為什麼總是動不動就分手？在重新開始戀愛前，你應該先做到的三件事

1.了解上一段感情失敗的原因

每一段關係的結束都有其原因，不論你們是為了什麼樣的理由而分道揚鑣，又或者誰是對的，誰是錯的，在感情結束後，除了把時間花在修補內心的傷痛外，你還應該要試著去了解整件事情的來龍去脈，找出戀情無果背後的真正原因。

愛情的結束可能會有各種原因：某一方劈腿、個性不適合、價值觀兜不上、聚少離多撐不住，又或者就是不愛了。不管你們分開的原因是哪一個，釐清原因都能幫你避免再次重蹈覆徹，也讓你能夠更加看清愛情背後的「眉眉角角」。

2.確定自己想要什麼

有的人還沒做好「脫單」的心理準備，就急著一腳踏入愛情的泥淖；生活重心一下子從「我」變成了「我們」，心態卻還沒辦法跟上，到頭來反而覺得感情關係是一種累贅，巴不得快點恢復單身生活。

也有的人，連自己喜歡什麼樣的對象都不知道，只要看對眼的就想跟人家「天長地久」，殊不知在甜蜜的曖昧下隱藏著後勁十足的感情毒藥，一旦糖衣慢慢融化、現出原形，才知道原來這不是自己想要的。

空虛寂寞讓寒冷的冬天變得更加難熬，然而這也不代表你就需要用戀愛來滿足自己；在感情中飢不擇食，往往會讓你付出更多代價，這也是為什麼大多數感情專家都會要你在戀愛前先搞清楚「自己要什麼」。即便你已經歷過幾段感情，但在重新開始前還是記得先問問自己，是否已經知道想要的是什麼了。

3.與過去說再見

過去的戀情可能會讓你留戀不捨，也可能會讓你想要全部忘掉，但無論是哪一種，在你準備開始一段新關係前，都應該要先向過去的一切說再見。

這裡不是要你當作「一切都沒發生過」，而是要讓自己能夠以平常心去看待已逝去的愛情，了解自已與前任只是彼此生命中的一個過客，揮去那些不好的回憶，把好的收藏在心底。唯有以這樣的方式放下過去，我們才能真正的向前邁進。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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