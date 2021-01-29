▲你只是找一個人來配合你，或找一個人來配合他，而不是眞正地建立兩個人都眞實存在的關係。（圖／Shutterstock）

先懂得一個人，才能有好的兩個人／心理諮商師：領會健康的孤獨，是為了發展合宜眞誠的關係

榮格認為，統一的規則和制式的教育把人逼向孤獨，他們才得以逃離群體無意識的壓迫。然而，孤獨卻使人變得敵意、惡毒。所以要給人機會讓他獨處，他才會自己主動找到群體，並產生喜愛群體的可能。

所以處於孤獨時期的人，眞正重要的歷練是「 自我探索與自我認識」。這也是我們生命歷程必要有經驗孤獨的時刻。若是生命經歷的大大小小事情，都至少有一個人在你旁邊，那麼那個人的意見、感受或是價値觀，都會輕而易舉地涉入你的選擇、想法、感受。那麼不論你活到多老，你都不會有機會眞正地、眞實地了解自己的想法和感受，還有釐淸自己眞正渴望和需要是什麼。當然，也不會有機會透過親身接觸自己和理解自己，了解及認識自己的性格、喜好、價値觀和自我，是如何形塑而成的？

當我們還是小孩時，這些心理需求的發展必須透過外求：期待大人的回應、期待大人肯定、期待大人給予許多愛和歸屬的保證。如果我們獲得回應及保證，內在的心理需求就會開始累積經驗，反饋至我們對自己的觀感，形成我們對自我的好概念。

有非常多人自小就處於心理需求被漠視的狀況：生活不安穩，照顧者的情緒不穩定，以至於更不用說心理需求這回事—根本在生活中，徹底地被排除了心理關照。

這樣的人，為了生存、為了過日子，必須成為假性自我（以為是自我，其實是掩藏眞實的自己，扮演別人期待的樣子），把眞實的內在隱藏壓抑，做一個配合環境、努力求和，害怕被拒絕及疏離的人。處處以環境中重要他人的想法為想法、感受為感受，盡力的聽話、努力的付出……透過把角色扮演好，獲取他人的關注及肯定。

探索眞實內在的破洞

可是，在他的眞實內在裡，卻始終是一個孤寂、不安、焦慮，對愛和肯定感到飢渴的人，怎麼也彌補不了……。為什麼怎麼肯定和關注都不夠呢？

因為幼年時期愛的缺乏和情感需求的落空，或過早經歷「 背叛」，都會使得個體在建立自尊和信任感、親密感及安全感的黃金時期（ 學齡前），並沒有獲得安穩內在的自我基底，也就無重要經驗値讓個體體會「 自己是有價値的存在」、「 我是一個被喜歡和被愛的人」。反而形成的是更多負面的自我概念，否定自己，像是：「 我是不被接受及重視的」、「 我不重要」、「 我沒有價値」、「 我不該存在」……等等。

沒有感受過被喜愛、被接納及被重視的孩子，那些愛與關懷的情感缺失，會漸漸侵蝕他內在的自尊及自我存在的價値感。雖然表面極力要求自己去討好，符合他人要的標準及認可，但持續的情感缺失和回應的落空，讓他的內心漸漸損傷成一個大破洞—一個再也不相信自己為「好」，不相信自己是「有價値的」巨大破洞。

這種巨大破洞，在生活歷程中，時時都會反映出對自己的懷疑和否定，怎麼看自己，都覺得自己不好，甚至不斷出現疑惑：「 我値得存在嗎？我値得被愛嗎？」弔詭的是，為了不停地鞏固自己値得存在、自己是夠好的、自己是夠優秀的，就必須不停地上演心理遊戲，讓環境及他人來證明自己確實是有價値的。

覺察四種扭曲的關係模式

下列扭曲的關係模式，正是童年形成不穩定的自尊及自我懷疑的人，在成長歷程中，漸漸引發強烈的情緒颶風，使自己內心活在狂風暴雨的折磨及痛苦中，也讓環境中的他人必須痛苦地配合、一同演出。而最大的代價，就是好似有重要關係存在，內心卻異常地孤寂和空虛。

●不停地競爭及比較

因為內在無法肯定自己的價値，也無法認同自己夠好，只好透過不斷地比較和競爭；只要爭贏了、把別人打輸了，才能相信自己「 好像」是不錯的、有能力的。然而這一刻的優越感，很快就會消逝（因此才稱為心理遊戲），於是就必須再尋找下一個競爭對象，努力贏過心中的對手，才能提升自己內在的低落自尊及虛弱的價値感。玩這類心理遊戲的人，都難以和周圍的人際關係眞心交往，他人只是一個個假想敵的想像。

