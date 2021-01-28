▲親愛的女性朋友們，不管妳外表條件如何，不管妳家境如何，都要牢牢記住：妳必須有自己獨立的工作和經濟來源。（圖／Shutterstock）

深夜裡，好友佩佩說她表姐遇到事情了，平時最會勸人的我，今天沒話可說了。

佩佩的表姐叫妮妮，我經常聽佩佩提起。妮妮本來剛畢業是當護士，後來就認識了她先生。她先生長得一表人才，能力不錯，家境優渥，資產千萬，談戀愛的時候對妮妮百依百順，十分殷勤。

初出校門的妮妮沉浸在愛河裡，在二十歲那年便和先生結了婚。先生信誓旦旦地對妮妮說：「把工作辭了吧，我又不是養不起妳。」妮妮十分感動，熱淚盈眶，多好的男人啊！再想想護士的工作又辛苦，賺錢又少，還經常受氣，於是，妮妮果斷地辭職了。

說句不算題外話的題外話，我常告誡一些女孩：在婚禮上別忙著感動，別為燈光、鮮花、鑽戒感動，別為多了一對爸媽感動，別為愛情有了一張證書感動……，那只是生活的廣告看版和賣家秀，就像速食麵口袋上的一行小字「圖片僅供參考」一樣。

還沒有跟公婆相處，妳還沒生孩子，妳還沒啟動後續章節，妳不知道生活除了風花雪月外，還有一地雞毛，妳不知道自己的選擇會帶來什麼樣的結果。

還是說回妮妮。當妮妮辭職在家做少奶奶的時候，我們還挺羡慕她的。

婚後不久，妮妮就懷孕了，先是生了一個兒子，又生了一個女兒。雖說家裡有保姆，但是妮妮一點也不輕鬆，畢竟先生忙於生意，顧不到家裡，妮妮全心全意地照顧兩個孩子的學習和生活，對雙方的父母也是孝敬有加。

作為表妹，佩佩倒是經常勸妮妮，年紀輕輕別待在家裡做家庭主婦，可以去姐夫公司裡幫幫忙，做個出納或是別的職位。但是妮妮不聽，她覺得這樣挺好。反正不缺錢，男人每個月給她生活費。

當男人在外有女人的風言風語傳到妮妮的耳朵裡時，妮妮不是沒哭過、鬧過，但先生矢口否認：「妳在我家不愁吃不愁穿，怎麼管那麼多啊？」妮妮瞬間噤了聲。

再後來，事情瞞不住了，家裡人都知道妮妮的先生幫小三買房買車，小三的孩子已經兩個月了，急等著進門。

男人跟妮妮攤牌，孩子都歸他，他給妮妮一筆錢，要跟妮妮離婚。

妮妮聲嘶力竭地控訴：「我這麼多年一直照顧著全家老小，你就這麼報答我？」

誰知道，她那強勢且護短的婆婆直接回道：「是我兒子在養妳，養著這個家，妳賺一分錢了嗎？妳有什麼資格跟他發火？」

妮妮啞口無言。是啊，自己確實沒賺錢。就算生了孩子、照顧老小、操持家務，一直在全心全意地為家付出，但在家人眼裡，還是「沒賺一分錢」的寄生蟲。

經濟不獨立，妳在家裡哪有底氣？

妮妮捨不得兩個孩子，但是她獲得孩子撫養權的希望渺茫。且不說男人爭奪撫養權的強勢態度，就憑她現在的處境，假如離婚了，別說撫養孩子，連自己的生活都成問題。

想離婚，捨不得孩子。不離婚，變心的男人拉不回來，以後的日子也艱難。

一個女人，在婚姻裡腹背受敵，卻沒有離婚的勇氣，這就是被衣食絆住了自由。

「我養妳」真的是特別動聽的情話，很容易就叫人頭暈目眩，火花四濺。但是說實在的，世上的男人，除了自己爸爸說「我養妳」，妳能百分之百地相信，別的男人說「我養妳」，妳當情話聽聽就好了，千萬別傻乎乎地相信。妳要是真的信了，並且真靠男人養著，妳會發現那個所謂的「我養妳」，指的是「妳安心在家做飯、洗衣服、帶孩子、伺候公婆」，而不是「妳安心去美容、去逛街購物、喝下午茶、練瑜伽」。

