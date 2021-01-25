不是妳不好，是他想分手了

▲明明就是想分手，卻還要用這種冠冕堂皇的理由來搪塞對方，把自己塑造成「都是為妳好」的神聖形象,，真的讓人感到噁心至極。（圖／Shutterstock）

這不知道是她第幾次戀愛了，也不知道是她第幾次被甩了，反正當她發訊息給我的時候，我從字裡行間感受到她的沮喪、對自己的各種不自信。她不停質疑自己。

「應該是我自己有什麼問題吧？否則為什麼他會突然要分手？明明前不久才好好的。之前好幾任也是這樣…」

「妳有問過他為什麼了嗎？」我小心翼翼地問。

「他說，因為想要先實現人生目標，所以暫時沒辦法顧及到我，不希望耽誤我的時間。」

這種鬼話根本只是男人的遮羞布，誰信誰是豬！明明就是想分手，卻還要用這種冠冕堂皇的理由來搪塞對方，把自己塑造成「都是為妳好」的神聖形象……真的讓人感到噁心至極。

這也是為什麼，很多女孩會拿著另一方想要分手的說詞來問我，「是不是我不好？我該怎麼做才能挽回？」，因為這些一聽就是藉口的理由，的確會讓女孩們陷入迷茫。

這些說詞各種都有，最常見的就是「我要拚事業／我要考試沒空照顧妳」、「我父母不喜歡妳」、「我沒辦法接受遠距離」。

結果分手後妳發現殘酷的現實是，拚事業的那個臉書上po的都是夜店把妹的合照；他父母根本不知道這世界上有妳這麼一個人；他只是因為有了個近距離的新歡。

不要為了這些他們說出來連自己都不信的藉口去折磨自己，因為如果他真的想跟妳在一起，就是賣腎換血每天只睡一小時，也會絞盡腦汁跟妳一起解決眼前的問題，而不是丟個理由就要分手。

所以妳就是使出唐伯虎點秋香的那股勁也挽回不了什麼。而且最好不要挽回，因為人家都下逐客令了妳還死賴著不走，那就是自折身價。不如雙手拍拍大步的走開，替自己在這段感情裡留下最後一點尊嚴。記得走之前做杯加了料的咖啡給他喝，讓妳們的愛情像那卡布奇諾，留下濃濃的眷戀泡沫給他回味無窮。（我還有聽過分手時拿對方牙刷去刷馬桶的，真的是愛有多深恨就有多深呢～）

因此不是妳不好，妳只是腦子有點洞，對方用這種瞎到按摩師傅都搖頭的理由跟妳分手妳還認真了，這真的就讓人不知道該怎麼繼續跟妳聊下去了。我頂多只能建議妳多看點書充實自己，多運動讓自己變得火辣，把自己從「不是不好」提昇到「好得不行」，等到下次再有人用這麼瞎的理由唬弄妳，妳自然有底氣叫他直接滾回家吃屎，而不是沮喪的懷疑自己。

每段感情的結束當然都會有原因，適度檢討自己的確也是必然的，但是妳要知道，更多時候這些分手的理由只是他們的藉口。若是要用這些沒有擔當的藉口來質疑自己，那麼妳就是個十足的傻子。因為很多時候，這些分手的原因並不是他「為妳好」，更不是「妳不好」，只不過純粹就是他想分手了，而已。

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