如果你的愛情有一個冰箱，你會在裡面當放什麼來念想？

▲如果有些事情，你費盡心力不想遺忘，但最後仍然忘記了；如果有些人，你用盡其極不想要放手，但最後他仍然遠走。（圖／海苔熊提供）

前幾天學測的作文題目是「如果我有一個冰箱」，引起大家熱烈討論，網路上各個不同領域的達人都爭相試寫，我跟朋友吃飯的時候談到這件事情，他感嘆地說了一句：「如果愛情也可以有冰箱就好了⋯⋯」

真的是一個不錯的開頭，聽起來就有故事。所以我點了一杯 sexy on the beach。

「哦？如果你的愛情有個冰箱，你會想在裡面放什麼？」我問他，原本我的想像是他會說出一些讓他想珍藏的回憶，但沒想到他的答案卻讓我非常意外。

「我想收藏的是那一年我無以名狀的悲傷。那時我們都年紀還小，小到不知道該如何跟現實搏鬥，帶著一種天真，就這樣私奔。好像是剛滿18歲那年吧，我終於可以脫離父母的掌控，所以和那個時候的女朋友一起，在外面租了一個房子，我記得我們兩個人打工的薪水加起來一萬多塊，五坪多的小套房，光房租就要8000多，兩個人每個月靠著剩下的錢省吃儉用，有一餐沒一餐的過，竟然也就這樣過了好幾個月的時光。有一天晚上，我發現我們放在床頭櫃裡面的泡麵剩下最後一包，但我們兩個都還沒吃，她抱著我跟我說：沒關係，做愛也會飽。結果我們翻雲覆雨了一番。不做還好，越做越餓。結束之後兩個人挨著頭，一邊笑著一邊嫌棄這真的是一個爛點子，然後一起吃泡麵。那是我這輩子吃過最好吃的一碗泡麵。

我原本以為這樣的日子可以不斷地過下去，但沒想到最不在意現實的我們，最後還是輸給了現實。後來，她打工的那間飲料店倒閉了，一開始還靠我在補習班幫忙解題的薪水可以苦撐房租，後來變成得要跟朋友借錢，她又不喜歡跟朋友開口，我們都不想要回去找家人拿錢，我不想要逼迫她去找工作，可是生活實在是無法繼續過，只好每天吵架。後來，可能是因為經濟壓力大，我開始兼差好幾份工作，我變得很沒有時間可以陪她；另外一方面，她沒事就在家打電動、做自己的事，我也沒有逼她去賺錢一起負擔房租生活，每天省吃儉用，我以為稍微再忍一下，就可以熬出頭天，只要我們彼此相愛，沒有什麼事情是解決不了的。直到有一天，她把別的男人帶回來，在我們一起吃泡麵的那個床鋪上做愛，我才徹底崩潰搬走。

幾年之後我才發現，原來後來她跟那個男的把那間當時我們一起住的房子租下來，她重新找到工作，告別原本的墮落，展開新的生活。我常常在想，是不是就是因為我太寵她了，沒有讓她為她的人生負起責任？我也曾經想過，如果我們之間的回憶就留在那個美好的時候，會不會在每一個有紀念性的日子裡，哀傷就不會把我淹沒？」他說完，竟然把我的調酒拿起來喝完了。也好，真的很值得喝一杯的故事。

「既然是這麼悲傷的故事，你為什麼想要把它放到冰箱冷藏？」我問他，他卻跟我說，他想要的不是「冷藏」而是「冷凍」——對他來說，這是一個曾經可以同甘共苦的女孩、一段一起並肩作戰、逃離家人的愛情，他曾經以為，只要有愛，就可以建立一個新的家，一個真正的家，一個跟他原先那個「沒有愛的家」不一樣、新的、可以放置心靈的地方。

所以，那些年的美好他也不曾忘記，只是他希望凍結在那個美麗的時刻，凍結在那個一起吃泡麵、互相依偎的畫面，關於後來的種種，他都不想要再去想。

「你知道嗎，人心都是會變的。我們常常在哀怨著為什麼一個人變了的時候，卻忘記了，自己也可能會變，只是這一次先變的是對方。所以我才說，如果愛情也可以有一個冰箱的話，我希望有些東西放在裡面永遠不會變質，還能夠維持最初那個彼此相愛的樣子。」他講完這段話的時候又喝了兩個shots ，我由衷覺得他的冰箱裡面放的應該不是愛情， 而是酒精。

跟大家分享這個故事，是想要當成一個引子。在一些有關於感情或關係告別的策略當中，我們經常會邀請當事人回想「印象最深的一個畫面」，就像是照相機拍攝下來的一段回憶一樣。有的人想要收藏的那個畫面，是兩個人最開心的時候，但談著談著，就像是前面這個故事一樣，就會開始談到比較黑暗、衝突或是爭執的地方；有一些人會特別關注對方給自己的傷害，但一樣談了一段時間，就會出現在這段關係裡，他最珍惜的東西。

就像是皮克斯動畫《腦筋急轉彎》裡面提到的，一個記憶可能一開始是悲傷，但當我們仔細回想，會發現其實悲欣交集，在一些不是很好的回憶之後，往往也有一些美好的事情；相對的，那些看似美麗的日子，也可能後來的結局不如預期。

所以，你也可以在自己的社群平台上面寫一段「如果我有一個愛情冰箱」，你會想在裡面放什麼？可能是你跟前任（或者是現任）的一段回憶，也可能是曾經經過你生命當中，某一個和你關係曖昧無法確定的人給你上的一堂課。既然是冰箱，這些回憶你都可以時時拿出來品嚐，或許一段時間以後，那些曾經酸澀的過往，經過日子的醞釀，不再像當初一樣讓你感到失望。也或許，那些當時你珍藏在裡面的東西，你以為永遠不會腐朽，但隨著日子的匆忙跟遺忘，這些曾經很重要的東西，對你來說似乎不再那麼重要了——然後你終於清楚，原來冰箱就算可以冷藏回憶，卻無法還原我們的感受與經歷。

如果有些事情，你費盡心力不想遺忘，但最後仍然忘記了；如果有些人，你用盡其極不想要放手，但最後他仍然遠走；如果有些關係，你力挽狂瀾，但最後仍然破裂成記憶裡的波瀾，那麼不如把這些已經腐朽的回憶，從冰箱裡面拿出來吧。當你空出空間，新的回憶才放得進去。

海苔熊