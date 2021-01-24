家庭溝通重要3原則，溝通不是我溝你通，我說話你點頭

其實溝通是一件很複雜的事情，即使是我們常講溝通的第一步「傾聽」，都沒有我們想像中容易。

溝通之前，你有傾聽的耐心嗎？

有一次我到餐廳吃飯，看到正前方有一對年紀約三十歲上下的情侶（我猜啦！）在講話，最特別的是那個女生，她一句話沒有講，足足讓那個男生講了快半小時，而且身體微微前傾，一直保持微笑，偶而點點頭，真的令我非常訝異，因為我覺得自己的傾聽遠遠比不上她，而那時我已經有8年精神科醫師的資歷。

身心科醫師如我也仍待學習

我算是很願意，也很能跟病人會談的，下午兩點進會談室，請住院病人或家屬一個接一個進來會談，頂多中間喝喝水，上上洗手間，彎彎腰，就這樣一路到天黑，晚上七點才結束。那時台大醫院提供醫師的椅子不太舒適，一個禮拜兩三天這樣下來，腰酸背痛到生不如死。但是我有自知之明，即使椅子再舒服，沒有這麼多事要處理，我傾聽的耐性其實有限，要是沒什麼內容，或者有其必要性忍耐，過了十分鐘，內心開始會小焦躁、不耐煩，甚至就想插話，旁觀的人都能看得一清二楚。所以溝通的第一步是傾聽，而傾聽必備的條件不只是耐心，更重要的是對人有興趣、尊重，與包容。

溝通需要技巧，學習需要時間

今天有一對來自上海的父母帶著他們21歲，大學即將畢業的女兒來看診。我得要一直提醒自己才能不打斷父母親的焦慮、評論，和過度的強勢；我告訴他們從創造一個親子互動模式，到找出大家一致認同的問題，並坐下來好好處理的時間往往需要3～6個月，這期間有很多溝通方式他們需要學習，每一個人都要跟著成長。

可是父母心中往往沒有3～6個月，而是right away，就是要立刻改善，最好是「女兒乖乖聽話，一切問題解決。」爸爸媽媽的心情絕對可以瞭解，但要是能這樣解決問題，也就不用千里迢迢的飛來台北看我的門診了。跟女兒溝通須學習，要有不同的計畫跟技巧面對女兒的諸多情緒，需要花多少的耐心，一般父母真是一點概念都沒有，只希望有一個魔術師來當醫師、心理師。

各學者對「溝通」的詮釋

我找到一份嚴竹華先生1999年的整理，他認為「溝通」是傳遞訊息、交換意見，建立共同性的一種過程。學者對「溝通」的定義很多，表2-1-1整理出各學者對「溝通」的詮釋，俾使我們對「溝通」的概念有所瞭解。但 請你不要試圖記住每句話，你或者認為在裡面可以找到「溝通的真諦，可以從此過著幸福快樂的日子。」就像每個基督教家庭都會有聖經，但人跟人的對抗與貪心不曾停歇；每個需要溝通的家庭假如都必備「溝通的真諦」，我想很多小孩會更想逃家。

作 者 年 代 定 義 Lasswell 1948 溝通是「由某人，藉著某種管道，向他人說某些話，並產生了某種效果」。 Shannon & Weaver 1949 溝通包括一個人的意思影響另一個人的所有過程，是一種社會行為，用以分享態度、觀點、資訊、知識和意見的方法。 Schramm 1954 溝通是藉著分享消息、事實或態度，試圖與他人或團體建立共同的瞭解與看法。 Brown 1961 溝通在於傳遞和交換事實、意念、感覺和行動；是一種思考程序、往返式的連續歷程，也是一種社會程序符號化的過程。 Barnard 1968 溝通乃個人與個人間傳遞有意義符號的歷程。 Simon 1976 溝通是指組織的一份子將自己的意思傳達給另一份子的過程。 涂崇俊 1977 溝通是一個動態歷程：為個人或團體將觀念、意見、態度或感情，利用各種媒介或工具（如語文、符號），傳遞予他人或其他團體，以建立相互瞭解的一種心理及社會的歷程。 謝安田 1982 溝通，就出發點而言，是在促使意見能協調一致，進而使整體組織目標能協調一致；就程序而言，溝通為發訊人將意見（觀念、態度、訊息等）傳達至收訊人的一種程序。 謝文全 1988 溝通係個人或團體相互間交換訊息的歷程，以建立共識、協調行動、集思廣益或滿足需求，進而達成預期目標，因此溝通包括三項要點：（1）溝通是交換訊息的歷程；（2）溝通之雙方為個人或團體；（3）溝通有其目標。 舒緒緯 1990 溝通係指送訊者將語言、符號等訊息，經由適當的表達方式，使收訊者表現出預期反應的一種歷程。 徐木蘭 1994 溝通除了思想與觀念交換的過程外，它的最高目的是藉回饋的手段，達到彼此瞭解的境界。

