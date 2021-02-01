告別曖昧！直球對決「我們現在是什麼關係？」確認感情中你是他的誰！

戀情萌芽之初，大腦難免被興奮、悸動與熱情給佔據，隨著時間一長，理性逐漸恢復，難免會對於雙方關係開始有了疑慮，夾雜著關係不確定性與混濁不安的情緒，想確認兩人目前所屬的這段關係究竟為何？針對那關鍵一句「我們現在是什麼關係」何時該問！

#何時該開口「確認關係」？

論及何時該開口確認關係，其實並沒有明確的時間點，因為每段關係的熟悉程度都不相同，但大抵來說，大約落在三個月至一年之間，端看你們實際相處多頻繁與互動密切度程度而定。假設你們都已認識將近一年，那相信對彼此也該有非常深度的了解，的確是時候確認雙方是否有意願進入下個階段，或是有更長遠未來規劃的意圖。

一般來說，如果你身邊的曖昧對象，對你而言，相處互動各方面，都給你感覺他就是那個「對的人」，那你理當會迫不及待想跟他確認關係，所以該實際開口確認的時間點，你的心跟直覺一定會告訴你，最佳時機點你會知道的。

#該如何開口「確認關係」？

找一個雙方能心平氣和，有足夠悠閒時間與你聊天的兩人獨處的空擋，開口詢問直球對決。畢竟，你不會想要當你已經認定你跟他想要交往，但對方卻仍在與別人約會，甚至跟其他人上床，那就請你找適當時機開口確認關係。

可以選擇：「有件正經事想跟你聊聊，你有空嗎？現在方便嗎？」開頭。然後確認對方有空可以對話時，接續談論：「我們也約會好一陣子了，我非常喜歡跟你相處的每一天。我想更確認一下我們彼此的關係。你想當我的女朋友/男朋友/另一半嗎？」



《對方答應交往》

如果他的回應是「好啊！」那你們可以接續討論雙方對認真交往的期待作為，以及身為伴侶有什麼地雷應該注意。像是，可以接受另一半有紅粉知己？交往後可以繼續用交友軟體嗎？可以接受另一半傳裸照給其他人嗎？雙方是否接受關放關係？跟前任的互動與聯繫狀況接受程度？

這類關於交往時各自的戀愛地雷，都可以在此時拿出來稍微討論，避免實際交往後會在關係中誤踩對方雷區。

《對方拒絕交往》

如果不幸得到的答覆是否定的，此時，請先冷靜聽一下他們的理由，不要喪失該有的理智。如果你很想確認關係，對方卻沒有想定下來或是給你明確的名份。那建議，請你就此理解並打住，不要有鴕鳥心態想拒絕接受這項「回絕」的回應。千萬不要還傻傻以為堅持是一種浪漫，認為堅持不退的求愛執念會讓他感動。因為看在不愛你的人眼中，那是恐怖，絕對不是愛啊！

交往畢竟是兩個人的事，如果對方不願意給予承諾，那建議好聚好散，不要想要嘗試挽回或是委屈求全。倘若，對方給出的答案並非直接的否定，而是模稜兩可的回應，而你想要再給彼此時間嘗試努力，那也請記得設立「期限」，千萬別無止盡地拖著沒有承諾的曖昧，適時斬斷不願跟你確認長遠關係的人，才能讓你趕緊走出來遇到真正愛你且想跟你在一起的人。

結語：

開口確認關係的確存在著一定風險！或許你會想著不問，就可以讓這混沌不明的曖昧繼續走下去，也可能因為害怕得到「否定」的答覆，就無視並壓抑自己內心想要確認關係的真實嚮往。現實卻是，如果對方真的無心想要交往，哪怕你給了再多時間，他最後也不會想跟你定下來，最終，受傷的也只有越陷越深的自己。與其如此，在適當時機鼓起勇氣確認關係，才能讓你們關係更穩定踏實且不深陷曖昧的委屈！

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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