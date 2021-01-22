小心身邊那些，總愛說著「為你好」的朋友

▲不要以為熟識的人都會善待你，有時候比陌生人可怕。（圖／Shutterstock）

你會為了朋友的幾句話煩心到睡不著嗎？

友人A跟我抱怨，最近有一件事情很煩惱，身為處女座的她喜歡整理家裡環境，不管再累，回到家再晚，她都會想要把家裡物歸原位，至少整齊乾淨，身邊的人都誇她很能幹，她覺得每日拖地跟整理這個行為對她來說是一種儀式感。

何謂儀式感？就是在過程中可以紓壓跟調整心態，不僅僅只是習慣，更是讓自己一天可以得到心境平復的方法。常年都如此，最近卻面對一位朋友被勸說，叫她不要再如此操勞，何必把自己累成這樣，不要這麼潔癖！？

面對朋友「為你好」的諸多勸說，她產生了情緒混亂，也不知道該怎麼面對一直以來引以為傲的儀式感，是不是朋友說的才是對的呢？還是自己太堅持被說成潔癖，她也不覺得自己得了潔癖病，至少她出外跟工作也並不會要求別人跟她一樣。

那個勸說的好朋友，或許只是做情緒轉嫁而已 我說，等等，妳沒問題，妳的朋友比較有問題。她愣住了，為什麼「為我好」的朋友有問題？ 我說，她根本沒有為妳好，她造成妳的情緒混亂，用潔癖對妳做情緒勒索，而且她是不是也沒有聽妳解釋，然後就斷定妳有潔癖呢？朋友猛然點頭。 我又說，從小到大身邊人都覺得妳收納乾淨俐落，如果99人都説妳潔癖，或許妳要去看醫生，但每個人都誇妳，只有這個人突然質疑妳，妳卻陷入了困境，那妳可能就是受到負面情緒的勒索。妳應該跟這種人保持距離，不要讓她的情緒影響到妳，這種人表面說「為妳好」，實際只是想轉嫁情緒給妳。

不要以為熟識的人都會善待你，有時候比陌生人可怕 我稱這種莫名其妙雞婆型的朋友為「為自己好朋友」，他把自己的觀念加諸在別人身上，也是網路俗稱的酸民，只覺得自己是對的，還會用各種方式去驗證你是錯的，甚至逼你要改變原本行為。 面對這種會造成負面情緒的來源，請敬鬼神而遠之，他們會裝作好心，實質是控制，最後會用言語干擾，造成你自責不已。 人都有心底很軟弱的那一塊，但千萬不要變成別人利用的那塊。他沒有為你好，而是你越不好，他會在背後笑得更開心。你要為自己留點位置，遠離這種負面情緒小人。