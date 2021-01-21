在愛情裡，妳是有耐心和包容度的人嗎？

▲有時候換個角度想，如果犯錯的人自己也很懊惱和難過，他最需要的是安撫和鼓勵而不是指責啊！（圖／Shutterstock）

我有次搭朋友的便車，結果他繞來繞去總是走錯路。他說我很有耐心不會抱怨，如果是他老婆肯定碎念到不行。並不是因為是朋友所以忍著不發飆，即使載我的是我先生，他也有過走錯路甚至下錯交流道自己懊惱不已的情況，我都是那個安撫的角色，告訴他沒關係慢慢來。此時我才突然想起，我的人生很少會因為這些生活瑣事抱怨，但我聽聞許多情侶夫妻總是一點小事就衝突爭吵，以下細數我們夫妻在生活裡做過的蠢事，如果是妳，妳有耐心包容伴侶的失誤嗎？

我們曾經一起去超市買東西，付了錢卻忘記把東西帶回家，一直到回到家才發現。也曾經在國外逛街買了戰利品，去居酒屋喝個酒就忘在店裡沒帶回飯店。兩個迷糊蛋在發生事情的當下沒有抱怨，就是趕緊去把東西找回來而已。有些夫妻是很容易為這種事吵架的，一下子情緒就上來，怪罪對方沒有盡責顧好東西或者幫忙提醒。

掉東西是我的特殊專長，我在國外旅遊時特別容易掉東西，例如剛買的、儲值好的交通卡完全還沒使用就不見了。第一次掉卡的時候也是被責怪的，第二次掉卡的時候，伴侶完全已經認同我的核心精神：無論發生什麼事，絕不破壞旅遊的心情。很快轉換了心情繼續我們的旅程，也能夠幽默面對突然的意外。

開車不小心撞到也是難免有的失誤，某次伴侶不小心嚴重擦撞了公車後，我藉機和他溝通了這件事。我問他：「你有想過，如果今天車禍的是我，你會有多生氣嗎？但我很平靜，一點也沒有責怪你因駕駛不專心而讓車子嚴重受損，因為我總是覺得財物損失不是問題，人身安全才是最重要的。」

在生活裡，我們經常本末倒置，因為對方犯了某些錯而大發雷霆，犯錯的人當然需要反省和調整，但能夠包容對方的錯誤瑕疵則是我們要培養的態度。有時候換個角度想，如果犯錯的人自己也很懊惱和難過，他最需要的是安撫和鼓勵而不是指責啊！身為伴侶的妳，不是應該提供對方他所需要的嗎？當然，前提是建立在彼此都是懂得自我檢討的人之上，而不是一昧地包容與原諒讓對方得寸進尺喔！

在熱戀的時候，我們或許會覺得對方的小迷糊很可愛，但穩定交往或結婚之後，就對許多事情吹毛求疵起來。越是朝夕相處，越應該多一點耐心包容，否則生活很快就會充滿衝突摩擦，把愛都消磨殆盡了。

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