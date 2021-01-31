吵不散，罵不走，那才是真愛

▲很多情侶分手的原因都是因為吵架，雙方各執一詞，卻都不肯放下面子做出讓步。（圖／Shutterstock）

昨晚上十點多的時候，我正在電腦前寫文章，突然接到燕子的電話，說她正在牌樓路閒逛，問我有沒有時間陪她。

這個時間，商家都關門了，哪有什麼可逛的？我心生疑惑，再一聽，發現燕子的語氣不對，難道是出了什麼事？

我連忙放下手裡的事，抓起包包就出門。

等我找到燕子時，她正站在一棵香樟樹下，路燈的映照下，她的神情黯然無光。

一問，果然有事。燕子和男友大程大吵了一架。事情是這樣的，本來之前兩個人約好了週五晚上一起吃飯逛街的。可是在逛街的時候，大程一直心神不寧的，燕子試穿了新衣裳，問大程好看不好看，大程也很敷衍。

燕子察覺出不對勁，便問大程是不是有事。大程說，幾個同事約了他一起打麻將，三缺一，就等他了。一聽到打麻將，燕子就不高興了，臉色難看起來。大程以前打麻將，十次輸九次，有時候輸光了薪資，窘迫得兩人約會時都是燕子花錢。

輸錢只是其一，燕子堅決反對大程打麻將，最主要的是她見不得一個曾經朝氣蓬勃的男人沉迷打麻將後失去奮鬥的目標。大程也跟燕子保證以後少打。沒想到，在今天說好了的約會時間裡，大程又想去打麻將。

「不去不行，就等我一個人了。」大程說。

燕子堅決不肯讓他去。

兩個人便拉拉扯扯，大程要走，燕子拉著他，大程就急了：「天天管管管，妳是我什麼人啊？輪得到妳來管？」

惱羞成怒的大程一把推開燕子，燕子一個站不穩，跌倒了。

等到她爬起來，大程已經走得遠遠的了。

燕子發訊息給大程，不回。打電話給他，不接。不接再打，大程竟然關機了。

燕子心灰意冷到極點，沿著逐漸冷清的街道來來回回走了幾遍，往日點點滴滴的不愉快一股腦兒地冒了出來，燕子感覺兩個人的感情就這樣走到了盡頭。

聽燕子這麼一說，我也挺生氣的。首先我也反對男人沉迷打麻將，再者，一個大男人把自己的女友丟在街上不管不顧，這算怎麼回事啊？

現在都十一點多了，大程也沒打個電話問問燕子到家了沒有，他難道一點都不擔心燕子的安全嗎？一吵架就對女友不聞不問、不管不顧，說實話，我對這樣的人並不看好。

但我這人向來勸和不勸分。我勸燕子：「別生氣了，人非聖賢，孰能無過，等兩個人氣消了好好談談，大程跟妳認個錯，妳就原諒他吧。」

我話一說，燕子更委屈了，都快哭出聲音來。

燕子告訴我，每次兩個人吵架，大程從來不哄她，也從不先低頭。他最擅長的就是冷戰，可以持續好幾天，甚至一個星期。往往是燕子忍不住了，先去找大程，氣氛一緩和，大程也順水推舟地跟燕子和好了。

當下我很無語。兩個人的感情出現問題的時候，如果只靠一個女人來低頭維持，請問能堅持多久？

我對燕子說：「妳可以低頭一時，但不能低頭一世，妳能保證一輩子委曲求全嗎？再說了，一個置妳的安危於不顧的男人，妳覺得他愛妳嗎？這樣的人妳敢嫁嗎？」

網路上有一句話說得好：看一個人愛不愛你，不是看他平時對你有多好，而是看他吵架的時候怎麼對你。

戀愛中的男女，婚姻中的夫妻，在相處的時候，極少有不吵架的，難免有爭執和矛盾。畢竟「由愛故生憂，由愛故生怖，若離於愛者，無憂亦無怖」。

我不反對爭吵，因為吵架也是一種溝通方式，也是兩個人關係的磨合，是一種把問題攤開來，暴露在陽光下，比較激烈的溝通方式。

但是，吵架不該成為傷害對方的利器。

有些男女吵完架之後，轉身就能和好。其實，關鍵點不在吵不吵架，而是在於愛不愛。

相處見品行，吵架見人心。他對妳愛不愛，從吵架就能看出來。

真正愛妳的人是不會因為生氣就去傷害妳，不會掛妳電話，不會不回訊息，只會陪著妳，就算一言不發。因為他知道，此刻的妳，更需要他的陪伴。就算妳嘴裡嚷著「你走」！他也知道妳心裡在說「留下來吧」！

