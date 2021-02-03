婆媳關係三部曲（2）培養妳的伴侶成為神隊友！

▲百分之八十的婆媳問題都和老公的智慧與態度脫不了關係，但百分之八十的老公都不覺得問題和他有關係。（圖／Shutterstock）

我不喜歡定義婆媳關係為兩個女人的戰爭，基本上如果真心愛這個男人，兩個女人不應該讓這個男人左右為難。但難免有兩個女人觀念、價值、意見衝突的時候，這時位居中間角色的老公就非常重要了。百分之八十的婆媳問題都和老公的智慧與態度脫不了關係，但百分之八十的老公都不覺得問題和他有關係。婆媳關係經營的第二個關鍵就是：培養妳的伴侶成為神隊友！

1.偶而說點謊，他是你的共犯戰友。

婚姻生活裡，善意的謊言有時候是為了避免無謂的衝突和麻煩。最常見的，當我不想回婆家吃飯的時候，我不會自己回絕公婆說「我不去」。通常我都會派先生出馬，也許扯一些藉口說他晚上要加班，所以我先吃過了之類的。事實卻是誰也沒在忙，夫妻手牽手約會去而已。我也有過簽書會活動必須到外縣市，但當天卻不巧遇到家族聚餐，先生為了幫我掩飾我的創作身份，一樣跟家人說我公司臨時有活動要支援。

2.不要直接頂嘴，讓先生協調溝通。

平常相處有不開心的時候，我最抓狂的狀態就是臉臭、沉默，想辦法離開現場。但我知道有些個性強勢的媳婦會直接頂嘴、嗆公婆。記得有一天在要去餐廳幫公公慶生的路上，婆婆不知什麼靈感突然「催生」了起來，我非常不開心，但我當時只是沉默沒有發作，一直忍到慶生聚餐結束回家以後，我才告訴老公。我請他回家溝通，不要讓「生小孩」這個議題變成我恐懼聚餐的緣由。

3.放大妳的好，而不是經常抱怨妳。

再來提到一個常犯的錯誤，婚姻中常會有兒子向婆家抱怨老婆，女兒回娘家向爸媽抱怨老公的問題。有時候只是因為夫妻吵架，在氣頭上自然找自己的原生家庭來討個拍拍，但往往忽略了氣頭上講的話都不好聽，可是當夫妻關係修復之後，很少人會回過頭去幫伴侶做個平衡報導。因此，妳在婆家黑掉，有時候是妳老公害的，反之亦然，妳家人若不喜歡他們的女婿，說不定妳也要負部分責任。一個神隊友的伴侶，就是不在家人面前數落抱怨妳的不是，相反的他會提到妳的好。例如我很久下廚一次，他會很開心得意地跟他媽媽說我有什麼新菜色很好吃。

有些嫉妒心比較強的婆婆，則不能讓老公一直誇獎妳，或是在誇獎妳之後，妳一定得補上一句吹捧婆婆的話。如前文提到假設老公讚美我做的菜很好吃，我就會補一句「哪有？其實我都是跟媽媽偷學的。媽媽做的滷豆干才好吃，下次教教我！」

妳別說婆媳關係怎麼這麼虛偽？請問妳要虛偽一點保持相安無事婚姻美滿幸福，還是要表露本性直言互嗆，最後慘的還是自己呢？沒有標準答案，妳自己選擇。

婆媳過招當然也有正面對決的時候，最後一篇告訴妳，我如何正面對決贏得婆婆的心。

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