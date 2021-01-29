快樂並非一切完美，而是不糾結於不完美

▲你無法在百般挑剔時還欣賞當下，你無法在抱怨時還能享受此刻。（圖／Shutterstock）

假設你剛享受完一頓豐盛的晚餐，坐在一張舒服的沙發上，翻開這本書，剛好看到這個地方。此刻，你內心平靜，根本想不到有什麼問題，沒有任何不愉快。不過，如果你把視線從書本上移開，仔細環顧四周，也許你會發現以下的情況：外面聲音很吵、椅墊不夠軟、房間有點悶……。

此刻，你內心有什麼不同的感受？你本來舒服自在—就只是坐在椅子上看書，但當你有了「外面吵」「椅墊硬」或者「房間悶」上列念頭時，你體驗到什麼？原先的那份安然，已經不復存在，對嗎？

當你對自己的處境變得不滿時，你無法舒適自在。你無法在百般挑剔時還欣賞當下，你無法在抱怨時還能享受此刻。

你無法在百般挑剔時還欣賞當下

我曾帶幾個學生參加研習，安排好宿舍後，我注意到有個學生不斷挑剔，「這裡的床好硬，棉被有點發霉，牆面到處斑駁，在角落裡，我看見一隻蜘蛛，我最討厭蜘蛛，天啊！這浴室的水龍頭都鏽了……」他的眼睛上上下下地掃瞄，嘴巴說個沒停。

我忍不住打斷，我說：「你一定經常不快樂，對嗎？」

他愣了一下，問道：「你怎麼知道？」

「因為你很會挑剔，而我從沒見過一個快樂的人是如此。」

嫌惡之心無處不在：公車上擠滿人，下雨泥濘，我們會心情變差；前面的人走路或開車太慢，惹的我們不耐；車子誤點，孩子們太吵，店員的口氣不好，火氣就上來。只要感覺有一點熱或冷，就受不了。不計其數的情形令人惱怒，奪走當下的快樂。

有人或許會回答：「是『這些事』令我們不快樂，並非我們選擇如此。」

是這樣嗎？以前炎炎夏天，常聽學生抱怨：「天氣熱讓人煩躁，心情差到爆！」而現在有了空調設備，再也不用忍受夏天的炎熱。問題是：自從有冷氣之後，大家是否從此就快樂？

你無法在抱怨時還能享受此刻

還記得童年時期在夏日午後。為了戲水抓魚，常跟我弟光腳走在沒有遮蔽的大安溪河床上，沿途石頭燙腳，曬得滿臉通紅，汗流浹背，卻樂此不疲。我們也常看到夏日在海邊戲水的人群開心玩樂。那麼，到底是什麼東西阻礙我們無法得到這份快樂？

倘若我們認為，只有在某些條件下，我們才會快樂：氣候一定要宜人，環境一定要舒適，交通一定要順暢，餐點一定要好吃，生活一定要平順。當事與願違時，我們就會心生厭惡，最後演變為各種負面情緒。

冬天天氣冷，夏天天氣熱，有時突然下起傾盆大雨。事情原本就是這樣；下雨並不會帶來不快樂，除非你厭惡下雨。換句話說，喜歡雨天的人生命更加快樂，也更能適應各種環境條件。這簡單的道理在各個事情上同樣適用。

我常拿露營的例子：在那裡環境比家裡要簡陋，水源，照明都不便，睡覺的床、桌椅也沒家裡舒適，沒有電視、冰箱、沙發，空調設備，還有蚊蟲蒼蠅，或突如其來的風雨，但卻很少聽到有人不滿抱怨。怎麼回事？

快樂不代表一切都很完美，而是我們選擇了不去糾結於那些不完美。因為放下了平時要求事情的習慣，反讓我們體驗不同的樂趣。

●每當情緒生起時，你可以檢視當下的感受。當下這一刻，你看到了什麼？你的內心發生了什麼事？你會發現，一方面你看到了發生的事，另一方面你並不想接受那個正在發生的事，對嗎？然後你的情緒就會開始受到影響，從不安、不快到發怒，情緒的強度取決於厭惡的程度。

●現在試試看：不要厭惡排斥，放下那個念頭，心是否也平靜下來？

文／何權峰

本文出自《所有經歷，都是為了成就更好的你》高寶書版

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