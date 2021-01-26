很多朋友都對我說，妳老公好疼妳、好會做家事、什麼都會幫你用到好，天底下怎麼會有這麼好的老公？反觀朋友每天做得要死要活、打理家裡、照顧小孩還要煮飯洗碗，老公卻只會坐在客廳看電視。

其實我問過我老公以前有沒有這樣做，他其實是沒有的，他和以前女友交往沒有這樣一直做家事，也沒有為對方打掃家裡，到底好老公要怎樣養成？

男人和女人一樣，都不是天生下來就懂得當爸媽的，一開始我老公也是，對孩子很陌生，甚至不會幫忙照顧，是我自己在懷孕時就和他先說好，兩個人分配照顧小孩的事項，例如餵奶這件事，一天五次，他一定要參與至少一次，他幫小孩洗澡，我就幫小孩穿衣服，他幫小孩換尿布，我就會幫小孩做別的事情，每件事我都堅持要他參與。

一開始我也會不放心，畢竟孩子生出來最有感受的就是媽媽了，母愛爆發的時刻，都會覺得別人照顧不如自己照顧來得好，但我發現，我照顧小孩、冷落老公，他反而會一直吃醋和不開心，甚至和兒子爭寵（根本我的大兒子），所以我乾脆把兒子丟給他，讓他自己一個人照顧，照顧久了和兒子培養感情，他反而會自己主動照顧、甚至會覺得開始打理內外，學習當個好爸爸。

男人不願意幫忙，其實也有可能是因為他們不知道怎麼做起，就像一開始知道我肚子裡是男生的時候，奶爸非常害怕，他很害怕自己不能當個好爸爸，很怕和兒子起衝突，我那時候覺得很好笑，嬰兒是要怎樣衝突啦？但我還是耐著性子的開導他，

和他說你和你爸爸不一樣，你一定可以當個好爸爸的！

就像心理學上的「畢馬龍效應」，畢馬龍是希臘神話故事裡的一位雕刻家，他愛上了自己用象牙雕刻出來的女神像，每天對著雕像說話，最後感動了上帝，將雕像變成一位真正的女神。「畢馬龍效應」指的是自我靈驗的預言，其含義是當我們以正向的眼光看待一個人時，就會激勵出他的正向表現，反之，則將引發負向的表現。

每當奶爸照顧小孩或是做家事的時候，我都會在旁邊誇獎他，「好厲害喔！」、「真的很強，我就沒辦法像你這樣」。

我不斷的以正向的方式引導他可以當個好爸爸、好老公，甚至照料家裡，這些誇獎的話我總是一直說，甚至天天說，說到我朋友都說我只要一開口就是誇獎老公。

讓男人跨出第一步一定是比較困難的，但是一開始做不好也千萬不要責怪，沒有人天生可以把小孩照顧得很好的，奶爸第一次照顧兒子，只會和兒子一起睡覺，兒子一整天都沒有喝奶，但我回來也沒有責怪他，還幫他拍和兒子一起睡覺的照片，不斷和他說兒子有多像他、多可愛。

每個男人都會從自己的爸爸身上學習如何當爸爸，但如果沒有這樣的範例時，老婆就必須要引導他們，因為現在這個家庭是兩個人一起擁有的，與其爭吵不如解決問題。我一直認為夫妻解決問題比爭吵來得重要，所以我花很多時間在解決問題以及理解問題上，男人不是天生好或是壞，會好或是壞都和周遭的環境和人有關，千萬不要氣餒現在眼前的老公不是一百分，只要妳相信他會一百分，他也會跟著有所改變的！

當然，男人也別認為做家事就是老婆的事情，只要兩個人有共同的認知，把家裡的事情分配好，爭吵自然就會減少很多！

永遠記住一句話，「別人對你的好，不要當作理所當然！」

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