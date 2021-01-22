你確定，他真的可以忍受你的碎碎念與愛抱怨嗎？

▲每個壞脾氣、沒耐心的人都不會知道自己脾氣有多壞、有多沒耐心，說穿了就是缺乏了一些同理心。（圖／Shutterstock）

很多人都以為感情交往到一個階段後，彼此的話就會越來越少，有人說是彼此沒有了新鮮感、熱情，但不知道大家有沒有注意到一種現象，就是當兩人交往一段期間後就會不自覺地去碎念，生活周遭任何大小事都能碎念一番，看電視也碎念，滑個手機也碎念。

一開始另一半還會跟著你一起附和，跟著你一起生氣、咒罵，但久了之後，另一半開始變得不再搭理任何話，因為他知道搭話到最後也會莫名其妙被你罵，所以就乾脆不要發表意見比較能少點口角與爭執。

我們有個朋友小芮脾氣不大好很愛碎碎念，還有另一個朋友叫小支，很愛抱怨發牢騷，但兩人都很幸運地交到很懂他們情緒的對象，我們經常開玩笑說一定是上輩子燒好香，才會遇到那麼有耐心的伴侶。

小芮她三不五時愛亂發脾氣，情緒經常失控，生氣起來一張嘴罵個不停，就算氣消了還是一直碎念，旁邊的男朋友就算想好聲安撫她的情緒，還會惹來一陣臭罵，這種情況有時候會發生跟朋友們一起出去的時候，只能說發生的當下真的很尷尬。

有一次小芮自己說他們在講電話的時候，男朋友搞不懂她想表達的事情，然後她自己就發起脾氣來，男朋友超有耐心地在電話那頭對她說：「妳可以再說一次嗎？這次慢慢講好嗎？」

雖然我們大家都知道小芮的脾氣不大好，不過也知道她脾氣來得快去得也快，遇過幾次她對男朋友發脾氣的狀況，我們一致覺得男朋友能夠這樣長期默默承受她的壞脾氣，也算是一種特殊專長。

畢竟連我們朋友都覺得快要受不了小芮的碎念，但還是在心裡默默佩服她的男朋友，覺得他真的很不了起，面對碎念的攻擊，他還是能相安無事與小芮在一起而不被她的負面情緒給影響。

另一個朋友小支他是很愛發牢騷外加懷才不遇愛抱怨，時不時地說公司裡面的誰誰誰都沒做事卻還可以升遷，自己的提案無法通過就抱怨公司主管沒有頭腦…等等之類，平時我們外出吃飯的時候就必須得聽他講一輪他在公司遇到的事情。

有次我還問他的另一半：「他每天都抱怨這些你不會覺得煩嗎？」

結果他的另一半回答：「不會啊，如果他肯說出來也算是一種發洩情緒的方式，不開心的事情放心裡面太久也不好。」

這個回答讓我們大家都覺得太甜了，全場沒有一個人不羨慕小支。

後來我們幾個人在討論是不是未來找對象，都要找他們另一半那類型的性格？能夠有耐心的聽你抱怨工作上或家裡的事情，又或是當你碎碎念的時候會默默承受。

然而我有時候也很懷疑，這樣長期的交往互動下來，真的不會讓另一半有抑鬱感嗎？

真的不要以為自己脾氣很好、很有耐心，其實每個壞脾氣、沒耐心的人都不會知道自己脾氣有多壞、有多沒耐心，說穿了就是缺乏了一些同理心，只是剛好遇到了另一半很有愛心。

然而能在茫茫人海中遇到可以忍耐自己壞脾氣、沒耐心的另一半時，真的要好好珍惜，因為他們懂你的缺點，也能夠接受你的缺點，只是你需要偶爾提醒自己，不要輕易發脾氣在他們身上。

嗯，我知道很難。