老婆春節不想回婆家，怎麼辦？3大常見問題，解法都在老公身上！

朋友John的老婆是個比較有主見的女性，偏偏他老媽卻是非常傳統的典型婆婆，有多傳統？簡單說就是過年一定要回婆家，媳婦只有初二可以離開，男人不該下廚房、年菜不能叫外賣要自己準備、要拜拜祭祖還得三牲四禮等一堆規矩，可想而知，每到過年就是John老婆惡夢到來的日子。

老婆婚後忍了幾年大概再也忍不下去了，便宣佈今年絕對不會回婆家，至於小孩，隨便John要自己帶到婆家探視公婆，還是留在台北她照顧都可以，總之她本人不會出現在婆家，他怎麼說服苦勸都沒用，於是John很不滿意，我想他抱怨的內容大概也是天下許多男人常見的範本，今天就幫男性朋友們開解一下，為什麼你老婆如此抗拒回婆家，以及你更想知道的：如何讓她心甘情願陪你回去伺候你爹娘？

問題一：「平常都沒跟我爸媽住了，只有過年回去幾天應付一下，這很過份嗎？」

答→其實真的還蠻過份的，你平常也沒有跟岳父母住，如果好不容易過年可以放幾天假，卻要去給岳父母大舅子使喚，一下叫你當司機一下讓你去修馬桶水管，你看在老婆的面子上忍氣吞聲去做，晚上跟老婆抱怨討拍，老婆卻說這是你做人老公的本份，將心比心想一想，不要得了好處還賣乖。

解法→平日請累積功德值，多主動關心岳父母，家事自動自發做起來，對老婆體貼溫柔，只要你老婆不是太差勁的女人，她一定會回饋給你，當然父母有些太過份的要求，你也得適時擋掉，別讓老婆太為難。

問題二：「我媽不會逼老婆幫忙，只是去讓老人看孫子而已，這不行嗎？」

答→假設你到公司上班，老闆們忙得不可開交，旁邊一堆其他部門的同事冷眼看著你，請問你好意思坐在座位上裝作若無其事的發呆嗎？更何況老闆雖然沒有「逼」你幫忙，卻用他的肢體語言告訴你，你坐在那邊無所事事是很不恰當的，這種心理壓力更逼人好嗎？老闆就是你爸媽，同事就是你手足，這樣有瞭解嗎？

再說既然只是老人要看孫，你自己帶去跟你老婆帶去有什麼不一樣？說穿了還不是因為小孩黏媽媽不愛跟爸爸，因為媽媽花最多時間在小孩身上。

解法→落實做到「讓老婆就是單純帶孩子去給爺爺奶奶看」，除了帶小孩以外的瑣事，請你man一點全部擋下來，不管洗碗拜拜打掃，反正跟小孩無關的事務一律讓它遠離你老婆，不要讓太太覺得去你家就是當女傭。

問題三：「過年難免有些親戚來家裡走動，只是稍微說了幾句老婆就爆怒，有那麼嚴重嗎？」

答→會說了幾句就讓老婆爆怒，可見這幾句不會是什麼中聽的話，某些長輩很喜歡站在道德的制高點，在還沒搞清楚狀況時就指導別人該怎麼做，例如孩子該怎麼帶、怎樣擦桌子才乾淨、甚至指導到生涯規劃，這不爆怒才有鬼。若換成你，一個陌生人跑來對你的人生指手劃腳隨便批評，是能給多少好臉色啊拜託。

解法→愛發表議論的親戚有哪些，你一定比老婆更清楚，除事先就給老婆打預防針外，現場你也要隨時防衛，不管長輩批評什麼，你就一律說這是你要老婆這麼做的，把砲火放到自己身上，親戚數落完了還是你的親人，但對老婆來說他們卻是外人，因此寧可讓他們來指導你，也不要去批評太太。

有沒有發現老婆願不願意去婆家，解法其實都在老公身上，簡單說如果去婆家沒壓力又溫馨，老婆自然也不會苦苦抗拒，只是許多男人懶惰，希望老婆自己吞忍解決，結果才發現選擇捷徑不但最慢後果也最大，所以男人對婆媳問題真的不能懶啊！

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