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淘心話讀心讀你

你確定，他真的可以忍受你的碎碎念與愛抱怨嗎？

▲每個壞脾氣、沒耐心的人都不會知道自己脾氣有多壞、有多沒耐心，說穿了就是缺乏了一些同理心。（圖／Shutterstock）
文 : 亞美將

很多人都以為感情交往到一個階段後，彼此的話就會越來越少，有人說是彼此沒有了新鮮感、熱情，但不知道大家有沒有注意到一種現象，就是當兩人交往一段期間後就會不自覺地去碎念，生活周遭任何大小事都能碎念一番，看電視也碎念，滑個手機也碎念。

一開始另一半還會跟著你一起附和，跟著你一起生氣、咒罵，但久了之後，另一半開始變得不再搭理任何話，因為他知道搭話到最後也會莫名其妙被你罵，所以就乾脆不要發表意見比較能少點口角與爭執。

我們有個朋友小芮脾氣不大好很愛碎碎念，還有另一個朋友叫小支，很愛抱怨發牢騷，但兩人都很幸運地交到很懂他們情緒的對象，我們經常開玩笑說一定是上輩子燒好香，才會遇到那麼有耐心的伴侶。

小芮她三不五時愛亂發脾氣，情緒經常失控，生氣起來一張嘴罵個不停，就算氣消了還是一直碎念，旁邊的男朋友就算想好聲安撫她的情緒，還會惹來一陣臭罵，這種情況有時候會發生跟朋友們一起出去的時候，只能說發生的當下真的很尷尬。

有一次小芮自己說他們在講電話的時候，男朋友搞不懂她想表達的事情，然後她自己就發起脾氣來，男朋友超有耐心地在電話那頭對她說：「妳可以再說一次嗎？這次慢慢講好嗎？」

雖然我們大家都知道小芮的脾氣不大好，不過也知道她脾氣來得快去得也快，遇過幾次她對男朋友發脾氣的狀況，我們一致覺得男朋友能夠這樣長期默默承受她的壞脾氣，也算是一種特殊專長。

畢竟連我們朋友都覺得快要受不了小芮的碎念，但還是在心裡默默佩服她的男朋友，覺得他真的很不了起，面對碎念的攻擊，他還是能相安無事與小芮在一起而不被她的負面情緒給影響。

另一個朋友小支他是很愛發牢騷外加懷才不遇愛抱怨，時不時地說公司裡面的誰誰誰都沒做事卻還可以升遷，自己的提案無法通過就抱怨公司主管沒有頭腦…等等之類，平時我們外出吃飯的時候就必須得聽他講一輪他在公司遇到的事情。

▲（圖／Shutterstock）

有次我還問他的另一半：「他每天都抱怨這些你不會覺得煩嗎？」

結果他的另一半回答：「不會啊，如果他肯說出來也算是一種發洩情緒的方式，不開心的事情放心裡面太久也不好。」

這個回答讓我們大家都覺得太甜了，全場沒有一個人不羨慕小支。

後來我們幾個人在討論是不是未來找對象，都要找他們另一半那類型的性格？能夠有耐心的聽你抱怨工作上或家裡的事情，又或是當你碎碎念的時候會默默承受。

然而我有時候也很懷疑，這樣長期的交往互動下來，真的不會讓另一半有抑鬱感嗎？

真的不要以為自己脾氣很好、很有耐心，其實每個壞脾氣、沒耐心的人都不會知道自己脾氣有多壞、有多沒耐心，說穿了就是缺乏了一些同理心，只是剛好遇到了另一半很有愛心。

然而能在茫茫人海中遇到可以忍耐自己壞脾氣、沒耐心的另一半時，真的要好好珍惜，因為他們懂你的缺點，也能夠接受你的缺點，只是你需要偶爾提醒自己，不要輕易發脾氣在他們身上。

嗯，我知道很難。

Tags : 包容吵架抱怨碎碎念脾氣

亞美將
高中廣告設計畢業後便在藝文網站『失戀雜誌』裡當駐站作家，左手寫字，右手畫圖，以輕鬆詼諧的生活態度來觀察人生的每一刻並且紀錄下來發表在網路平台上，也因為個性活潑外向開始接觸電視節目，口無遮攔、辛辣直接是觀眾第一印象。