蔡侑霖專欄／你選擇在辦公室「與世無爭，安靜到像個啞巴！」小心，這一波裁員名單就刻上你的名字

最近我出了一本書《不要在最好的年紀，吃得隨便、過得廉價》，宣傳期間的某日，有位讀者向前詢問我一個問題，她在一間餐飲集團擔任出納，公司已經在第一季前裁員三波，但公司不比往年賺錢，毛利下降之下，很可能會繼續裁員第四波。她提到，公司共有兩位會計、出納三位，整體部門算人多，我認為不見得會裁到她，用不著急著杞人憂天如此悲觀，她卻哭喪著臉看著我：「肯定是我了！因為我是最不爭不搶、存在感最弱的一個。」

我疑惑了快二分鐘。我反問她為什麼這樣篤定，甚至替自己判了死罪，她說「在整個部門，我不愛說話，同事約我聚餐，我沒有一次到過。」這樣低氣壓的對談，她似乎對這份工作充滿了無助感。

每天工作將近有八至九個小時，一週五天，扣除回到家休息睡覺，我們在職場與同事主管們的相處，遠遠超過陪伴家人及妻小、顧慮其他私事，不跟同事打好關係、培養默契及交流，長時間下來還真的「工作不愉快」、「苦撐悶心」，的確是一種故步自封、作繭自縛的不明智相處。說穿了，她長時間不與同事來往，就算經過茶水間也懶得與同部門同事點頭微笑，在旁人看來還以為她是有權有勢「撲克臉」高冷主管；事實上，獨來獨往、孤芳自賞般的埋首工作，確實為她自己換來許多辦公室人際問題，更加延伸「溝通」障礙的地雷。

相較其他活潑同事，最基本的關心問候，分享家中趣事，甚至揪團下午茶，從上到下跨部門主管及實習生，無一沒有被照顧到。就算不熟，也因為互動被打點到，自然也給人好印象、為人熱情的標籤。

假設我是她的主管，我也會在裁員潮好好思考她的日常表現及跨部門溝通情形，甚至列為裁員名單之中；答案很直白，在職場上的專業必然是基本門檻，但對比應盡的本分，與人溝通、會不會潤滑跨部門談判及分工事務，變成了最重要的環節項目。

許多人會做事，卻不會合宜打理工作上的人際關係，自顧自的只做好六十分的合格，就認為自己已經做好做滿，其餘的四十分卻是敷衍帶過，無需花心思再投入，時間到就準時上下班，這樣的表現看在主管及老闆眼裡，頂多只是聽話的小綿羊、按表操課的機器人，對於不會友善處理人際間的溝通、打通上司及下屬言語間的任督二脈，會後還要勞煩主管及老闆跳下來收拾殘局，自然而然也會淪落到被排擠、孤立下場。

好奇心驅使之下，我問了她為什麼會沒話題與同事說話、搭上共鳴，她則無奈回答我：「我天生就是話不多，也不知道該說些什麼！」面對職場天生這類型的人，的確不吃香、不討喜，升遷加薪很有可能被打下低分，同儕間的聚餐及分工工作，也被派使最無貢獻的內容、甚至吃力不討好的苦差事。能見度低的人格特質，不愛打交道說話、不會說話溝通，被冷落也只是剛好而已。

誰先真誠開場，誰就會先贏得發球權，對方就會反過來喜歡你

記得我二十五、六歲的當時，我是一個會怕尷尬、個性內向且沉默的年輕小主管，尤其面對廠商或者初次見面的朋友，沒辦法侃侃而談，標準的句點王。後來果真吃到許多悶虧，除了事後拿不到案子，對方還跟我老闆告狀「我太安靜」、「沒有狼性的積極主動」，林林總總下來發現，會主動說話及先破冰發言的人，的確在職場上是吃香、印象深刻留下好觀感。

後來，我學著跨出第一步，學著耐心聆聽對方的對話，給予合適頓點的附和及點頭認同，消化過後再提出自己的想法，拋下「你覺得呢？」、「你會怎麼看？」、「後來呢？」，留下一個伏筆當作好球讓對方再次回覆，不僅成功奏效延續話題及對話，也換來了對方的信任、認同感。與陌生人對話及商談，也許剛開始是沒有話題、彼此切磋底線找共鳴點，但誰先真誠開場，誰就會先贏得發球權，對方就會反過來喜歡你。

職場工作就是這麼現實！敢大聲，就先贏得發球權

從小被貼上「愛講話」、「太活潑」的人，職場工作是意外的賣點、個人魅力的獨家價值。換個思維來看，長時間沒自信，被限制「你不要這麼主動！」、「可不可以安靜些」，在別人眼中卻成了最大特色、稱羨不已的優點；因此，可以找到自我定位及成就之處，工作的執行自然也順風順水許多，就連安靜不己、沉默不善社交的同事，都來請教如何「增添自信」、「開場不害怕」的技巧。我們開始認同自己、看見自己的產值在哪，轉換為積極表現、天生俱來的自信氣場。

業界有許多教導如何說話、開場一句話的勇氣…就是告訴我們一個實際的現實，那些愛說話、活潑主動的人就是比不愛笑、沉默是金、臭臉冷漠的人，更有機會成功、被貴人看見你所期待的需求。

太老實，馬上淪為「公親變事主」，沒事也能出大事！

面對職場身分及頭銜關係，大多數的人不在於會不會主動說話，而是容易犯傻說出不該說的話！原以為每件事情都得實事求是、第一時間說出真相、不顧人情及輩分，誠實公諸一切，卻忘了如此激進的作法，換來的卻是苦不堪言、綁手綁腳的開始。

對於主管及老闆的對談，凡事秉持誠實講重點就好！其餘工作上所發生的小情小愛、毫無相干的日常瑣事，就不要躍躍欲試以「邀功」、「道聽塗說」…等方式匯報。沒有實質確認的事情，你不知道你的主管或老闆究竟是挺誰、支持誰，就不要犯傻太老實回應。有時，也只是上級的打聽或者測試你對於人事物的客觀性，一旦說多了、話風偏向，都會影響未來的升遷及加薪，在他們心中的地位，你很有可能被扣分及失去長久建立的信任。

換言之，同事與同儕之間，減少茶水間的八卦及輿論，儘管不干涉自己的份內事，也必須避開對同事的任何批判及建議，免得惹禍上身，讓自己莫名「公親變事主」。會說話的人，當然也要看好時間說對話、說好話，可以誠實面對，但不一定要全盤老實回應、表態。

回到說話的技能，是每個人一輩子得要學習，無非就是好好說話、說出合情合理的好話。職場工作，誠實說對話很重要，但不見得要刷存在感而老實表達，這樣的技能，我們每天都在關係之間重複練習，那麼就從現在起，正確回話、認真聆聽，改變過往習慣！

蔡侑霖新書《不要在最好的年紀，吃得隨便、過得廉價》悅知文化出版

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