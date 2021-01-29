自律的人惹不得，他們成功又好看

自律就是堅持達成最好的自己。

你自律的強度，決定你成功的高度！

自律的人自信，因為他知道自己能做到什麼。自律的人也自由，因為他可以掌控生活中的每一分鐘。

自律的人超可怕。在我的不惹名單裡，不惹瘋子，因為他不能控制自己幹什麼；不惹跟我一樣的人，因為老師說過別得罪拿筆的人（ 開玩笑，眨眼！）。我認識Alex後，我新增一條，惹熊惹虎不惹自律的人。

Alex是個模特兒，我常感嘆一件白T恤他都能穿出人在米蘭的時尚，走在大街上隨時自帶BGM的帥氣。問他怎麼保持，是不是天天上健身房？他說健身房會去，但是最重要的是天天晨跑這舉動。

天天晨跑，就是每一天的意思。不是說廢話，是指今天大太陽也去，今天下大雨也去，起床還在宿醉也去，心情不美麗想耍廢也得去。他因為曾念體育班所以養成跑步的習慣，至今二十好幾也沒更改。

有次我決心加入這個一早就跟世界擁抱的晨跑行列，故事很短，我第三天就因為前晚熬夜爬不起床而跟晨跑告終。Alex用那一身大衛雕像般恰到完美的肌肉鄙夷躺在沙發上自生自滅的我，我只能舉白旗說：百無一用是書生，我放棄。

你知道每天重複做一件簡單的事有多難？自律就是堅持達成最好的自己。Alex真的在晨跑這件事情上發狠堅持，你見過誰咬著普拿疼套件運動衫依舊出去跑二十分鐘嗎？我有陣子以為他是不是在代言什麼城市路跑之類的活動。他堅持每天十一點要睡，而且再忙都要讀書，讀的還是管理學那種封面很厭世的書。

自律的人連自己都敢下毒手，你覺得他對別人呢？

又說做為一個男模特兒他的生活可以多精彩！他的夜可以永不歇業，他也跑趴，也會喝酒，可是對於他堅持的那幾件事情，他就是不妥協。不像我們興致上頭，朋友在旁，就想有些原則等明天再來堅守好了。

後來他考到了研究所，跨年夜他忽然宣布這個消息，我們一臉懵，問他什麼時間準備這件事。他說我每天都在準備啊！還一臉質疑我們是不是盲人的模樣。

自律，不僅是在一件事情上展現，它其實體現的是我們對夢想的態度，你怎麼對待你的生活，它就會不多不少地還給你。自律難在它要自己督促自己，只有內心強大的人，才能做自己的老師，使自己不走偏而能走高。

透過持久不停的習慣，讓我們最終成為想成為的人。這句話如果不實踐，那就是一條美好的標語罷了。如果Alex不自律，他會是一個年輕俊俏的男人，他最多也只能是如此，而且遲早身材會腫，臉會衰敗。

美不能持久，但是美可以養成。

我對這社會有很多的諒解是來自於知道自己的不完美，我常想，我都不能100％地控制自己，又怎麼去要求別人事事正確。比如醫生告訴我過敏不要碰咖啡因，我還是忍不住天天在下午茶點榛果拿鐵。不自律的人，耽誤自己變成更好的人，這個更好包含了身體與心理。

我有切身經歷，而你看看自己的生活也能透澈。

人生這一趟路要想活出值得，全靠自律這兩個字。

自律的人惹不得，因為他們成功又好看，我們也能加入他們，真的，試著對自己嚴格一點，試著從今天午夜十二點起變得可控而規律。先擁有自律的第一天，持之以恆，最理想中的你，其實就是一點點堅持優秀化的自己。

給限量版的你

不要耽誤自己變成更好的人，

你怎麼對待你的生活，

它就會不多不少地還給你。

文／明星煌

本文出自《你要永遠不知好歹，永遠熱淚盈眶》天下雜誌出版

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