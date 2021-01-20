總是缺乏安全感？六個沒自信的徵兆，原來你已經被自卑感綁架了！

擁有自信心能夠讓你感覺無所不能，然而不是每個人都能夠充滿自信的迎向每個挑戰，有時候甚至連你自己都沒有發現，原來自己這麼沒自信！？以下六個沒自信的徵兆，快來檢視一下自己是否被「自卑感」給綁架了！

1 過度刻意的正向思考

正面積極或許是不錯的人格特質，但你可曾想過，這些滿溢出來的正能量可能只是掩飾空虛的一種偽裝？沒有人喜歡失敗，但是當發生挫折時，有自信的人會選擇面對自己的挫折，而不是裝作沒事；但是對於沒有自信心的人來說，假裝一切都沒有發生會讓他們暫時忘記痛苦，繼續活在自己的舒適圈裡。

2 對於完美近乎神經質的追求

追求完美並沒有什麼問題，甚至能讓你在專業領域上取得超凡的成就；然而如果你在每個細節都跟自己過不去，往往只會讓你花費大把時間在不必要的小事上。如果你對於完美的執著已經近乎於一種神經質的緊張，那麼也許你該做的是讓自己放鬆一下。

3 你不能接受任何批評

人有失足，馬有亂蹄，不論在職場上或是學業上，總會有表現不盡理想的時候。當面對來自上司／師長的責備，沒有自信心就可能會讓你因此「走心」，認為每一句指責都只是在對你惡言相向，而不是針對事情本身，讓你不願意接受任何來自他人的批評。相反的，你甚至會更傾向於責怪他人，把鍋全部甩在別人身上。

4 喜歡炫耀自己的成就

光鮮亮麗的生活方式令人嚮往，尤其是在社群網路如此發達的現代，「經營美好」更成為許多人生活中的例行公事。與他人分享自己的喜悅固然是件好事，但這不應該是你建立自信的唯一方式。缺乏自信的人，大多會選擇用外在的事物來包裝自己，藉此來博取他人的讚美與認同。當鎂光燈的焦點不在他們身上的時候，就會像是完全變了一個人，失去了原本的自信。

5 你從不向他人說NO

面對他人的請求，你總是無法拒絕，只能乖乖點頭「Say Yes」？也許你以為自己是在當好人，藉由幫助別人刷一波好感度，但是在大多數時候，其實你只是被當成工具人使喚還不自知！（學習適時向他人說「不」，你反而可以獲得更多的尊重，也能在這樣的過程裡面建立自我的認同，別再把自己當成「濫好人」！

6 容易有災難性的悲觀想法

人在情緒低落時，難免會比較悲觀一點，而自信心不足則容易讓你的悲觀被無限放大，最後演變成一種災難性的妄想，讓你疑神疑鬼，神經質到讓人無法靠近。與其讓悲觀的想法宰制你的行為，不妨提醒自己往好處想一點，讓你擺脫負能量，面對未知也能勇敢向前！

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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