註：這張表你不一定要細看，裡面有些是亞斯伯格學者寫的，只是用來測試你為人父母的耐心。

太複雜了對嗎？有些人著重影響、效果、目的，有人企圖把符號、社會學帶入，但最大的共同點則是認為溝通最重要的在那個互動的過程。

其實大部分的人講的溝通比較像「宣示」或「說服」，而不是真正的溝通，就像父母要小孩聽話，學校要有髮禁，老闆要求業績；這些都像是命令和要求，而非溝通。

所以溝通常常被目標所污染，而最大的污然是「我最大，我最撓，我定的有道哩，你只是看不到」，你們都聽我的去反共抗俄；都聽我的把猶太人殺了；都聽我的三反、五反，大格命；聽我的不管貓是什顏色，會抓老鼠就對了。結果呢？往往是人類的悲劇，時代的悲歌，那不是進行溝通，而是製造崇拜。

你擅長「溝通」嗎？

溝通是一個現代人經常用到的名詞，根據韋伯斯特大字典 Webster’s Dictionary – 溝通communication， 是給予或交換彼此的訊息、思考，跟感覺 is to give, or to exchange information, thoughts, and feelings。

溝通很難，也很可怕，每次去做相關的演講，我常喜歡問男性，當他們聽到「老公，我們來溝通一下」，大家的反應如何？男生幾乎立刻出現一副不寒而慄的表情，卻都沒人敢講話。「你們會擔心，甚至害怕嗎？」底下拼命在點頭。

準備溝通的心情是…

讓我們捫心自問，當我們想要提出溝通邀請時，我們的內心最常處於什麼樣的狀態？不管是我個人經驗，或在門診中遇到的抱怨，往往我們想溝通的時候：

1.充滿了挫折、生氣，甚至憤怒的負面情緒，而且常常堆積了一段時間—-正因為這樣，溝通總有點山雨欲來風滿樓的味道，而且容易在過程中用到負面字眼，或負面解讀。

2.要“說出”自己的感覺、想法，跟有利的訊息，卻預設立場的“傾聽”—-我之所以喜歡韋伯斯特大字典的原因是因為它清楚的點明了，不是只有要給予對方什麼，也要平等的去了解對方的感覺跟想法。

3.「你不用說什麼！你要說的我都知道，你只是不願意聽我說，不想接受我的意見」—-這不叫溝通，這叫我溝你通，我說話你點頭，過程不是重點，結果才是你要的。

4.當我們不會先想到如何相互讓步，溝通也很難—-常常結果只能有兩個，就像連續劇驗演的「不是你死，就是我活」，意思是每一件事不照你的方式，或就得完全聽我的。但事實是大家可以妥協，相互讓步，甚至共創新局。

互動性的交流，步驟式的妥協

我們溝通時很想告訴對方的是，請他（或她）做出改變，允諾你喜歡的，或你覺得重要的行為。但是對方假如覺得這個世界他活得好好的，你是一個介入者，那他為什麼要改變？因為你的溝通是在講道理、聽意見，還是在情緒威脅？

所以溝通必須是一種互動的交流，最好完整涵蓋想法、道理，跟感受；還要知道如何步驟式的妥協，有計畫地達成目標。當你考慮到這些事情必須在同一時間達成的時候，你才能尊重對方做為一個獨立個體，跟溝通這件事本質的複雜性。