真正愛妳的人，即使妳跟他吵架，他也不會跟妳動手，他只會緊緊地把妳擁在懷裡，然後不斷地說「寶貝，是我的錯」。

真正的愛，不是不生氣、不吵架、不哭不鬧，是吵過鬧過以後，最心疼妳的，還是他。

就像楊宗緯的那首歌《一次就好》：

上一秒，紅著臉在爭吵

下一秒，轉身就能和好

……

一次就好，我帶你去看天荒地老

在陽光燦爛的日子裡開懷大笑

在自由自在的空氣裡吵吵鬧鬧

曾經聽說一對情侶吵架，男生摔門而出，放言自己絕不回來。女生反鎖了門，但沒過一會兒，就看到男友拎著自己愛吃的蛋塔在樓下喊：「姑奶奶開門呀！」女生一下子就原諒了他。

男生很萌，女生很暖，對不對？

這哪像是吵架，分明就是秀恩愛嘛。

其實真正能檢驗愛情的，就是看他跟你吵架時的態度。有的人，把架吵贏了，卻把愛人弄丟了。而有的人，寧願自己受點委屈認個錯，也願意把人留下來，把愛留住。

我曾經聽我表姐慧慧講她跟表姐夫的事。我表姐已經在蘇州安家立業，表姐夫是當地人，他們結婚十多年來，一直很恩愛。

也不是說他們不吵架，但吵歸吵，感情卻沒受影響。

有一次，表姐和表姐夫因為一件小事吵起來了，表姐很生氣，把自己悶在房間裡，也不出門。不一會兒，表姐夫蹭到表姐身邊，說他已經做好了午飯，有她愛吃的油爆大蝦。

「先吃飯好不好，吃完了才有力氣跟我吵架啊！」表姐夫說。

這句話把表姐給逗樂了，便跟著表姐夫一起吃飯。吃飯時，表姐夫不忘給表姐剝蝦殼，把蝦肉放在她的飯碗裡。吃過飯，表姐夫手腳勤快地收拾鍋碗，洗乾淨了，然後說一句：「吃飽了嗎？寶貝，還吵不吵？」

你說，就現在這個樣子，兩個人還能吵得起來嗎？

有一次春節，表姐夫曾經當著我們的面說過：「你們慧慧姐一個外地人，嫁到我們家，人生地不熟的，我要是不對她好，不讓著她，我還算是人嗎？再說了，我老婆長得那麼漂亮，又那麼能幹，我捨得跟她吵嗎？」

你看，真正愛你的人，總能找到不跟你計較的理由。他在乎的，永遠不是誰對誰錯，而是在乎你這個人。

小時候，我也見過我爸媽吵架，我媽受不了委屈，有時說不了幾句話就「吧嗒吧嗒」掉眼淚。這個時候，我爸的脾氣瞬間沒了，拉著我媽，一個勁兒地低頭認錯，也顧不得我和我弟弟在旁邊笑。

我媽胃不好，不能生氣，一生氣就會反胃，吐得昏天黑地。所以我爸看她這樣，會特別著急，馬上給我媽倒溫水，準備好胃藥。我爸還一再保證，下次再也不跟我媽吵架。

其實我爸個性也倔強，死要講道理，但他在我媽面前願意低頭。套用我爸的話說就是：「跟自己的老婆低頭，不丟臉」。

所以我爸媽雖然也會吵架，但是不常，也鬧不出多大的事情。

而跟我家相鄰的二爺家恰恰相反，二爺經常在外面喝酒、打牌，回來之後還扯著嗓子跟他老婆吆五喝六，他老婆跟他理論，二爺一言不合就動手，還時不時地把他老婆推出門，任由她怎麼哭喊、怎麼敲門都不開。

為此，我爸媽常做他們的和事佬，好言勸說二爺開門。

現在想來，越沒本事的男人，在家裡脾氣越大，越跟自己的妻子爭個你死我活，分毫不讓。

我喜歡的演員張智霖說過這樣一段話：

「每次吵架我都會想到我失去她會怎樣，所以我很珍惜，我寧願主動認錯，主動和好，因為我珍惜有她在的每一天。男人嘛！認錯沒什麼，最怕失去了來不及後悔。」

是啊，很多情侶分手的原因都是因為吵架，雙方各執一詞，卻都不肯放下面子做出讓步。

所以說，如果有那麼一個人，無論跟你怎麼吵，都對你不離不棄，放下所謂的自尊心，來哄你，來跟你認錯，那他一定是很愛很愛你。

願你珍惜那個就算吵架也不忘抱緊你的人，珍惜那個願意一直守護你的人。

文／戴登雲

本文出自《先獨立，後愛人》高寶書版

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