蔡侑霖專欄／「越熟的人，卻越口無遮攔挖苦、頻頻諷刺！」相知多年的好友，為何一句話就斷送情誼？

我的新書《不要在最好的年紀，吃得隨便、過得廉價》，當中一個章節提到〈走散了朋友，留下的是人生〉，說著是過三十歲的我們，驀然回首曾經，革命情感的朋友、無話不談，偶有摩擦也包容彼此。後來，決裂或不再聯絡的原因都不清楚。多年之後，每每想起那些存在心裡的朋友，總有些許遺憾及傷心。說好一輩子，卻不再提起、不再見面，形同陌路。

我的身旁就有一個活例子。我的好友艾瑪與瑪姬是相識多年的閨蜜，從大學到出社會工作都在同一個區域，因地緣關係，也深信上天的安排，讓這兩位女孩一路到彼此結婚，情誼依然有如親生姊妹，什麼話都可以說，就連厭惡怎樣的人、不喜歡怎樣的物品或食物，彼此都瞭若指掌，只差存款密碼沒交出來而已。

有天，兩人走到一間服飾店艾瑪想買剩下一件的洋裝，而瑪姬破口道出：「這件洋裝，其實我已經看很久了，就在今天想把它帶回家，你有差這件洋裝嗎？我應該比你更合適吧！」兩人交談過程，來往爭執，一旁的店員也看了也尷尬，直到關店前，瑪姬決定拱讓這唯一一件洋裝給了艾瑪，而她卻開始心生怨懟艾瑪不懂事、為何不體諒她，甚至不識大體連一句謝謝都沒說出口；而艾瑪也開始反擊瑪姬，說她花錢如流水，一件平價的洋裝也要來爭，真的是不夠朋友、小氣摳門。就這樣，嫌隙油然而生，平日裡看到的如膠似漆，轉眼間成了冤家路窄，再也不聯絡，難了雙方之間的共同朋友們。

關係直到現在，兩人曾有的默契不再，剛強的人勢力不退，而溫順的人如今也不讓步，對話原地踏步，兩人工作上的合作以爭執收場。往後，聚會上再也見不到兩人同時出現，而我們生命中，都有類似這般告吹的友誼。

跟你熟，我才跟你說實話？換言之，不熟就會對我說假話？

虛偽的友情，時常都使用「交換秘密」這樣獵奇方式，來替彼此關係升溫、鞏固信任上的位置。透過互通有無，把情報當作密報，無時無刻即時分享八卦、情緒故事、好惡觀感，殊不知，長期下來就是不營養的惡性循環，甚至本末倒置之下，還多出了「期待更勁爆、輿論不夠辛辣」進而產生無聊及煩膩感。

莫名其妙的關係，建立在百思不得其解的交涉，善用「數落、言語霸凌」來刷存在感及地位，實在是不可取的行為；相較之下，朋友間的親疏遠近，真心關懷及保持應盡禮貌，會是真誠、走得更長更遠的不二法則。許多人，總愛聽些「刺激性」的對談，而不愛「真實性」的友善往來。檯面上，曬朋友圈、上傳社交平台昭告天下，示威認識的朋友很多、人脈魅力神通廣大且多好多棒；檯面下，背地論述閒言閒語、欺善怕惡般加油添醋，遇事卻無法處理圓滑，如同紙老虎一樣，一戳即破，不成熟的情感，也導致幼稚情緒而終結關係。

三十歲過後，經由反省及斷捨離沒必要的牽扯，無非是幫自己釐清錯綜複雜的「零幫助」的溝通；太多的惡性關係，也只是被其他人拿來說嘴、貼上不受歡迎、道人是非的標籤，與其這樣，倒不如捨去沒有幫助的朋友與瓜葛，讓生活倒吃甘蔗變得輕鬆、自在。換言之，你得深刻做到，不在最好的年紀，活得痛苦、小心翼翼去經營毫無透氣感的朋友關係。

