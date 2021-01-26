年後轉職潮來了！跳槽前的三項自我評估，助你找到好工作！

農曆年即將到來，領完年終後想換工作又成了熱門話題。最近我身邊有超過5位以上的朋友在思考年後跳槽的問題，而且根據新聞所述，有800多萬的上班族想換工作，尤其很多公司受到疫情影響，業績慘澹導致升遷、加薪都遙遙無望，還可能面臨裁員降薪的壓力，雖然凌茜不是啥人資專家，但是也有走跳二十餘年職場、換過N個工作的經驗，加上老公長期擔任主管，面試過眾多求職者的心得，於是整理以下幾點，大家考慮換工作之前，不妨先進行自我評估，看看自己是否已經做好轉職準備：

評估一：年齡與專長取代性

雖然現在有就業歧視法，企業不得因為年齡或婚姻等狀況拒絕雇用求職人，但歧視就在人的心中，尤其台灣的人力銀行可說完全站在資方一面，求職者的出生年月日、婚姻狀態等全部一覽無遺，所以找工作時，一定要很殘忍地把自己轉換成雇主的立場去評估自己的履歷，而非一廂情願的把履歷丟出去亂槍打鳥。

假設有一份門檻不高的行政助理類的工作，同時有二位求職者來應徵，一個是20出頭的年輕未婚妹妹，另一位則是40出頭的已婚媽媽，除非後者能提供的附加價值多於前者，否則一般公司都會傾向聘用前者。套句某位朋友說的：「年輕妹妹賞心悅目，公司那幫未婚的臭小子為了想表現給女生看，工作起來也比較有動力。」而且已婚媽媽可能會為了照顧家庭需要臨時請假，也是多數雇主不樂見的狀況。

但在另種情況下，如果公司今天開出的需求是資深的專案經理、資深會計或有一定高門檻的工作，年輕的妹妹就完全不會有上述優勢了。這時只要你的專長是公司所需要的，已婚或年齡就不會構成障礙，但你就必須在履歷上清楚的表述自己的專業與經驗。有些求職者明明有豐富的工作經歷，自我介紹卻還是「我來自一個小康家庭，家中成員有幾人…」，倒不如直接把個人的無關資訊去除，馬上切入自己的長項與成績。

如果評估目前手上籌碼不多，我會建議倒不如等提升競爭力之後再考慮換跑道，甚至想辦法申請轉調到公司比較能學習的部門，就算苦一時，忍過去就是你的。

評估二：口條與臨場應對能力

某些人專業能力沒問題，但到了面試時就突然結結巴巴不知所措，以致明明很有機會卻因面試印象扣分，平白錯失良機。

其實我年輕時也是個遇到面試就打結的人，甚至還曾經因為太緊張，於是明明已經來到公司樓下，卻因為不敢上去而打電話取消面試，根本就是個小孬孬。但還好我後來進修期間遇到的教授都非常重視臨場應對，在四年期間不斷被要求上台報告與發言的結果，現在的我已經練就一身見人說人話、見鬼說鬼話的控場能力。

事先做好準備絕對是你在面試時必須的不二法門。上網先查詢面試公司的資料，理解該公司的歷史背景與主力產品，公司有哪些部門，未來展望等等，總之做的功課越多越好，這樣就能跟面試官有更多話題，也可以客觀評估要跳去的這家公司是否有比原東家更有發展；在面試時，也能根據自己的經驗或專長能如何給公司帶來好處做出分析，同時面試不是單向的，你也應該針對在意的項目去詢問主管，例如職位發展、部門人力配置等等，表現得越有料、越有自信跟企圖心，主管的印象就越深刻。

面試前如果對自己的臨場反應沒自信，不妨把請親友模擬主管發問，然後面試時如果遇到不知道的問題，直接的說不知道並請教主管，反而會比不懂裝懂加分。

評估三：每天上班的厭惡系數

以上我們說的是在正常情況下所考慮的轉職，比方說覺得薪水太低、沒有升遷等，這些還可以忍耐的狀態，可以一邊準備一邊騎驢找馬。但唯獨有種狀況，我會建議馬上辭職，那就是你對這份工作的厭惡已經到達極限，主管、同事的摩擦霸凌讓你把自己變成行屍走肉，才能勉強撐住。

之前一份工作強迫員工加入LINE群組，當時我手機有超過20個工作群，每天不分早午晚假日，工作群不停傳訊息，就算下班時間，群組的長官還是不斷@，漏看或遲看還會被檢討，等於一年365天、一天24小時都在待命狀態，三不五時還要應付各種明槍暗箭或推卸責任的丟包，除非月薪破30萬，否則這種消耗生命的薪水根本不值得領，只要存摺中的數字在省吃儉用下能撐三個月就趕快離開，畢竟生命才是最重要的啊！

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