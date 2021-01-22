作家H：在有選項的前提下，他做了傷害妳的事！拜託，請妳承認，這男人對妳一點都不好！

陸續地，頻繁地，經常性地，我會在各種不同的場合裡，認識不同年齡層，不同生活背景的女性，但我總是會聽到幾乎類似的故事！

有時候我常常懷疑自己是因為太了解人性，才會聽不進這些女生的故事！也常常懷疑是因為我太不了解女性，才會接受不了這些女生的遭遇。

案例一：

「我跟你說，我剛經歷過一個，我最愛的男人的愛情，為了他，我割腕自殺未遂，差點就死了，我放不下他，所以我又跟他復合，但他有他的路要走，所以最終，我們兩個在最後一次見面，去了我們一直很想去的地方之後，我們就各自分開，終於不再聯絡了⋯⋯」

「什麼叫做他有他的路要走？」我不解。我以為是很揪心，很無奈的人生際遇。

「他跟我在一起之前，是有女朋友的⋯⋯我等於是後來介入的⋯⋯但他離不掉他前女朋友，所以最終他哭著跟我說，他必須要回去她身邊⋯⋯我覺得我再也不會遇到一個像他一樣跟我契合的男人了⋯⋯」

「⋯⋯⋯⋯」我面無表情，心裏一堆獨白：對我來說，這等於是拿著刀捅妳，然後妳依舊笑著說，我好愛這個人⋯⋯我不懂，這是什麼腦部構造⋯⋯

案例二：

「又來一次了⋯⋯這一年來，只要他喝完酒喝到天亮，就會跑來找我，我問他晚上跟誰去喝，他不說，我要跟，他不給跟，來找我，也不碰我⋯⋯更重要的是，我還發現他跟前女友用電話做愛⋯⋯」

「那，為什麼不分？」聽完我又曚了！

「他太霸氣了，我遇不到第二個這麼霸氣的男人！」

「他有動手過嗎？」

「⋯⋯⋯⋯喝醉酒時，難免⋯⋯會有一些拉扯⋯⋯」

「⋯⋯⋯⋯」好唷！超級霸氣，等到妳被他打到半條命那時，妳再來告訴我，妳有多愛這個男人吧！

案例三：

「他不工作，不去接案子，每天都用我的手機點Uber，想要什麼東西就會開口跟我要，他永遠都覺得是別人對不起他，他自己都沒有問題，但每個月的收入，都不夠繳自己的房租⋯⋯最後還是我要借他⋯⋯借了也不一定會還⋯⋯」

「那，幹嘛還在一起？」我聽不出好處在哪⋯⋯？

「我如果真的不理他的話，他不知道要怎麼活下去呀！？況且，在一起的時候，還是有開心的時光呀！」

「喔！」妳跟他在一起才不到半年，他都三十過五了，請問在那之前，他又是怎麼活過來的呢？

每每遇到這樣的女性朋友，我要嘛無言，不然就是會直言之後，受到他們的敵意對待。即便在我回答過這麼多感情問題之後，這些傻妞依舊會認為，自己的想法沒錯，因為真愛無敵，相信自己可以改變對方。然而就算最後結果是傷痕累累，她也不會接受我原本的說法，只會笑著再去找下一個同樣問題的男人。

但事實上，這些女孩兒們永遠都沒有思考過，其實問題，很有可能，出在自己身上。

一方面，她們找到的男人當然是有問題的男人，然而為什麼不平心靜氣地檢討，去找這些渣男的妳，到底是出自什麼心態呢？！妳如果就是擺明要找罪受，那我閉嘴。如果妳真的不解為什麼男人都這麼糟？麻煩妳先思考一下，是什麼樣的妳，非得要碰這些人？！雙管齊下，問題解決得才會又快又準！

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