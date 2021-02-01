「我一直要求他給我一點空間。」美國心理專家：很多人感情破局都是因為「一個執著」

「我一直要求她給我一點空間，但根本沒任何改善。」男生說。

「我希望他能多放一點注意力在家庭上，他根本不了解我的需求。」女生回應。

這類型的對話常出現在美國心理專家 Jeffrey Bernstein 的諮商室裡， 他發現很多感情的破局，都和太執著於「改變對方」有關 。我們可以接受同事有缺點，可以接受鄰居有缺點，也可以接受好朋友的缺點，但對於另一半的缺點卻特別挑惕。

人的個性大致上呈現穩定狀態，認為愛情能改變一個人，是太過天真的想法。如果你參加過同學會，大部分都會聽到：「哇你都沒什麼變耶」這類的話，因為人真的不容易有大幅度改變。

我們對另一半的批評和挑剔，雖然出發點可能是好的，但除了傷害到對方外幾乎沒什麼正向幫助，甚至會磨掉愛的感覺。

那如果另一半的行為真的讓自己感到不舒服或感到失望，真的只能眼不見為淨嗎？ Jeffrey Bernstein 建議可以這樣做：

1. 讓接納促動改變

如果你真心希望另一半可以改善某個缺點，首先要先做到接納。知名的婚姻治療專家 John Gottman 曾言：「人只有在自己真實的樣子被接納後，才會發生改變。」當人受到批評或感受到不被喜愛，他們的防衛機制會啟動，維持現在的樣子。如果你總把焦點放在改變另一半上面，也會忽略掉關於自己的重要人生議題，阻礙了自己的成長。有時候將手鬆開一些，反而更能抓住某些東西。

2. 看見關係中正向的一面

改變對另一半的看法，就能改變兩人在關係中的處境。這不代表要睜一隻眼閉一隻眼，或忍受對方不合理的對待，而是關注這段關係符合期待的部分，如果你對伴侶有 80% 是滿意的，20% 是不滿意的，執著於那 20% 而傷害到兩人之間的情感是划不來的。

3. 成長心態

很多人習慣以二分法來看待事物，比如這個伴侶是好或不好，這個人做的是對的還是錯的，然而，所有人都是不完美的，若用二分法來看待另一半，則容易因為一個小缺點而否定你的另一半，這似乎太過嚴苛了。如果用成長心態來看待，你會發現對方有微小的正向改變，也會對另一半更加寬容仁慈。

愛情的本質是兩人之間的親密感，別讓人性中的不完美，阻擋了兩人之間的情感連結。

文／Tien

本文出自VidaOrange生活報橘

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