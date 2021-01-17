負能量又怎樣！你今天怪罪這個世界了嗎

＃不必用塗滿陽光的自己度過二十四小時

我們穿梭在如江湖的躁進社會，誰都熟透人情世故的美德，比如渴望自己思想被理解之前，會不忘聆聽別人的想法，有時精神已經傷痕累累，還不忘對周遭溫柔以待。

彷彿用負面的雙眼凝望世界，是罪惡的，還會被人講一句：至於嘛！你正向一點吧，人生只看陰暗面，難怪你生活不順遂……

典型的一句話，這杯水只剩一半了。從容優雅的某某某會說：不，這杯水還有一半。

一個跟我同業的好朋友大竹面對這種事會立刻翻白眼說：就是剩一半，到底在廢話什麼！

心態完全爆炸。

多麼痛快，多麼討人喜歡。

我想跟你分享的是，不必用塗滿陽光的自己度過二十四小時，這是很殘忍的，因為你是人，不是超人，就是超人也仍有軟肋。無止盡地勸你快樂，壓抑心中的負面情緒，就像叫一個已經很努力的人再加油一點，讓一個被惡徒傷害得體無完膚的人練習寬容，問他為什麼不能更堅強。

這社會喜歡檢討被害者。很多美好的人善於換位思考，總在惡徒的身上找到能被寬恕的理由，對已經很受傷的你說：有因必有果，其實都是你咎由自取。

老天鴨！什麼有因必有果，這地球就是有人自私自利、善良的人會莫名面臨飛來橫禍、罪犯天殺的人性扭曲……我們為什麼要為這社會殘破的部分付出理解與諒解？

為甚麼不能憤怒的咆哮世界對我不公？

我們，的確都要朝更高級的自己邁進，就像十七歲時你不能原諒的惡，今日的你早就寬容，連計較都懶得花力氣，因為我們都在成長。我們都在升級。

可手機也不會一天到晚跳出升級新版本的提醒，何況我們。我們可以偶爾在原地打轉，對該生氣的事大發脾氣。

你值得被理解，你可以不大方，你可以不寬容，你可以不熱情，你可以不體貼，你可以不完美，在這烏煙瘴氣的世界，你可以理直氣壯地活出原來的自己。

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那些我見過敢對生活咆哮，大喊人生不公平的人，都在不滿意之後重新拾起對明天的善意，健健康康。正如同你沒有陽光的那麼全面，你的怨懟也沒有那麼洶湧，人生不會時時刻刻風平浪靜，你也無須具備兼善天下的包容。

我們每個人，都要能夠抱怨對這世界的不滿意。因為知道度過每一天都已經不容易，你才會珍惜自己好難得擁有的東西，你才會回首來時路時，慶幸原來我已經走了那麼遠。

不要做一個戴著面具的假人，偶爾，讓我們對這個世界心態爆炸一下，怨天怨地，把焦慮都用力的罵出來，要哭泣也可以。

爆炸之後，情緒歸零，才有能量開啟新版本的自己，重新接納未來的麻煩，還有恰逢其時的幸福。

【給限量版的你】

在這烏煙瘴氣的世界，你可以不完美，

理直氣壯地活出原來的自己。

敢對生活咆哮，之後再重新拾起對明天的善意。

文／明星煌

本文出自《你要永遠不知好歹，永遠熱淚盈眶》天下雜誌出版

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