獨處的時候，我們才是真正自由的

那天天氣正好，即便是在冬日卻也出現了難得的艷陽，室外溫度23度。

我坐在辦公室裡，身旁一整片的落地窗灑進金燦的陽光，接著忽然一陣莫名的惆悵，或許也不是惆悵吧，更可能的是一種不甘只能隔著玻璃窗間接感受日曬的埋怨。

於是我想起了他的房子，我想起來了自己喜歡那間房子在白天時的樣子。當房內的一切都被溫柔照亮時，所有的一切，盆栽、木桌、沙發、熱水壺、床鋪等輪廓都是那麼的清晰，那些有關於他的一切都開始變得清晰了起來。於是我忽然很想過去那裡看看，我忽然很想念那個房子。

就這麼任性地和老闆請了下午的假，當被問起原因時，一般來說不太可能和自己的雇主說，只是因為天氣正好不想工作。但是即便是無傷大雅的謊言，我也會感到麻煩和內疚，所以還是老實的說了：「因為天氣很好，我想要在窗邊曬著太陽看看書。」

在前往他房子的路上我到附近買午餐，所有的街道都那麼熟悉又那麼陌生，想著從前剛搬來時總會一起騎著ubike在這片我們不熟悉的區域裡轉悠，試圖讓自己即便還不能融入但至少可以先熟悉新的環境。那裡有賣什麼吃的呀，最近的公園在哪，有運動中心嗎……，我們像是觀光客般欣然地 在這片區域裡進行探索，他在前頭領路的背影在記憶中依舊是那麼令人心安。

只是現在只剩下自己了。

我走到附近的黃昏市場前看著那些小攤猶豫著，不知道好不好吃啊，在腦海中自問自答時發現除了自己也沒人會應答，於是便隨意地走向距離自己最近的一個攤位上，帶走了一碗海鮮湯麵，在走回去的途中，還順路買了一杯路易莎的榛果拿鐵，但其實平時的我是不喝加糖加奶的咖啡，可能這天就是想嘗試跳脫自己一直以來規律且固定的生活軌跡，看這些與以往不同的決定是否能夠帶來不同的結局。

未知帶來的除了恐懼之外，總還是會參雜一些期待和刺激。

用完了午餐我坐到窗邊的純白沙發上，冬季的日光令人難以割捨，我像是陽台上那盆向陽的龜背芋，總是想要能夠再靠近一些，想要再得到多一點。

拿起買了好久卻一直沒讀完的書本，窗外樓下的道路總有車子駛來往去的聲音，夾伴著房內電風扇最弱轉速的聲響，雪松擴香的味道在他的房裡散漫著，我安靜地翻閱書頁。

叔本華(Arthur Schupenhauer)說：「一個人只有在獨處的時候，才能成為真正的自己。如果他不喜歡孤獨，那麼他便是不愛自由。因為一個人只有在獨處時才是真正自由的。」

或許就是因為這樣，所以在他離開後，我沒有感到立即的痛苦，而是接受了自己並非失去，是擁有；擁有了更多獨處的空間與時間，能夠心無旁鶩的投入屬於自己的生活。

下午四點多，我可以感覺到窗外的天色漸漸變暗，氣溫也逐漸降低，心裡不由自主地急了起來，這房內的一切不久後就又要模糊了。

我走到廚房燒開了熱水，拿出他的馬克杯像往常一樣沖泡著濾掛咖啡，這才想到稍早買的榛果拿鐵還有九分滿。我將掌心懸在咖啡杯上，讓裊裊升起的熱氣烘暖著皮膚紋理，心裡想著，果然，習慣是無法一時半刻就被改變的。

即便能夠接受這段時間的獨處，但也是因為有那麼多令內心感到安慰的柔軟回憶，所以一個人的時候也不那麼寂寞了。

這天的天氣真的很好，於是我想起了他的房子，

我想起來了自己喜歡那間房子有我們的樣子。

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