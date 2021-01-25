網路沒真愛？玩交友軟體的理想與現實，嚮往愛情但卻心口不一？

▲人們對交友軟體的心口不一、眼高手低，讓我們迷失於指尖的露水邂逅而可能錯失了真愛，以下這些提點，你可得更留意！（圖／Shutterstock）

現代人的愛情，早已脫離不了科技3C，無論是通訊軟體還是交友軟體，交友也好，約炮也罷，交友app儼然已成為成年人找愛情的方向儀。人們對交友軟體的心口不一、眼高手低，讓我們迷失於指尖的露水邂逅而可能錯失了真愛，以下這些提點，你可得更留意！

#真愛難尋

滑軟體時，我們心裡總是虔誠地乞求愛情降臨，身體卻不聽使喚地享受著肉體的接觸歡愉，而後嘴上卻又不斷喊著交友軟體找不到真愛，真愛難尋！回頭卻忘了，其實這一切都只是你的選擇使然。

#櫥窗購物

存活在「選擇爆炸」的交友軟體世代，我們總是吃碗內看碗外，總擔心手上拿的不是最愛的，眼裡看的才是最好的，精挑細選，最終哀嘆怎麼都遇不到適合人選？但卻忘了，不斷拿起又放下，那不是有選擇困難症，而是你從來就沒有真心想買、想擁有，那只是櫥窗購物假性消費而已。

#物以稀為貴

太容易到手的獵物，少了點期待與飢餓感，彷彿就沒那麼美味；太快攏絡到手的喜歡，也自然傾向不那麼珍惜掛念，太輕易取得，反而少了點悸動與珍貴。但相反的，我們卻甘心把心寄託給被回應傲嬌、態度高冷，愛理不理的他，給予滿滿關愛眼神與暖心問候，說到底，人終究就是犯賤，追求想得卻不可得的稀有。

#理想情人

在這動手滑滑便能認識全世界的時代，面對愛情，我們不再等待火花、不願磨合差異 、不給機會怠慢；但卻一心期盼著，那一個能完美符合心中各種幻想及妄想的情人，悄然現蹤，一拍即合。

#尋找真心

我們張望著別人的外表，右LIKE左BYE，在螢幕裡不斷尋找喜歡的面孔與身材，但卻同時妄想著配對的人們，一定可以一眼看透我那顆誠摯且善良的真心。讓人感嘆，人類有時真是天真得很可愛。

#斟酌的愛

用交友軟體聊天對話，我們仔細斟酌、小心推敲，就是不能給出多一分好感、溢出多一分喜歡，彷彿誰先說愛，誰便是輸了。但我們卻仍舊由衷盼望著，對方能夠喜歡自己多一些，甚至最好愛上自己，好讓我的愛，不至於給得太多或是錯付。

#了解自己

我們用最嚴苛的條件審視對方的照片、自介與興趣嗜好，就深怕說錯了話，聊錯了人，放錯了心。但卻往往忘了先了解自己是怎樣的人？喜好為何？有什麼值得被喜歡？

#感情詐騙

因為害怕詐騙，所以仔細偵測照騙，所以不敢放膽喜歡，所以總是計算著付出與回收，所以不願輕易給出承諾，所以迴避掏出真心誠意。最終，你確認了他不是詐騙，但卻讓你自己變成了他眼裡的感情詐騙。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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