12個判斷關鍵，看出妳是女朋友，還是有名無實的「隱形炮友」？

▲想要成功談一場天長地久的戀愛，光滿足男生的性慾，絕對是大忌！（圖／Shutterstock）

「完全沒有男朋友該有的樣子……」如果這個讓妳痛苦不已的煩惱，追根究底是因為「他本來就只把妳當砲友」，那麼，應該如何是好呢？

男人面對慾望的抵抗力較低，據說那種性慾的衝動程度，不是我們女生可以想像的，甚至有時為了得逞，也會使用一點卑鄙的手段。只要可以讓躁動的情慾冷卻下來，即使沒有感情上的因素也無所謂，花錢找的女人也沒關係。

如果正在情慾高漲的時候，出現一個只需要溫柔低語「和我交往吧」或是「妳好可愛」之類的甜言蜜語就可以上鉤的機會，惡魔就會在他們心中滋長，這是男人的天性。

男：「和我交往吧（我想做愛！）」

女：「嗯♡（搞不好他是命中注定的人！）」

不堅守「三個月禁止做愛」的原則，還沒弄清楚自己的地位就發生肉體關係。我遇到很多女孩，都在「破戒」之後發現對方突然變得好冷淡，兩個人的相處模式和想像中的「恩愛情侶」天差地遠。

這是因為對他而言，妳可能只是單純的炮友而已。想要成功談一場天長地久的戀愛，光滿足男生的性慾，絕對是大忌！如果在相處或交往的過程中，發生以下這些情形，聽我一句，趕快分手！

最好「當機立斷」分手的的渣男行為模式

1.只在家裡或飯店約會

不是真心想和妳約會，只是想做愛而已（陪妳去遊樂園玩或為了吃美食排隊之類的，都是浪費時間）。

2.不願意讓妳去他家

不想讓炮友知道自己家在哪裡，或是根本和其他女生同居中。

3.一天聯絡一次就算多了

因為對妳身體以外的事都不感興趣，沒有真心想跟妳談戀愛。

4.每次都約平日晚上，做完愛後就解散

妳的地位就只是炮友，不想為了妳浪費寶貴的假日。而且約在平日，結束後也可以乾脆地說「明天還要早起不能太晚，下次再聯絡」。

5.即使約在星期六、日，也不會約白天

從早上就見面的話，要和妳相處一整天太久了，硬要和不喜歡的人在一起是很無聊的事。

6.不願意配合避孕

只以自己的快樂為優先，不願意配合避孕，也不在乎女生的身體，完事後只會事不干己地說：「妳要吃避孕藥喔」（就算有了小孩也不會負責）。

7.做愛的過程太過激烈

完全把妳當洩慾的玩具，硬要做一些妳不願意的激烈性愛，例如在戶外做愛、拍攝過程、多人性交、暴力性行為等。

8.上床時只顧著滿足自己

妳在他心中的重要性，大概就是右手的替代品而已。

9.心裡有其他女人的影子

原先就沒有要認真交往的意思，只要多問幾句就覺得妳小心眼。

10.不帶妳和他的朋友見面

沒有人會特別把炮友介紹給朋友認識，自然也不想和妳的朋友見面。

11.遇到節日或紀念日時，工作特別忙

如果要為了不是很重要的人特地過節日，想到就讓人厭煩吧？對他來說就是這樣的，不想為了妳花費心力，更不可能準備禮物。

12.常常擺出高姿態，瞧不起妳

因為對妳的人不感興趣，就只把妳當道具來看，完全不重視妳，老是對妳感到不滿，或是目中無人地隨便批評「妳就是不夠努力啦！」。

除了1.以外，只要符合一項就直接出局！要有「他沒有把我當女朋友，只把我當炮友」的覺悟。因為不管哪一項，都不可能是男生會對「唯一女主角」做的事（如果只有1.的話，還有可能是妳對約會挑三揀四或是其他原因）。

如果是2.類型的男生，就算妳說想去他家，也有可能表面上答應，卻突然臨時說「我等一下有事」讓妳先回去，不管是和他整天膩在一起，或是一起過夜，基本上都不可能。有些男的更誇張，每次約會直接約在妳家或飯店房間、車上，上完床立即解散或呼呼大睡。睡了很久之後終～於起來了，卻完全不跟妳聊天或吃飯，匆匆忙忙說句「糟了！傍晚了，我要回去了！再聯絡哦」然後頭也不回走掉。妳的一天，就在等待他睡醒中白白消失了。

「我對他來說到底算什麼？完全感覺不到他對我的珍惜，只是做愛的關係？」如果妳心裡曾經浮現過這種悲慘的台詞，親愛的，妳就是遇到渣男了啦，不要說服自己了，做愛後產生的感受是騙不了人的。

和對的人上床，妳應該會感到心滿意足，全身上下瀰漫著「生為女人真是太好了！」的幸福感，如果妳非但沒有這種感覺，反而空虛寂寞覺得冷，請為兩人的關係畫上休止符吧。

禁止成為男人的性慾處理人（炮友）

有些人可能認為，只要你情我願，只有肉體關係也沒關係。當然沒錯，但前提是妳要能把持住自己的心。

女人啊，是身心一體的生物。情感會隨著肢體接觸不斷升溫，反過來說，如果身體被玩弄，心也會跟著慌張起來，漸漸陷入「像我這樣的人」的自卑循環之中。如果因此養成自己輕賤自己的習慣，離「唯一女主角」就越來越遠了。

所以，絕對不可以變成炮友！要檢視自己是否被當炮友對待，好好守住自己的身體和心靈。否則就算妳懷了孩子，對方也不可能負責，放棄一條生命這種悲哀的事，也不是妳真心想要的吧？

千萬別想用身體來維繫關係，找一個真正愛妳的「男主角」吧。浪費時間和不把妳放心上的男人上床，一點意義也沒有。請拿出身為女主角的態度，以更高規格的姿態來看待愛情這件事。

文／神崎瑪莉

本文出自《真愛不能將就，幸福必須講究》蘋果屋出版

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