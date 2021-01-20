工作與愛情，沒有平衡，只有取捨

▲工作與感情若失衡，往往是因為追逐事業帶來的成就感，而讓你忘了擁有的簡單幸福。（圖／Shutterstock）

任誰都想同時兼顧工作及感情生活，但現實總要你選邊站。在工作事業到達峰時，和家人的關係、戀人的感情，同時也備受考驗。問題的背後，都是因為我們想追求完美的平衡。

好友L和男友交往六年，兩人論及婚嫁，卻因她長期出差、週末加班，兩人吵到不可開交。使得不配合出差行程的她被公司辭退，而另一半卻也因為不願再等待而提出分手。難以兼顧事業與愛情的她，最終兩頭空。

▍工作，是為了成就關係

職場本身已是莫大的考驗，卻也考驗著我們如何平衡生活。想好好照顧另一半及家庭，卻也得為五斗米折腰，收入來源成就你要的生活。不論是想成就事業、結婚成家，你可以不必涇渭分明地二擇一，這並非是絕對的選擇題。生活品質取決於雙方的收入，也考驗著兩人的金錢觀。

從不屈就工作的你，也別在感情裡委屈。人生中想要的那些，都只有平衡，沒有比例配方上的正解。若不想要主動地取捨，現實可能讓你兩頭空。不想看清事實，現實自會上門來，為你做出人生的抉擇。

▍建立儀式感，不讓「忙碌」扼殺感情

若終其一生只學會為工作付出心力，感情也只能平穩地「從簡」，這不是回到生活本質，更不是簡單過日子。學著建立兩人相處的「儀式感」，「不論是週五下班後的晚餐，或是週日的一場電影，都能為彼此的感情升溫。更不要以「已是老夫老妻」來當成偷懶的理由。

不因為工作拋下生活，

給自己時間停下來發現美好。

感情要長久，相處時適時地關上電腦及手機，這不只是為了讓自己休息，也是給予對方「專心」的陪伴。高質量的相處時光，可以為生活增添珍貴回憶，回憶是感情的產物。不忘工作之餘的美好，要懂得和自己對話，也學會與另一半分享。愛情是如此誠實，單方面的付出無用，需要雙方共同維繫。

工作不一定會好好待你一生，一切都關乎選擇。工作與感情若失衡，往往是因為追逐事業帶來的成就感，而讓你忘了擁有的簡單幸福。重視的事就努力爭取，千萬不要空留遺憾。身為大人的你，對於想要的工作或生活， 不該因害怕失去而苦苦強求。一旦有了「害怕失去」的念頭，就等於否定了自己的價值， 要相信你是值得好好被對待的。

我們都「需要被需要」，也希望你愛的人懂得好好珍惜你。人生短暫， 重要的事卻那麼多， 好好享受愛人與被愛，是我們人生中快樂的要素。

文／蔡侑霖

本文出自《不要在最好的年紀，吃得隨便、過得廉價》悅知文化出版

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