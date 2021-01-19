▲你有沒有發現，你越在乎他，兩個人卻越疏遠？（圖／海苔熊提供）

給同理心爆棚的你：把對他的在意，還一點給自己

試著思考一下三個問題：

1.你是那種在感情裡面很容易替對方著想的人嗎？

2.當你替對方著想的時候，你有替自己好好想一想嗎？

3.你有沒有曾經「以為自己是替對方想，但卻感覺彼此越來越疏離」的經驗？

如果上面三個答案都是「是」，那麼我非常建議你可以往下看。這篇文章要討論的就是第三個問題：為什麼你明明一直很在意他的感覺、甚至都能夠感覺到他身上的感覺，可是，你卻發現你越在乎他，兩個人卻越疏遠？

前幾天去聽學妹口試，驚呼連連，覺得不知不覺又長了很多知識。尤其是她的報告跟人際感情有關，我在下面拚命做筆記，其中有一個研究讓我想起了很多事情，簡單整理如下：

●過去的研究顯示，同理心越高的人，通常在感情當中和伴侶的親密程度也越高

●除此之外，自我揭露（分享自己的心事跟秘密）越多的人，同樣親密度也越高

●但也有一些研究發現，隨著兩個人關係越來越靠近，有些伴侶／朋友會分享越來越多彼此的秘密，有些則是到一個頂點之後，就會開始疏離。兩人的親密感也隨之由近變遠。

這系列的研究讓我聯想到一件事：「同理心爆棚」的人，有些時候反而在一段關係當中會過度敏感與對方的感受，而這個「太敏感」，不再像一開始一樣能夠讓彼此靠近，而是隱隱約約讓對方感覺到壓力。

燭喻：在你我之間照亮彼此

如果你就是這種「同理心爆棚」的人怎麼辦呢？對我來說，感情就像蠟燭的火光，當你太關心對方，你就無法好好關心自己了。

想像每個人的手上都有一個蠟燭（或者是手電筒好了），當你跟一個人在一起，如果你拿很多的時間在照亮對方，那麼你可能可以把對方看得很清楚，甚至知道他為什麼會這樣做、為什麼不回你訊息，但當你在照亮對方的時候，往往也忽略了自己的感受。或者是，恰好藉由「過度在意對方的感受」，你終於能夠暫時不去看看自己的痛苦跟悲傷，透過不斷地跟別人談論這個人為什麼要做這件事，你終於可以暫時不去想自己的空洞和不安。

相反地，如果你用比較多的時間，拿蠟燭來照亮自己，那麼，你會有比較多的機會看清楚自己的模樣、自己的情緒、自己在乎什麼事情、自己想要或者是不想要什麼。可是這個時候，你又變得沒有辦法好好看清楚對方。你可能會被對方說：「你真自私！」

所以，理論上來說，適當的做法就是：兩個人都拿著蠟燭，但不斷地調整燭火在彼此之間的距離，讓他手上的火光可以照亮彼此，你手上的火光也是。如果他把蠟燭拿靠自己比較近，此時他的眼裡，可能你就會模糊不清，那麼這種時候，你至少要把你自己身上的火光拿來好好的照耀自己。

當然，這時候還有另外一種選項，就是你站得離他近一點，這樣那火光就可以照亮你們彼此——但這樣做會有一個風險，就是你可能會被火給燙傷——畢竟，有些時候事實會讓人受傷，朦朧反而可以維繫關係。

把對他的在意還一點給自己

所以，如果他已經不能夠再像以前一樣照耀你，他手上的燭火，已經自顧不暇、忽明忽暗，那麼你千萬不能放棄你手上的燭光。你可以留一點光給他，甚至你可以拿你的火點燃他（前提是他願意被你點燃），但在這一切的一切之前，你得先照亮（照顧）好你自己。

聽起來又是「先愛自己才能夠學會愛人」，但我總覺得這是一個來回拉鋸的過程，感情就是在跌跌撞撞當中不斷地學習，沒有人不會受傷、沒有人不會失望，然後我們在一來一往當中，嘗試去調整彼此之間的距離，找到彼此都舒服的樣子。

也因為這樣，我會建議在感情面臨相當寒冷的時刻，你要留一點溫暖給自己。過度同理對方、太在意對方的感受、甚至太過感同身受，都可能會讓你手上的那把火，燒得更快、甚至燒得更委屈。

農曆年就要到了，在除舊布新之前，嘗試留多一點在意給自己。用你原本就有的的體貼跟善良，點亮你心中的那道光。

海苔熊