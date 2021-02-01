▲不合適就喊卡！不被拖累，也不當他人的絆腳石。（圖／Shutterstock）

總有人想浪費你的時間，但時間要留給值得的人

每個人生階段，朋友圈反覆淘汰，甚至連你自己也被別人淘汰，這是必要的整理， 時間不該消耗在不必要的關係上。消磨他人心智、用毀損惡言傷害人的朋友， 就「斷捨離」 吧。若在人前笑臉迎人，背後嘲諷他人短處，甚至加油添醋，面對這種偽善者，你只要微笑，不必掏心掏肺，彼此過各自的人生。

時間有限，經營友誼要懂得篩選及分類。然而，工作上的點頭之交、不熟識的朋友，在未來也有可能助你一臂之力，為你帶來更多意想不到的可能性。能讓你大開眼界、具正向影響力的友誼，絕對值得經營，但也不能刻意強求。

有次，我出席一場朋友的生日飯局，鄰座男士得知有位律師朋友即將到場，立即和他人交換位子，刻意拉近距離，接著殷勤迎合話題，打聽這位律師的家世背景與工作地點，不顧旁人眼光，目的是要他協助打官司，並且給予「好友價」。弄得當事人尷尬又無奈，而旁人看著也憋扭。

友誼要建立在實質交流，

有對話價值又親切誠懇的人令人如沐春風，

相處再久也不膩不倦。

你可以當個有趣的人，開展令人有興趣的話題，樂於分享不同觀點。在能長期維繫的友誼中，雙方絕對懂得截長補短、創造雙贏，同時有不遠不近、舒服相處的空間。

確知自己在朋友眼中的價值和定位，才能繼續維繫彼此的情感。你認同、我也甘願， 關係才能建立， 請讓自己成為值得交陪的益友。

▍每段關係都不過度用力，友情需要喘息，你需要獨處

以前看《慾望城市》 時， 總以為進入職場工作後會如四位主角那樣， 週末一起吃早午餐、喝香檳，聊著彼此的生活。直到工作多年後，才明白這不僅不是好的友誼互動， 甚至可能是災難的開始。

太頻繁的相處，會讓彼此難以喘息，甚至沒有更新近況的趣味，緊迫盯人只會當不成朋友。強摘的果實不會甜，過於透明又無隱私的關係，難免因不知拿捏而踩線。每種關係，都有適合保持的距離，而你也得保留一些時間給自己，這是能維一輩子最長遠的關係。

▍不合適就喊卡！不被拖累，也不當他人的絆腳石

益友的談吐令人自在，若對方不論專業知識、人生視野 生活上的價值觀， 都令人嚮往，就是有趣又有才且值得交往的朋友。不妨與他循序漸進地培養情感，若有誤會或摩擦也要及時釐清，優化友誼質量。

工作忙碌之餘，也不忘建立新的人際關係。朋友固然重要，但也不要本末倒置地占據你人生中過多的比重，讓自己過於繁忙 守著「簡單輕鬆、親疏自在」 的相處模式即可。

就算有再多的時間，也不該被他人牽絆你的人生。在關係中保有相互的尊重與禮貌，大致便已足夠，相處時更不該讓任何一方感到緊繃或尷尬。

每隔一段時間，都要平心靜氣地一一盤點「關係」 的必要性，若有負擔或多餘的，就請狠心放棄。你不該擔心因此而少了一個朋友，而是該開心多了時間能夠認識更好的朋友。

文／蔡侑霖

本文出自《不要在最好的年紀，吃得隨便、過得廉價》悅知文化出版

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