妳可以不嫁有錢的男人，但一定要嫁願意「給」的男人

▲妳可以不嫁一個有錢的男人，但一定要嫁一個願意「給」妳的男人。（圖／Shutterstock）

之前有篇文裡面是說家庭月入七萬，夫妻倆為了錢吵到快離婚，覺得錢不夠用，每天都和老婆吵架，認為單身比較好。為了錢少而不溝通其實真的是錯誤的，因為就算一直吵，錢也不會增加，所以對於錢這件事，不是多與少的問題，而是每個人心態的問題，很多有錢人還是會為了錢和老婆吵架，甚至後代還跟著為了錢吵架分裂，錢無論多與少都容易影響感情。

相信很多人有感，這種事吵久了都會有很大的影響。我有個親戚，婚前月入也有五萬，婚後生了小孩所以先在家顧小孩，明明老公在生小孩之前和她說可以養她，並且叫她好好顧小孩，沒想到因為婚後在家顧小孩沒有收入，所以老公每天念她，叫她要找事情做，她難過的問我：「難道在家照顧小孩就不是在做事情嗎？」

生小孩後的她心情很低落，和老公常常吵架，因為老公認為顧小孩很閒，然而，孩子剛出生其實是非常忙碌的，她自己在家坐月子也沒有麻煩別人，平常很節儉的她也花不了什麼錢，面對老公這樣的態度她覺得很心寒，每天都想要離婚。正因為身邊很多這種案例，讓我覺得男人的態度才是家庭幸福的重點。

某次陪朋友出去才發現朋友的老公月薪五萬，生小孩以後就請老婆在家照顧小孩，並且和她說我養妳。小孩現在上幼稚園了，和老婆說沒關係，做妳想做的事，不去上班也沒關係。

朋友皮膚不好，老公拿錢給她說去變美讓心情好，於是朋友花了四萬一，雖然是很久很久一次，但是這個男人的心意絕對超過這個價值。朋友說，老公一直很省，總是把錢花在孩子和自己身上，小孩從兩歲就開始上英文課，老公覺得這是重要的應該要花，朋友雖然在家，但會去上一些學習的課程，老公也認為這是重要的，當然朋友本身就很省，她說他們一周只花三千多元就可以。

她老公除了月薪五萬以外，還是會想辦法再多投資賺一點點錢，讓五萬的月薪可以養整個家庭，甚至在幾年前還買了房子，我聽了非常佩服。我覺得一個人可以在有限度的薪水內做這麼多的事，真的很了不起，一個男人可以在有限度的薪水內，只要老婆小孩開心，這才是真男人。

妳可以不嫁一個有錢的男人，但一定要嫁一個願意「給」妳的男人。男人再有錢對妳小氣也沒有用，真正的幸福絕對不是嫁給有錢人，而是嫁一個願意給妳一切的男人。

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