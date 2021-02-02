▲友情和愛情一樣，不需要花心不需要多，只需要道同相為謀。（圖／Shutterstock）

友情和愛情一樣，緣分盡了就會離開，對的人也會跟著到來

我一直認為朋友是人生中很重要的陪伴，古云：「近朱者赤，近墨者黑」，這是很重要的道理，好的朋友能夠讓你上進以及擁有積極度；不好的朋友則只會利用和吃喝玩樂影響你的人生。

我有個男生朋友本來交了一群酒肉朋友，每天只想著玩樂和花錢，事業也不好好做，後來因故爭吵，這群朋友反而背叛他，果然酒肉朋友是不講義氣的。後來他換了一群朋友，都是奮發向上的朋友，讓他眼界大開，影響他的想法和工作，這些年來他說他成長很多，月薪也跟著成長三倍。

很多人會分不清楚到底怎樣才是好的朋友？其實很簡單，好的朋友能夠在你難過的時候傾聽你的憂愁、在你失戀的時候肯花時間陪伴你，在你陷入困難的時候幫助你，在你開心的時候陪你笑，在你想要耍瘋的時候陪你夜遊，即使你重色輕友也不怪你，等你有空才陪伴。

曾看過吳念真說過：「熄燈後，知心好友剩幾個。」隨著年齡越來越大，追尋的不是「很多朋友」，而是知己朋友，每個時刻都願意陪伴你，不會數落你的不是，更會包容你的缺點的朋友。

每段友情和愛情逝去，我總是會反省，然而朋友都會告訴我，別傻了，這就和愛情一樣，沒有完全合得來的友情和愛情，這都是彼此的認知問題，隨著成長有些朋友會一同進步，有些朋友則原地踏步，久了觀念不合，自然也當不成朋友。

既然，對方沒有把你當朋友，何必自作多情？合不來是正常，畢竟友情和愛情一樣，不需要花心不需要多，只需要道同相為謀。

你想想，連婚姻這麼親密的兩個人都有可能，因為一句話口氣不好，或是生活習慣不同而離婚，友情更顯得脆弱不堪，基本上出社會以後，你可以發現最好的友情就是那些曾陪你經歷過某種時刻的朋友，即使改變了環境與時間，友情仍舊不會被改變！

你與對方相處不需要客套社交，一切以最自然的面貌面對對方，不需要顧慮冒犯或不禮貌。逐漸認為與其和一堆不是很交心的人出去，不如跟幾個知心好友吃飯聊天。合得來的朋友，就一輩子深交；合不來的朋友，也無須惡言相向。

有時候不是不肯花時間交朋友，而是越長大越覺得時間寶貴，除了家人以外，只想要花時間在對的朋友身上。

畢竟，這就像愛情一樣，緣分盡了自然離開，而對的朋友自然也會跟著到來。

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