再怎麼要好的朋友，越容易翻臉不認人！

回想那些曾與你交好的朋友，思考人與人關係的成立、溫度的驟降與冷卻，你不只是更理解他人，也會更理解自己，以及自己需要的關係。然而，每一段關係的開始到結束，都有原因。

委屈討好，懇求對方的情感不要變質，盼望自己不要被拋下、怕自己「被兵變」的小情小愛中，原來很多事不是努力來的。長成大人後，接受友誼的仔細選擇，你淘汰別人、別人也會拋下作為朋友的你。或許一開始是話不投機半句多，逐漸醞釀成難以對話的尷尬，最終是彼此也不必假裝的冷漠及淡然。請給你與任何朋友關係的距離，建立安全感及停損界線，不怕你太遙遠，只怕太親密、太老實、過於無隱私，招來的會是把柄之下的「真心換絕情」。

無論如何，都給彼此有獨處的空間、各自過好日常，並非二十四小時黏膩在一起，以示表現「真友情、好朋友」般的確切認證。

不要挑戰親密朋友的底線，撕破臉後才後悔，要怪就怪自己的白目不長眼！

延伸到現在，不僅僅認知到「關係過度認真」、「太沒有隱私空間，更容易打壞關係」，為什麼會有這樣的情況呢？原因是：嫉妒。

不得不承認，從職場工作到親密愛人或者好友之間，多數人都選擇欲言又止、隱善揚惡，沒別的，就是怕你比自己過得更好、擔心你毫無預警超越自己、杞人憂天，有天會被你打落下來抑或面子及自尊該往哪裡擺。是的，這樣的解釋很直白又粗暴，卻也是大多數人放在心裡，不敢吐出來的真實答案。

何況，嫉妒是不分年紀性別、職業卑賤、社經地位高低，都會自然而生的情緒。

「自從我考上北一女後，我的好友小美就開始對我怪怪的，不再約我一起吃飯、坐車」

「升官後，隔壁部門的小張，看我的眼神就像貓瞧見老鼠一樣，閃得遠、能避我就不讓我看見」

「生了兒子後，家裡的大嫂與小叔，就開始對我很糟糕、甚至在婆婆小姑面前胡謅造謠」

「當我拿到了博士學位，在職場工作的每一天，上司主管都很喜歡用嘲諷的方式，對我說話！」

突然其來的驚喜，更是莫須有加速「撕破臉」的節奏。其中，個人主觀的「不平衡、憑什麼、競爭感」潛移默化附加於嫉妒心，除了看任何大小事都不再客觀，失了公正而遺忘過去所做的努力美好、刻苦銘心的付出。挑戰者，醞釀火花「衝康」被挑戰者，或許可以忍一時、一日、一年，經歷長時間被欺壓、受夠委屈不再包容，火山爆發過後，剩下的也只是各走各的路、井水不犯河水。

見到朋友過得好或者某方面成功，都請試著學習看待對方身上成功的優點為何，放下自身的挫敗或自卑，不要去比較、競爭；往往心態偏了，用著較勁方式談友情、打擊成功者的喜悅及成就，換來地，大多也都是「自討苦吃、悔不當初」一時半刻的鬼迷心竅。

真正的朋友，看見朋友發展有成、順風順水，由衷祝福之外，要做的就是背後默默支持、適時打氣關心就好，不必過多廢話及建議，少點主觀，更無須攀附他人成就，來造就「陪襯」自己的價值。有溫度的相處、信任每一句體貼言語、欣賞朋友的長處，保持一定的美好距離，才是讓彼此情誼及關係真切自在、愛屋及烏般的升溫而不失親疏價值。你的關心在意，對方肯定都心存感激、放入心底，相扶持的康莊大路，才會越走越遠、輕巧而踏實。

蔡侑霖新書《不要在最好的年紀，吃得隨便、過得廉價》悅知文化出版

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