婆媳關係三部曲（3）：妳永遠只是媳婦，不是人家的女兒！

結婚的時候，十個婆婆有八個都告訴妳：「我會把妳當女兒看待。」剩下兩個可能是婚前就已經露出真面目的惡婆婆，對於妳們明知婆婆很可怕卻為了愛情執意要嫁的勇氣我也是深感佩服。雖然貌似善良的好婆婆承諾要把妳當女兒看待，但妳千萬別當真。所有的媳婦都要記得，婆媳關係經營的第三個關鍵：請記得妳永遠只是媳婦，不是人家的女兒！

1.婆婆不是妳的媽，切忌沒大沒小。

如果沒有和公婆同住的話，生活上的摩擦或許會小一些，但只要和公婆同住，就沒辦法把在娘家的懶散帶到婆家來。妳說妳是新時代女性，事業心強、經濟獨立，不想花時間心思在整理家務上，假日就是要睡到自然醒，等婆婆煮飯燒菜洗衣服？若真的把自己當成別人家的女兒了，至少要常表達妳的感謝，可不要把婆婆的付出當成理所當然，說不定她早忍不住私下和別人家的婆婆抱怨媳婦妳呢！

2.嘴甜惹人愛，和長輩相處的技巧。

見面時一定要打招呼、常把「媽媽」掛在嘴邊，婆婆媽媽都喜歡聽好話，所以要很自然地將讚美融入對話裡。讚美穿著、新髮型、廚藝等。我展現最厲害的一次說話技巧是在某一年，我自告奮勇要代替當時身體微恙的婆婆負責年夜飯，為了表示我不是要佔領她的廚房，而是真心想幫忙。我打了電話給婆婆，跟她說：「媽，雖然我做的菜沒有妳好吃，但不嫌棄的話今年讓我來做年夜飯好嗎？妳可以好好休息。」而我每年就靠一頓年夜飯征服婆家的心，怎麼想都很值得啊！

3.家務事關起門說，表面功夫做好。

有時候我們難免會欺負老公，拗他做這個做那個。有些婆婆也有刻板印象，覺得家務事是媳婦在做的，所以當我回婆家的時候，會被婆婆叫去廚房，叮嚀我廚房要如何清理等等。類似的事情，我的妯娌會直接笑著跟婆婆說：「那都不是我弄的啦！」然後推她老公去學習。但我的做法是，一律乖巧在旁邊聆聽諄諄教誨、點頭稱是，穿插幾句「媽媽好厲害我以前都不知道」的讚美，心裡盤算著要回去再轉達差遣老公做。

除非和公婆住在一起，否則誰負責家務自己不說也沒人知道。千萬記得妳永遠只是媳婦不是女兒，婆婆還是會心疼她的兒子比心疼妳更多！

以上就是艾姬冒著被公婆發現的危險寫下來的婆媳關係經營心得，家家有本難念的經，這並不是準則只是我的經驗提供參考，希望對於新手媳婦或未來有機會成為媳婦的姊妹們有所幫助。

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