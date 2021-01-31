▲如果覺得老婆給的關愛不夠多，或老公發覺自己已經走心，都應該提出和另一半溝通，讓對方知道目前的狀況，而不是背著偷吃，仗著婚姻大享齊人之福。（圖／Shutterstock）

最近連家二公子連勝武被周刊拍到和骨感長髮妹傳出婚外情，他本人並未否認，記者第一時間訪問老公路永佳，她說：「我必須跟他一起面對，今天如果是他做了什麼事情，他要自己出來負責，可是因為家是我們的，我也不能逃避。」展現高EQ和堅強的一面。

新聞一出來鄉民也議論紛紛，有網友問：「為什麼成功的男人總是禁不起誘惑？」結果有人妙答：「不是成功的男人禁不起誘惑，是因為沒有女人會去誘惑不成功的男人」。反應之快讓我在電腦前笑到快岔氣。

這讓欣西亞想到日本網路上流傳的金句：「男人外遇是兼職，女人外遇是轉職」。

意思是當男人外遇，通常是保有婚姻，穩定中向外發展，不會放掉白天的工作，而是身兼數職，腳踏老婆跟小三兩條船。女人外遇，則是痛快求去，乾脆向老公宣示「老娘不幹了」丟出辭呈，和小王遠走高飛。

不過至於為何男人會外遇？我想以上述名言再做延伸，好讓人妻們理解後防範未然。

所謂兼職，就是已有一份正職工作，仍利用下班時間兼差打工。為什麼明明有固定薪水，還萌生身兼數職的念頭呢？無非有下列原因：

一是薪資不夠，所以想有其他收入進賬。

二是發展興趣，也就是正職並非志向所在，它只是為了維持生活而不得不向現實低頭所做的選擇，若兼的差事正好符合自己的興趣，就會願意投入，然後期許它能日漸壯大，能cover日常開銷，就會毅然決然的轉職。

已婚的男人為何會偷吃？則跟上述動機有異曲同工之妙。「薪資不夠」好比從老婆那裡得到的注目不夠多，所以希冀從其他女人身上索取。這個注目包羅萬象，有愛、崇拜、熱情、勾引、讚美、撩撥…，任何一個男人想從異性身上得到的東西都算，小三滿足了人夫在婚姻內心靈上的渴望，但又無法完全取代原配，所以男人怎麼兼差，都不會換新東家。非興趣所在，則是男人日漸走心，對老婆已無情意，卻又喜歡家庭的感覺，若投其所好的小三養成氣候也能給他一個娃和一個家，那很可能就會想要離婚。

以上分析並非讓外遇合理化，外遇就是錯，沒什麼好談。如果覺得老婆給的關愛不夠多，或老公發覺自己已經走心，都應該提出和另一半溝通，讓對方知道目前的狀況，而不是背著偷吃，仗著婚姻大享齊人之福。

有句話是：防範勝於治療。運用在兩性關係裡，就是：事前防範勝於事後修補。走進婚姻的女人，是老婆，也是老闆，想避免底下的員工到處兼職，無非是凡事親力親為，體恤員工，薪水福利優厚，最重要的是凝聚他對這個家的向心力，自己就是幸福企業，老公才會心悅誠服待一輩子。

網路藝人欣西亞和shane

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