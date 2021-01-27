婆媳關係三部曲（1）：協助妳的伴侶當個好兒子！

春節前想在專欄寫幾篇和婆媳關係經營相關的心得文章，因為對許多小媳婦而言，過年期間常有大小不一的痛苦。有些人是要幫忙家務、做年夜飯、招呼客人很辛苦，有些人則是因為年假期間和婆家有更多機會近距離相處，本來就關係不好的話更是相看兩相厭。但婚姻家庭的幸福指數往往不是夫妻兩個人就能決定的，而在難處理的家庭關係中婆媳問題又居首位，我很幸運地和婆家關係算是良好的，除了公婆友善開明之外，我也在十五年的婚姻生活裡摸索出來幾個關鍵。第一個關鍵是：協助伴侶當個好兒子。以下我利用幾個具體小故事來告訴大家，如何協助妳的伴侶在婚後繼續當個好兒子。

1.提醒伴侶要保持禮貌和孝順。

婚後婆婆喜歡直接打電話給我，因為媳婦從來不會因為忙碌工作時被電話干擾打斷而發怒。（哈哈，真的很忙的時候我就不接電話了。）倒不是先生脾氣差，而是人性如此，我們對越親近的人越容易表露情緒。我在婚後依然讓先生每天打電話回家、經常回家看爸媽，好好盡孝道。有時聽到他因為媽媽叮嚀囉唆太久而以不耐煩的語氣回應時，我會在他掛上電話的時候提醒他：「不要用這種態度跟媽媽講話，她是你媽媽。」

2.不計較他照顧和陪伴的時間。

因為住得近，所以先生可以隨時回去照顧婆家，例如修繕家裡的東西、載婆婆去醫院回診等。嫁過來十五年，假日他也會回家照顧家裡的生意。如果是個不成熟的媳婦可能會有所抱怨，因為週末老公不在家被婆家綁住了，連想去哪裡旅遊一下都沒有足夠時間而感覺不開心。但我從來不介意，並且樂於把那些時段當作自己的單身模式。讓婆家不感到婚後丟了個兒子，妳的伴侶依然如往常般愛他的家人，婆家開心快樂，自然就比較不會猛找媳婦麻煩。

3.時不時買東西和禮物給婆婆。

我們出國旅遊的時候，都很習慣買禮物回來給家人。就算我一個人出差到歐洲，先生沒有跟去，我也買了毛線帽回來送給公婆。如果是夫妻一起出去，無論禮物是誰出的錢，我們都會很有默契說是我買的或我選的。通常女性比男性更細心貼心，剛好婆家都是兒子，他們不太會買一些女性用品給婆婆，我嫁進去之後正好補足這部分。因此我買過口紅、香水、粉餅、帽子、衣服、絲巾等各種兒子不太會選購的禮物給我婆婆。長輩總客氣地說不用買什麼，但收到禮物的時候都是很開心的。

婆媳關係的經典陷阱題，男人被問道：「如果媽媽和女友（老婆）同時掉進水裡，你要救誰呢？」

下一篇，我們來談談婆媳關係的關鍵角色：那個可能不會游泳的男人。

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