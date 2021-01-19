女人妳就別否認了，他越渣其實妳越愛

▲總是愛上渣男的女人，或許比起運氣，更該想想的是妳是否其實只有在受虐的關係中才能找到存在感。（圖／Shutterstock）

本來這週的主題我想寫跟年後轉職有關的建議，但好死不死滑手機的時候看到一則新聞，內容是前總統府發言人丁先生結婚，且新任丁太太發表了一篇貼文，內容大意是指責爆料丁先生的Y女動機不單純，且表示當初和丁來往時，就走開放式關係路線，也就是說丁並沒有隱瞞自己不只一個女友，或講實在一點叫多個砲友。

裡面除了替丁因為爆料事件丟官打抱不平之外，更有一段話刷新我這老人家的三觀，那就是：「….也懂得避孕保護自己….，很可惜妳即使活到今天，也沒有這樣的能力。」所以這週我們就改來探討，為什麼男人越壞女人越愛，而這些渣男最後得到的不是因為玩弄感情而孤家寡人的懲罰，而是總有某些女性願意成就他們，也難怪一堆男人都說：「男人不渣，女人不愛。」

渣男能激起不認輸女的征服欲

什麼樣的女人最容易受到渣男的吸引呢？根據觀察，越是個性倔強不服輸的女人，越容易在淪陷跟渣男的關係中離不開。想想看，一般男人在追求女生時都會獻殷勤表忠誠，處處以女方為優先。唯獨渣男肆無忌憚，妳想要時他未必出現，他想要時妳只要拒絕，他隨時可能消失跑去別的女人身邊。

有種實驗是讓老鼠壓桿，壓了桿的老鼠就有食物可以吃，一開始是固定獎賞，有壓桿便有食物，後來改成不固定獎賞，有時壓桿四次給食物，有時四十次才給，猜老鼠最後怎樣？老鼠被搞瘋了，會不停壓桿子，如同毒癮發作。渣男對於女人也是一樣，沒有規律可依循，女人不知道渣男到底愛不愛她、也不知道要怎麼做渣男才會專屬於她，於是這場追逐遊戲完全把傳統男追女的觀念顛覆過來，不認輸的女人拚命壓桿子，輸出自己的底線，想打敗其它競爭者，卻忘了大獎根本只是廚餘。

渣男能激起聖母女的保護欲

那個男人完全不隱瞞也不掩飾，說他愛妳但也愛別人，說他受過各種創傷，被生命中曾經出現的某個女人傷得太重，已經不信任專一的關係，他說跟單一的對象上床會讓他感覺生命停滯不前，多重關係才能讓他永保新鮮，他知道自己酒後脾氣暴躁會動手，他知道這樣的自己不值得被愛。有聖母心的女人看著面前這個坦誠的赤子，心想自己對他來說一定是很特別的人，他才會如此敞開心扉，他一定是受過太多利用、太多打擊才會如此扭曲，於是妳站在他的立場為他找各種理由，說服自己包容那些其實妳並不喜歡的奇葩理由。

有沒有聽過那句名言「我兒子很乖，都是別人帶壞他的」？超乖的兒子打傷人又搶劫，BUT都是別人的錯，為什麼被他打傷的人不懂得保護自己？為什麼被他搶的店家不做好保全？渣男明明不打算負責卻可以無套內射，但不吃避孕藥就是別人的錯，在聖母愛的滋養下，渣男無須改變，可以永遠在妳懷裡壞，等某天渣男老病窮需要人把屎把尿時，外面的小三退貨送回給正宮照顧，那倒是真的能成就一生一世，因為他再也玩不動了。

總是愛上渣男的女人，或許比起運氣，更該想想的是妳是否其實只有在受虐的關係中才能找到存在感，妳愛的究竟是他，還是那個自以為義無反顧付出的自己？

凌茜粉絲團