●永無止境地需要「保證」

內在自我價値感不穩定，也極度不喜愛自己的人，一旦進入較為親近的關係（無論何種形式的關係，伴侶、親子、同儕、朋友……），就會對關係形成一種不安全感。所謂的關係，就是情感上會牽扯到另一個人，自己某些情感需求會傾向依賴另一個人的支持及安慰。越是產生依賴，就越恐懼對方的離開或消失；再加上本來對自己的厭惡和不喜歡，更易投射於關係中的對象上，認定對方也是如此厭惡自己及不喜歡自己。

於是，這些無法抑止的恐懼和慌亂，就需要不停地確認對方「 不會離開我」、「 還是很重視我的」，或是「 一直都會愛我」。然而，這些「 保證」就像是空心的，怎麼也不會被一個不相信自己値得被愛的人接收到，反而只是淪落到不停追問、不停要保證的輪迴裡。

●害怕不被愛的恐懼

就如前述，一個壓根兒從內心就不喜愛自己的人，即使渴求愛、尋求愛的對象有正向回應，他的內心也不會相信自己値得被愛。不被愛的恐懼，才是盤旋內心最糾纏自己的聲音。當內在不斷放頌害怕自己不被愛的焦慮時，他便會難以自拔地陷落在不停地找證據，證明對方不愛自己的行為或表情，而變得神經質，不停地起疑心。這種深怕不被愛的感受，根源自從小就體認自己是不被愛的小孩，孤寂和落寞感是那麼凝重，於是當產生了新關係，就會不自覺地啟動過往的情感創傷，陷入在被遺棄的陰霾中，難以平復。

●虛空的內在，虛假的自我

一個從小就覺得自己的存在沒有價値、不受重視的人，為了要求得環境的接受或生存的安穩，他必須試著去偽裝自我，讓自己的外在表現符合環境的要求，滿足他人的期待，順應他人的需求。即使內在有屬於自己的感覺和觀點，也必須要壓抑及去除。當眞實的自我被自己一點一滴地抹去、一點一滴地否定掉，他會慢慢成為一個空心的自我（ 空罐頭），不知道自己是誰，不知道自己的感覺和想法，更不知道自己想要什麼或不要什麼，對關於自己的事，一無所知。

於是，在成長過程的人際關係裡，他只能跟從、順服、配合，卻不知道自己是一個實在的個體，對於自己人生的各種情況，也不知如何是好，頻頻地仰賴外在的指引和支配。他以為這樣的順從和配合，有機會讓外在環境的人肯定及重視自己的價値，卻沒有理解到，不停配合和失去自我自主能力的人，只會不斷地受他人濫用和指揮，是不會獲得他人的尊重和關注。

以內在安穩的能量，超越早年的情感創傷

以上這些負向循環的人際關係歷程，正是來自內心有不穩定自尊，無法從心底肯定自己存在價値的早年創傷，引發成年後人際關係的蝴蝶效應。這劇烈的情感創傷風暴，不僅侵襲著個體的內在空間，擾亂了人際間可以建立安穩關係的機會，使得自己和外在關係兩敗俱傷，也讓彼此的生命能量，在懷疑和不停摧殘中耗竭。

我們需要了解，沒有人天生就懂得和另一個人好好相處，發展和建立眞誠不帶防衛的親密關係，因此我們都需要學習。就像健康的孤獨，也需要學習。

如果只想以自己的偏好和早年經驗所形成的習慣，隨性任意地和人相處，也可說是用「本能」在直接反應，想如何就如何，一切就照大腦的迴路自動化運作，那是無法和另一個人建立眞實合意的關係的。說坦白點，你只是找一個人來配合你，或找一個人來配合他，而不是眞正地建立兩個人都眞實存在的關係。

當然，若沒有內在安穩極好的能量，人是難有足夠的情緒成本去和另一個人互動。單單要理解別人的心思，又要能好好地表達自己，就讓許多人覺得非常困難也非常疲累。而我認為，之所以會那麼累，是因為我們多數人都不認識自己，搞不懂自己，因此無法好好地、明確地表達自己來讓對方理解，取而代之的只有大量的臆測和主觀判斷，以至於各種防衛的、扭曲的、曖昧的訊息在關係之間流竄，人和人之間無法對談也無法溝通。

懂自己、認識自己，能為自己的狀態進行誠實的覺察，也能為自己的對外溝通負起最大的溝通責任。就像你是自己的外交官，不僅能了解邦國之間的禮儀，也能做適當的外交溝通與合作，而不是動不動就產生誤會，或是一感到不悅或不滿意就興起許多爭執和事端。

唯有我們能平定內部，我們才可能有足夠的能量去對外開展與他人的合作。若以一個國家來比喻，一個不斷內亂內耗的國家，也不可能會有好的國際關係，甚至也無法得到應有的尊重和平等對待。如此下去，如果不是逼得自己鎖國，不然就是和全天下都處不好。

我們每一個個體就像是如此，一個無法平定安穩自己的人，他和別人的關係就難平衡及協調，更不用談到相處的能力，和友好親密的可能。

文／蘇絢慧

本文出自《療癒孤寂》三采文化出版

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