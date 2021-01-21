和平分手後，該如何接住心碎的自己？

▲和平分手不代表不愛了，而是用成熟的方式讓眼淚往心裡流。（圖／Shutterstock）

愛情的心跳總會停，傷人的話語如覆水難收、悲傷情緒如山崩地裂。分手後心緒的五味雜陳容易讓我們做出不理智的行為。所以該分開的時候我們不談誰對誰錯，而是直視內心對愛情的嚮往，一個人決定自己想往哪走。

和平分手不代表不愛了，而是用成熟的方式讓眼淚往心裡流，也是我們能為彼此做到最後的溫柔。希望在對方心裡，留下一個優雅的背影。

1. 失戀後的悲傷，會帶給妳三種錯覺

失戀後的負面情緒可能會讓妳出現這些想法─「我是不是不值得被愛？」、「這輩子無法再愛上別人」、「未來遇不到這麼好的對象」，妳不斷反省自己、懷疑自己甚至還有一絲絲後悔。

原本習慣成自然的事情，總會一一從小地方冒出來提醒著「分手了，跟以前不一樣了。」就像我們深信不移的一種信仰突然被強制終止、讓人心慌，曾經真心付出過，就會需要這段冷靜的時間來填補傷痕。

所以剛分手時不要逼自己放下，該哭就哭、該宣洩的情緒就去接受它，過度壓抑情緒只會適得其反，在某個時刻突然把妳擊垮。

2. 從此與妳無關的人，何必口出惡言

（除非對方渣到徹底，讓妳有宣告天下、提醒其他女孩避邪的信念感。）

無論妳是分手、或是被分手的一方，都要有「過往選擇，代表妳的品味」的清楚意識，在朋友圈裡為彼此留下餘地，也是保護自己的一種方式。

分手見人品，就算已經不是男女朋友關係，維護對方名聲是一種基本的風度，我們都能做到不造謠、不落井下石，更不要把交往時期私密的事情往外傳。從此與妳無關的人，何必浪費精力？何必口出惡言？

3. 關掉對方動態，關注妳的新生活

失戀的人都是重症，別等時間拯救，妳可以先救救自己。

鑽牛角尖去觀察他心裡還有沒有妳，像個偵探一樣關注他的動態、追蹤對方新認識的朋友、讓自己心累又被回憶苦苦糾纏，都只是一種內耗的行爲。

看了難受，就把所有跟他相關的東西都刪除吧。其實第一步就像按下IG取消追蹤鍵這般簡單，從物品到思緒，展開一趟愛情的斷捨離。

當妳的生活不需要再配合男朋友，會突然蹦出很多時間，試著列出「一個人想挑戰的20件事情。」把專注力放在新的步伐，情緒會慢慢消失的。

4. 拒絕無縫接軌，是對愛情的尊重。

真心愛過，就不可能船過水無痕。避免無縫接軌造成的揣測，是尊重對方、也放過自己，這更是己所不欲，勿施於人的道理。

戀愛重跌終究得自己站起來，感情裡的休息，在人生的整個時間段裡拉出來看，可能會變成一個重要轉捩點，老天其實送了一個禮物給妳，抽離原本的計畫，有時候得到的答案會比原本的更好。

正因為單身後的妳不屬於誰，世界才應該變得更遼闊，妳不需要急著建立下一段關係、孤單是妳心裡的渴，愛情未必是正解。

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