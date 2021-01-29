作家H：「飛兒樂團」的阿沁，表現出一個前男友最差的示範！

F.I.R.近日登上中國音樂選秀節目，受到評審嚴厲批評，覺得新主唱Lydia（韓睿）唱的「挺差的」，甚至最後阿沁當眾向Faye喊話，引起網友熱議。

2004年出道的「F.I.R.飛兒樂團」，由鍵盤手陳建寧、吉他手阿沁及主唱Faye組成，出道作《Lydia》讓飛兒樂團在華人音樂圈爆紅。但2018年Faye離開團體後，找來新人韓睿接任Faye的主唱位置，卻讓老歌迷們難以接受，至今仍飽受許多爭議。

F.I.R.近日加入大陸選秀節目《天賜的聲音》，成為飛行合夥人與歌手高嘉朗合作演唱張韶涵經典歌曲《其實很愛你》。沒想到一曲唱完，韓睿遭毒蛇點評人丁太升直接批評「妳真的還挺差的」，要她思考加入了F.I.R.這樣的傳奇樂團，該如何做才配得上。而一旁的陶喆也認同了這樣的想法，更認為高嘉朗的光芒直接掩蓋了韓睿，一連聽到兩則負評，讓現場氣氛一度很尷尬。

其實節目看到這個地方，除了覺得那位一貫毒蛇的評審一貫不討喜之外，也不覺得F.I.R.有什麼好讓人詬病的地方，可議的是，這時候阿沁跳出來，說了新主唱韓睿接棒後內心的煎熬，也說了自己接到許多樂迷們的訊息，都在在感到，飛兒樂團，如果想要延續每個人青春時的回憶，勢必不是用韓睿取代Faye，照理說，要嘛就是換個團名，不然就是直接解散了吧！

但驚人的是，阿沁在這時卻公開喊話，要Faye隨時可以回來，這裡是她的家，甚至更用「曾經的戀人」這樣的稱謂來表達。看到這，我整個人可以說是黑人問號冒了滿臉。

我只能說，於公於私，這都是很不成熟的操作。

在商業上，當初讓Faye走得那麼不高興，也不見兩位團員出來挽回或是打圓場，然後火速就找來了新主唱。這不打緊，團名不改，韓睿的名字還要取叫「Lydia」，這很明顯就是想要利用粉絲對於「飛兒樂團」年輕時的青春回憶，一來想要保有「飛兒樂團」過往名氣，二來則是想偷龍轉鳳換掉主唱。

以商業手法來看，不是不行，但其實已經太有痕跡，會認為這樣粉絲就能接受而出意見的人，說實話一點不高明。驚人的是，在嘗試了這麼幾年之後，一聽到人家的意見或批評，阿沁竟然又當著新主唱面前，無預警地在舞台上宣布這樣的訊息，不是擺明了說，新主唱比不上Faye？這樣對於樂團，怎麼會有正面幫助呢？

再來於私方面，就算大家都知道你跟Faye曾經交往過，但是離團時鬧得不甚愉快，你今天自己也已經結婚，就算單純只是想要把舊主唱找回來跟新主唱合體表演，又何必用「曾經的戀人」這層關係來認親戚拉攏關係呢？

這感覺，活像是結了婚的老公在外面找了小三，無預警地把正宮甩了離婚後，卻發現小三撐不起這個家，於是在小三面前打電話給前妻說：妳回來吧！

那般荒謬！

韓睿唱得並不算差，那個毒蛇評審也只是囿於過去對飛兒的主觀印象所下的批評。如果今天真的把人家視為自己人，要好好執行這個團體，你應該站出來捍衛自己的新主唱，認為她不是要取代Faye，你們會走出新的路，新的風格，就算為了韓睿，改了團名，這樣才讓人家覺得你們是一體的，覺得你有擔當呀！

要不然，小三走了，小四小五隨時可接手，這又算什麼呢？

💊付費訂閱方格子專題看更多精彩小說與優先感情回文

https://vocus.cc/ScentofaWoman/introduce

💊生命靈數諮詢感情與數字占卜

https://reurl.cc/b6d8kd

💊H的部落格

https://iamwriterh.com/

💊訂閱H的youtube頻道

https://www.youtube.com/channel/UCmwqyDPJ6T2Jdu22LDrzhJA…

💊追蹤H的IG

https://www.instagram.com/h0711writer/

💊「真。愛的平行宇宙」全面發行。

博客來：https://reurl.cc/4g9xbK