妳在家帶孩子、做家務不比上班輕鬆，常常累得不行，但是在男人和公婆眼裡，他們會認為：男人養著妳，妳天天在家有什麼好累的？

當妳真的沒有自己的工作或事業，妳花著別人的錢，妳就得做好隨時被別人轟走的準備。

經濟基礎決定上層建築，實踐在生活的每個角落裡。

經濟不獨立，生活就會撕開殘忍的外衣，讓妳措手不及，淚飛如雨，卻無能為力。

我這麼講，並不是說女人不賺錢就沒地位，也不是說家庭婦女不如職業女性，我身邊也有好多全職媽媽，她們家庭和睦，其樂融融。

我只是告訴大家，凡事總有特例，要想到最壞的結果。

很多時候，那些賺錢的人是不會體諒那個在家一直默默奉獻的人的，他們覺得，既然我養了妳，妳所做的一切都是理所當然的。

當妳為了水電費跟他拿錢的時候，當妳為了一支心儀的口紅開口索要的時候，當妳為了孝敬自己爸媽向他伸手的時候，就要做好被責怪、被揶揄、被拒絕的準備。

魯迅先生曾寫過對《娜拉走後怎樣》的思考，他說，如果口袋裡沒錢，不外乎兩種結局：一是回來，二是餓死。

是的，妳自己能賺錢，想買什麼就能買什麼，但如果妳沒有一個固定的收入來源，就不能隨心所欲地做妳想做的事、買妳想買的東西了。

經濟上的不獨立，意味著妳要天天看著別人的臉色過日子。

也許妳會說，過得不開心，那就離啊。我想告訴妳的是，許多女人並不是不願離，而是不敢離。

前幾日，一個女性讀者向我傾訴，她和妮妮一樣，也是全職媽媽。她說她感覺婚姻沒有安全感，自己在家帶孩子，老公在外面做生意，她總是擔心老公會不會拈花惹草，包養小三，老是胡思亂想。

於是，她向老公提出，把做生意的資金全部轉到她的名下，美其名曰：我沒辦法看住你的人，我就管住你的錢。

很顯然，她老公拒絕了她的要求。

這和他愛不愛妳、出不出軌沒什麼關係。因為妳連養活自己的能力都沒有，實在沒有辦法把資金全部交給妳打理，他不信任妳的能力。

一個女人要想活得漂亮，就一定要經濟獨立。只有這樣，妳才能挺直腰杆、理直氣壯地追求自己想要的東西。自己足夠強大，才有在感情中平等的資格。

我有一個女性好友，她是一家知名餐飲店的經理，收入不菲，老公也很能幹，賺錢多又寵她。照理說，她家經濟寬裕，生活幸福。可是她還是在朋友圈做起了微商，代理一家知名的化妝品品牌(說實話，我對微商並不反感，虛假欺騙的微商固然讓人討厭，但那些以誠信為本、貨真價實的微商讓我敬佩不已)。我經常看她勤奮地發文，下班之後去發貨送貨，忙得緊張而充實。

有一次我開玩笑地對她說：「妳老公那麼寵妳，妳還這麼拼命賺錢幹什麼？」她告訴我說：「他有錢是他的本事，他給我錢，我照樣笑納，但是我自己也要有賺錢的能力，這樣在婚姻裡我才有平等對話的資格和更多選擇的權利。」

是啊，自己有錢，才能從容，才有底氣，才能更能享受生活。在面對任何狀況的時候，都不會因為物質而束縛住自己的手腳。

親愛的女性朋友們，不管妳外表條件如何，不管妳家境如何，都要牢牢記住：妳必須有自己獨立的工作和經濟來源。

這帶給妳的不只是錢，更是獨立的人格。

妳有自己的朋友圈子和奮鬥目標，不會讓妳越來越失去自我，不會讓妳和這個世界脫軌，妳會活得越來越精彩，變得越來越優秀。

感情是把心交給別人掌握，而事業才是牢牢掌控自己人生的籌碼。

就算有一天全世界都拋棄了妳，至少妳的事業不會將妳拋棄，而且還能給妳一份物質保障。

長得漂亮是優勢，活得漂亮是本事！

經濟獨立的女人，才是最美麗、最有智慧的女人。

文／戴登雲

本文出自《先獨立，後愛人》高寶書版

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