不要等到意見分歧才談溝通

而親子溝通那就更難了！因為你面對的是一個成長中的個體，在認知能力上有其各階段的限制，在不同的階段條件不同，所以親子溝通需要更多的知識跟技巧。

此外，還有一個大問題，父母親對於小孩子的態度經常有很大的差異。性別本身，透過性賀爾蒙跟遺傳特質就可能造成很大的差異，如研究已經很清楚的—-媽媽的耐性通常比較好，但是家庭背景、個人焦慮體質等因素仍會有很大的影響。有小孩，尤其是剛出生的寶寶，對父母來說都是很大的衝擊，包括睡眠作息、休閒娛樂，乃至媽媽產後的恢復等等，這些都是壓力來源，再加上意見不合，爭吵等等，更如雪上加霜。

所以不要等到小孩出生、開始意見分歧才要溝通，這時往往造成更多的壓力與挫折；最後夫妻拒絕在親子溝通上多做努力，只是設定好各自的角色即可，像父親努力賺錢、扮黑臉之類的，照顧跟教育則交由媽媽負責。

以跟心理、精神專業打交道為恥？

有一位媽媽來門診求助，因為唯一的孩子到了高中三年級開始拒絕上學，結果學校不讓他畢業。其實類似的事情在國中三年級已經發生過一次，當時因為爸爸要求比較嚴厲，經常跟孩子發生衝突，最後是父親搬出去自己住。媽媽自己是特教班的老師，但是卻很羞於跟精神科醫師打交道，也沒有尋求心理諮商，只是一昧滿足小孩的需求，一直到再也HOLD不住。這時一切都已經有點為時晚矣！所有的夫妻、親子溝通都是越早越好，但是台灣的社會卻反而越來越以跟心理、精神專業打交道為恥，這是身為精神科醫師，也是心理治療者必須痛自檢討的。

準備孕育新生命，即開啟內心對談

當一對夫妻開始孕育了一個新生命的時候，必須意識到自己的生命也會邁入一個新的、混亂的、風險的新階段。首先要盡快開啟內心的對談，決定自己的態度：

1.這一個新生命不是他或她自願來到這個世界的—-所以責任在你，但這是一個天大的秘密，只有在小孩夠成熟的時候才能告訴他們，不然你會被吃死死。很多新生命的到來是因為看到別人家的小孩很可愛（尤其有了臉書之後），有的人則把小孩當作人生必經的階段，或者給父母的交代，其實這對下一代來說都不是來到這世界太好的理由，更不要說一時貪歡的後果了（雖然從進化論，或上帝的角度，這才是他們要的，否則少子化會走向種族或民族的滅亡）。

2.這一個新生命可能有先天的缺損或後天的疾病—-自閉症、亞斯伯格症候群、注意力缺損症候群都是先天的缺損，真的要有好的認知，當父母要犧牲奉獻，沒有足夠的體認，先考慮一下要不要有下一代。我們要為小孩的生病掉淚，為他們犧牲海外假期，甚至賭上一切救他們的命。

3.這一個新生命是你的責任，不能被放棄，要努力學習當父母—-我這幾年幾乎放棄了做心理治療，因為決定要透過寫文章幫助更多的人。一個心理治療始自跟個案許下承諾，終於個案告一階段的成長，個案決定放手自己走下去，這是一個很大的責任，至少對我是這樣的。交往時女生會問我愛不愛她，我的回答很固定、很誠實，但也很不討喜「愛沒有等差，只是責任不同」。這是因為我有病人、有個案，以後也可能會有小孩，我不能用狹窄的方式定義“愛”，假如你有小孩，要知道把他們教養好的責任無比重大。

所以夫妻溝通、親子溝通有很多要學習的，整理一下包括下面三大重點，但要記得溝通是一件複雜到遠超過你所能想像的事情，愛也是，我到現在依然不斷在學習：

1.與自己的內在對談

2.夫妻坦承、成長與包容

3.不同階段、因材溝通

黃偉俐

現職：黃偉俐身心科診所院長

學歷：台大醫學系畢業、美國俄亥俄大學心理系研究所

經歷：台大醫院精神部總住院醫師、台大醫院精神部兼任主治醫師、重度憂鬱症協會教育推廣委員、輔仁大學醫學系臨床老師、跨國大藥廠醫藥學術總監、新店耕莘醫院主任醫師

本文出自嬰兒與母親