一輩子總會愛上幾個人渣！感情本來就是前人種樹，後人乘涼

▲在感情裡，我們都當過前人，我們也曾經是別人的前人。（圖／Shutterstock）

電影《志明與春嬌》說：「一輩子如此漫長，總會愛上幾個人渣」，愛上渣男是第一波痛苦，離開渣男分手時是第二波痛苦，然後，在經過很長一段時間的療傷後，妳慢慢開始慶幸自己脫離了地獄、慶幸離開錯的才能遇見對的。

但妳以為這樣就結束了嗎？不，還沒有。

第三波的痛苦總在意想不到時襲來，我有個朋友曾經跟一個很渣的男人戀愛過，對方說謊、劈腿就不用提了，還把小三帶回她們同居的家，把她未開封的昂貴保養品直接拆封給小三用，總之渣出了天際。分手後經過長長的療傷期，她才開始無時無刻的慶幸自己脫離了渣男，可是很多年過去之後，她突然發現公司裡的新同事是渣男的老婆，而且在新同事的嘴裡，渣男是個好先生、好爸爸、好女婿！

WTF！這到底是為什麼？

在下定決心離開渣男時，我們都會一直告訴自己，渣男是改不了的，給他再多的愛也不會感化、給他再多的時間也不會變好，離開渣男不是放生、而是逃生，因為他們只會越來越渣。

可是若妳有一天意外知道渣男變了，在另一個女人的手中，變成溫順的綿羊，那時妳難道不會懷疑自己嗎？到底是自己沒本事、是自己不夠有耐性，還是自己不夠好，才征服不了那個男人呢？

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我最近撿到一隻狗（對，每週專欄都在講這件事，狗實在帶給我太多人生體悟了），接近二十公斤的流浪大黑狗，變成家犬前總要經歷各項檢查醫療及結紮，於是我就把她抓來抓去、翻來翻去、掰開她的大嘴巴塞藥、壓住她的大頭讓醫生打針，很多人聽了會問我：「不是從小養的欸，妳不怕她咬妳嗎？」

沒，我真的一點都沒感覺害怕，不是不怕狗咬，而是覺得對狗的反應、狗的情緒、狗的極限很有把握，但仔細想想，這一切也都是經驗累積，我從小喜歡狗，但以前對狗也沒這麼有把握，最一開始養狗時，當然也是打罵教育，如果硬要用兩性關係比喻，對我以前養的狗而言，我何嘗不是個人渣，不僅不尊重不瞭解他們的意願，還經常實施家暴，傷害了他們還大言不慚是為你好。

可重點就是這三個字：為你好。

為你好這三個字很討厭，有多少暴政假這三個字為名，但說到底，出發點是好的，誠然你傷害了對方是不爭的事實，但你並沒有傷害對方的意思。

而在戀愛關係裡也是一樣。很多時候，對方雖然傷害了你，但他的出發點並不是要讓你受傷，他說謊是因為怕你生氣，他搞失蹤是因為他也不知道要怎麼辦，他劈腿是因為想跟你提分手卻又怕你傷心……以上這些聽起來都很渣我知道，但寬容點看待的話，那其實只是面對感情的不成熟。

不成熟有救，但沒良心則沒救。

我有些朋友生了小孩後，爸媽都變成寵孫魔人，不僅寵，還會戴著老花眼鏡吃力的研讀兒童心理學文章，想當初我們這一輩的小孩哪一個不是被打到大，但當初那些覺得孩子不打不成器的爸媽，變成爺爺奶奶之後，卻開始懂得什麼叫愛的教育。有次我跟朋友的媽媽聊天，那位阿姨很感嘆的說，其實她回想起來，當年她會打小孩，也有很大的原因是自己工作忙、婆婆又難搞，自己每天的情緒都很緊繃，對小孩自然缺乏耐性──看，抱持著好的出發點的人，雖然也會做錯，但他們懂得檢討，懂得檢討的人自然會越來越好，想當年她可是揍孩子揍到藤條斷掉的媽媽，但現在卻變得不一樣了，只是苦了前人做犧牲品，爽了後人好乘涼。

在感情裡，我們都當過前人，我們也曾經是別人的前人，

就像煮菜一樣，不燒壞兩個鍋子，怎麼做得出佳餚。

老一輩的人很喜歡說「緣分」，我以前一直覺得這兩個字很消極，但後來才漸漸明白，那些不可解的事，除了用緣分兩字帶過，還能怎麼辦。

找不到答案的事太多了，或者說，弄清楚了答案也沒用，也許，其實並沒有誰真的不好，只是相遇的時機不好罷了。

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