▲關係的溫度有很大一部份取決於雙方是否真心交流，很多對伴侶為了維持「表面的和平」，很少對另一半表達真實的心情和想法，以致兩顆心越來越疏遠。（圖／Shutterstock）

【感情長久秘訣】彼此經營「甜蜜時刻」的 5 個方式，即使不開口說愛也能傳達你的在乎

穩定的愛情不一定等於美好的愛情，有些人的關係名存實亡，雖然仍是對方的伴侶，但除了日常瑣事外幾乎和對方沒什麼互動，連吵架都懶得吵了。

然而，關係的溫度有很大一部份取決於雙方是否真心交流，很多對伴侶為了維持「表面的和平」，很少對另一半表達真實的心情和想法，以致兩顆心越來越疏遠。

美國北卡羅來納大學（University of North Carolina）最近的研究發現，愛情的活力來自於雙方正向的尋求和回應，這些小小的「甜蜜時刻」會以滾雪球的方式，滾出愛情的滿意度，讓兩人的連結更強。研究者 Brian Don 稱之為「向上活化假說」（upward reactivity hypothesis）。

以下五個行動就是營造甜蜜時刻的最佳做法，其實非常簡單：



1. 傾聽對方的憂慮

愛情的溫度，來自於你知道對方與你「同在」，你知道你的煩惱有人願意傾聽，即使是這次買的咖啡豆味道不對、訂不到想去度假的飯店這類生活瑣事。所以，讓對方知道自己永遠是最忠實的聽眾吧！這些傾聽時刻其實是非常甜蜜的。

2. 偶爾和對方一起做他喜歡的活動

和伴侶一起從事某項活動能增加關係中的正向情緒，也能增加美好的回憶。如果兩人剛好沒什麼共同興趣，偶爾參與他喜歡的活動也不錯，例如對方喜歡慢跑，就偶爾陪他去跑步看看，也許你會發現討厭運動的你還蠻享受與他一起跑步的時刻。

3. 分享好消息給對方

你有沒有體會過「高峰經驗」呢？就是高興到時間彷彿為你而暫停的時刻，也許是因為你被崇拜已久的前輩稱讚了，也許是你刮刮樂中了五千塊，分享這些好消息給另一半，可以讓這份正向情緒擴延至兩人的關係之中。就像某句歌詞所說的：「與你分享的快樂勝過獨自擁有。」

4. 貼心小舉動

不要小看貼心小舉動的威力，早上幫對方倒一杯水、幫對方提重物等微不足道的小舉動，即使沒有當下獲得感謝，也會被對方默默記在心裡，這些小舉動就像水，灌溉著心中的愛情花蕊。

5. 幫助對方完成目標

浪漫的愛不需靠外物打造，支持對方成為理想中的自己就很足夠。例如對方很認真地在減重，為他做低脂低碳的餐點就是支持他的一種方式，支持對方完成自己的目標，就是一種很貼心的陪伴。

長久又甜蜜的愛情，不需仰賴什麼甜言蜜語或山盟海誓，無數個簡單的日常暖心小舉動，就能堆積出堅毅的愛情。

文／Tien

本文出自VidaOrange生活報橘

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