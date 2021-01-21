如果你有這種特質，請記得，你完全沒有劈腿的本事

▲如果說左右逢源是一種才華，那麼首先你必須要有一種「對他人的痛苦無動於衷」的天分。（圖／Shutterstock）

自從家裡多了第二隻狗，每天我都痛並快樂著。

左擁右抱自然是得意的，家裡這麼多人，狗卻偏偏最愛我，這隻舔完那隻舔，整天乾脆不洗臉（已經崩潰到在這種地方亂押韻是怎樣），但比起得意，更多的則是痛苦，因為兩隻都會吃醋啊，怎麼補償都擺不平，弄得自己的事情都沒時間做。

想起剛撿到第二隻狗的那幾天，我還曾經半開玩笑的說：「怎麼我這麼受狗歡迎，卻沒這麼受男人歡迎啊？」結果過沒多久，我就自己明白了答案，如果說左右逢源是一種才華，那麼首先你必須要有一種「對他人的痛苦無動於衷」的天分，否則，越多人愛妳，你只會越痛苦。

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「被他人的痛苦影響」真的是一種天生的性格。

就像看連續劇，明明本土八點檔的劇情誇張又不合理，完全沒有什麼感動或感同身受可言，但是當劇中人哭得傷心時，容易被他人痛苦影響的人，往往也會跟著鼻酸起來，而這樣的人，就很難劈腿或搞曖昧，這跟道德無關，而是這種人太容易被他人的情緒影響，當身邊的人痛苦時，自己也很難快樂起來。

所以這樣的人缺乏腳踏多條船的本事，因為別人痛苦時你也痛苦，而如果你想解決對方的痛苦，要嘛就是專一對待，要嘛就是放對方走。

說起來好像這種人很有同理心對不對？但有趣的是，這種人往往是不擅於安慰人的那種，尤其討厭聽別人抱怨，只要身邊的人開始抱怨，這種人忍不住就會說出類似「你自找的」這一類的風涼話。小時候戀愛，我們總偏向於找懂得安慰你的對象，畢竟每個人都希望自己在難過時，另一半可以溫柔安慰、或者逗你開心，最討人厭的，莫過於是那種在你傷心難過時，還在一旁拚命叨念你、教訓你的人，我們都覺得，真正會因為你痛苦而感到痛苦的人，應該會軟言安慰你吧？但是卻忽略了最重要的一點，那就是如果對方也因為你的痛苦而感到難受或困擾，那麼他是無法平心靜氣安慰你的，講得白一點，正是因為他無法把你的抱怨當耳邊風，才會一直嫌你煩。

所以說啊，「忽略他人情緒」是一種天分，就像身體的律動感是一種天分一樣，有律動感的人才學得會跳舞，而能跟他人情緒斷捨離的人，才有劈腿的本事。

但當然，這一切也關乎選擇，有這種天分，不表示我們一定會利用。可有趣的是，當我自己的年紀越大，我越明白為什麼老人家老喜歡叮嚀我們找老實的、不花巧的，講白了也就是沒天分找作妖的人當伴侶。畢竟年輕時我們總覺得，只要對方愛你他就不會傷害你啊、只要對方有道德有良知就不會劈腿啊，為什麼我們不能找一個「不想劈腿」的人，而是要找一個「沒本事劈腿」的人？

後來我才漸漸明白，年輕的天真，就是我們太忽略人性。

小時候看金庸，我特別討厭香香公主，明明她天真善良、完美無瑕，簡直是天使甚至聖母般的完美人格，可不知怎麼的，我就是無法喜歡她，長大後再看，我才明白一件事，那就是她能夠如此善良，是因為她從來不必自己去對抗人間的險惡，她是家裡的嬌嬌女、部落的活寶貝，每個人都在保護她，她何必學著保護自己？

但我們都沒有這樣的幸運。

勵志書很愛強調的一種觀念是「真正有自信的人，不必靠他人的愛來證明自己」。這話並沒有錯，但是坦白說，我們都是生來就平凡又普通的人，一路磕磕碰碰的成長，靠著逞強、靠著假裝，好不容易維持了表面上的人模人樣，但內裡誰沒有自卑的一面？你看偶像劇或小說的劇情就知道了，哪個女主角不是人人愛？哪次收視高潮不是落在男一和男二為了女主而打架的時候？戲會那樣演，就是因為每個人心裡都有這樣的渴望，差別只在於誘惑力夠不夠大，一堆豬頭三圍著你，你當然可以清高的說自己忠貞不二、始終如一，但若是彭于晏和劉德華同時追求你，你真的不會想試試什麼叫齊人之福嗎？

我們盡可以相信人性本善，也可以試著賭一把，但是，請在天真之餘，保留一點世故。畢竟世道艱險，而每一次的受傷，都會你心底留下一道深深的疤，就算傷口會好，但有些勇氣和善良，卻再也回不來了。

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