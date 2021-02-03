你以為自己在追求純粹的愛情，但也許根本只是鑽牛角尖

最近在看一本小說，背景是民國初年軍閥割據的時代，大軍閥沒有兒子，只有女兒，所以打算從軍中選個優秀的副手招贅，好在自己老了之後繼承家業，而女兒同意了。

女兒的朋友很不理解，對女兒說：「妳是念過書留過洋的新女性，怎麼能接受這種包辦婚姻？妳要反抗！任由別人安排，是放棄了自己的人生！」

而妳猜女兒怎麼回答？她說：「我沒有放棄人生，妳對愛情的努力是在婚前，而我的努力則在婚後！」

如果是灑糖灑狗糧的文藝片，大概就會是婚後才大談戀愛、然後變成最近熱播的《上陽賦》了，不過小說不是這麼寫的，小說的安排是，贅婿想牢牢坐穩將軍這個位置，就得好生維護這段婚姻，不能大娶姨太太，而女兒只要別太趾高氣昂、好好當個賢妻良母，兩人處久了肯定也會有些真情，只要思路對了，他們能過的比一般戀愛結婚的夫妻更安穩、甚至更恩愛。

因為利益與感情結合的關係，才是長久之道。

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像這樣的制衡之道，年輕的時候我們都不認同。

覺得心機、覺得黑暗、覺得真愛就是該一片光明，可後來才明白，那是不可能的事，因為生活充滿了各種細碎的小磨難，再相愛再適合的兩個人，也不可能方方面面都合拍。比如我有朋友無法跟老公討論工作，因為對方給的意見都讓她炸毛，也有朋友無法跟男友一起看電視，因為廣告時男友就會忍不住瘋狂把遙控器拿起來亂轉……生活中總有那麼一些事，你跟對方完全不合拍，只要一強碰，就會讓你覺得這個人只會在你的人生裡添堵，活像一顆絆腳石，恨不得狠狠把他踢開。

所以要長久的相處下去，肯定要有什麼事情，綁著彼此、約束著彼此、制衡著彼此。

而要做到這一些，其實需要有非常強大的自知之明、以及自信。

我有個朋友的感情經歷不多，因為她個性比較內向、念的又是陰盛陽衰的商學院，畢業後在小貿易公司上班，接觸的人很少，她也曾嘗試過網路交友，但她並不是外貌很出色的人，所以機會也寥寥。

坦白說，她就是一般人的長相，中等姿色的女孩，如果夠活潑、夠外向，追求者也是可以很多的，但如果內向又不擅言談，通常困難度就會拔升，畢竟高冷是美女的特權。

但她實在太想談戀愛了，所以還是在網路上認識了一個男生，談起了戀愛來，但是那男生劈腿又不忠，分手後，我朋友得了憂鬱症，看了好幾年的心理諮商。

年過三十後，她家裡人急了，開始幫她相親，有趣的是，她在戀愛市場上乏人問津，在相親市場上卻是香餑餑，幫她找對象的親戚眼光毒辣、目標精準，專挑南部上來工作的人，而且不能是家裡的獨子，因為我這個朋友是獨生女，家裡在雙北有一點房產，對北上打拚卻無房可住的年輕人是極大誘因，不是獨子剛好將來可以跟岳父岳母住，等老人家百年後，合理的接收房產。

說穿了很現實對不對？但我朋友卻沒有反對，甚至覺得這麼做對自己才是最好的，她說她現在明白了，一直以來的感情失利，不是因為她有什麼不足或不好，而是她的才華不在戀愛上，而在維持感情上，因為那些曖昧、調情的手段，對性格內向謹慎的她而言太難了，但除此之外，她善解人意、體貼善良、又肯負責，只要對方也有誠意好好維護一段感情，那麼就沒有不成功的道理。

後來她順利結婚了，夫妻感情也還不錯，三年裡生了兩娃娃，因為忙、也因為生活模式大不相同，我們自然而然疏遠，直到最近我看到那本軍閥小說時，又忽然想起她。

也許每個人的人生道路都是不同的，轟轟烈烈的戀愛並不是每個人都需要有的人生經歷，有時候我們會想，對方為什麼跟我們在一起呢？是因為他真正喜歡的人追不到？是因為時間到了該結婚所以懶得再找？是退而求其次的妥協？想著這些的時候，你以為自己是在追求純粹的愛情，但說不定都只是鑽牛角尖。

管他是為了什麼跟你在一起，管他是為了什麼離不開你。

當下過得幸福平靜，那就夠了。

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