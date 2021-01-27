YouTuber啾啾鞋／教你如何跨出舒適圈，培養跨領域的斜槓能力！

「要怎麼跨出舒適圈？」經常是很多人關心的問題，在分享我的經驗之前，我想先問幾個問題：你的舒適圈在哪裡？為什麼要用這個圈把自己圈起來，然後一直煩惱到底要怎麼跨出去呢？回想看看，在「舒適圈」這個名詞出現之前，你會有如何跨出舒適圈的煩惱嗎？

當某件事情被賦予定義，或被分門別類之後，很容易就形成一個思考和想像的框架。例如「舒適圈」和「同溫層」的概念出現後，大家都開始討論如何跨出舒適圈、怎麼打破同溫層？其實，這樣的思考模式也是一種自我設限，甚至是給自己套上無形的枷鎖。

一直以來，我都認為「採取行動」才是最重要的，不要執著在「跨出舒適圈」本身。因為這樣的想法，是先界定自己被某個框架限制住，必須採取某些行為，才能「跨」出去。就像平常你走出家門，只要直接踏出去就好，完全不會多想什麼；現在卻自己多加一道門檻，自然會有一種「我必須跨出去」、「我正在跨出去」的心理負擔；甚至會覺得因為要跨出去，需要多一個心理準備。

所以，我認為應該先拋開舒適圈這個想法，不要去想它，看到某件事情是你有興趣的、想挑戰的，不要想舒不舒適，去做就對了！如果你先放下這個「圈」，忘記自己正在被限制的想法，可能在行動之間就無意識地跨出去了；當你拋開「跨出舒適圈」的想法時，跨出第一步才會真正變得簡單無痛。

不去想舒不舒適，採取行動才是正解！

我在大三、大四的時候，對本科系的學業越來越沒有興趣，甚至差點沒辦法畢業，也漸漸清楚自己應該不想繼續往化學領域深入。於是，我開始修很多外系的課，西班牙文、空間與建築、廣告學等等，有些課程的內容應該一輩子也用不上，但也有些知識後來卻意外地派上用場。

例如其中一門「創意與創業」的課程讓我印象非常深刻，這堂課主要是教大家如何想出一個好點子，同時付諸實踐，並且成立一家公司。最後，我在這堂課做了什麼？我想出一個點子，並且用一個設計申請到專利。雖然，當時的作品並不算成熟，但我覺得大學時期就申請過專利是一個很難得的實戰經驗。

選課的當下，我並沒有什麼跨出舒適圈的概念，也不是刻意想要培養第二專長，我的想法再簡單不過，因為有空堂、對課程有點興趣、覺得應該滿好玩的，如此而已。成為YouTuber後，我確實是在用我的「創意」發展「事業」，你可以說是誤打誤撞，也可以說生命會自己找到出口。

這就是我想說的，想到就去做，不要想以後用不用得上，也不要想這樣做是不是在跨出舒適圈。被這樣的想法綑綁，反而對於真正的跨領域學習是一種阻礙，因為那些看起來跨出舒適圈的人，根本不會去在意舒不舒適。

尤其是學生時期，有些人對課業沒有興趣，會把時間投注在打工、社交，甚至無所事事。我建議，如果經濟情況允許，還是盡量利用時間學習，多運用學校的資源，那些「不知道有什麼用」的課程、「不知道有什麼收穫」的演講，其實都是一種自我投資，未來很可能帶給你意想不到的獲利。

追求「能力」斜槓，而非「職業」斜槓

有人會說，我想嘗試、願意挑戰，但不知道對什麼有興趣，該怎麼辦？根據我的經驗，很多事情在做之前，都不會知道自己喜不喜歡，再強調一次，「採取行動」才是最重要的，不一定要喜歡才去做、有興趣才去試。如果你真的不知道自己對什麼事情有興趣，不如就隨意找件事情，並且開始投入，也許誤打誤撞也會碰撞出驚喜的火花。

如果你是上班族，職場上就可能存在讓你跨領域學習的契機。以我經營頻道為例，除了理工的專業知識，也做過超邊緣冷知識、經典詐騙案、漫遊生產線系列，還有各種題材的啾讀系列。這些主題多半不是我過去熟悉的，但為了創作影片，我必須去看不同的研究、了解各種產業、接觸各領域的專業者，所以雖然跨領域並不是我的「目標」，但確實是達到了跨領域的「結果」。

有些人覺得選擇某項職業，從此工作就一成不變，事實上真的是如此嗎？ 面對職涯地圖，學生會迷惘，上班族也有焦慮：是不是走在正確的人生方向？會不會被組織或制度限制個人生涯發展？很多人下班後的學習進修，也是為了培養多元能力或增加升遷機會，因此近來很多人嚮往「斜槓」，希望以多元興趣、多元能力增加多元收入。

確實，斜槓好像是一種理想的生活型態，但同樣地，是不是很多人也因為嚮往斜槓，為了擁有多重職業和多重身分，而開始轉職、兼差，最後沒發展出什麼斜槓人生，反而窮忙瞎忙？

斜槓的前提是擁有「核心目標」

我認為，重點在於你有沒有「核心目標」？例如我做各種系列的影片，是為了拓展觀眾群、增加點閱率，這就是我的核心目標；而接觸到多元知識、走進各行各業是為了達成核心目標的過程，而跨領域的學習與發展只是目標達成的附加結果。

一個YouTuber的工作，在一般職場可能會拆分成好幾個職務，而透過這份工作，我學習到不同領域的事物，也培養出不同職務的能力。根據我的經驗，我認為「能力」的斜槓勝過「職業」的斜槓。

先定義出你的核心目標是什麼？無論是為了升遷、跳槽或是發展興趣都很好，然後就勇敢地採取行動。不是為了跨出舒適圈，也不是為了成為斜槓人才，但當你真正投入後，跨領域的能力就會隨之而來。最後，別忘了，跨出舒適圈不代表你完成了多了不起的事情，這只是跨出第一步而已，繼續往前走，採取下一個行動才是關鍵！

文／啾啾鞋

本文出自《冷知識背後的熱思考》商周出版

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