結婚前該考慮的四件事情，感情穩定不見得可以走到最後！？

對於情侶來說，在經過了甜蜜的熱戀期、煎熬的磨合期之後，感情也逐漸趨於穩定。這時候，一個問題便會油然而生：「我們準備好要走到最後了嗎？」如果你們的戀情正處於這個階段，那麼以下4個重點絕對能幫你釐清頭緒！

1 對未來有沒有共同的規劃

大多數情侶在感情步入穩定交往的模式後，下一步自然就是步上紅毯（或是戶政事務所）；然而在你被愛沖「婚」頭之前，最好還是先確認另一半是否也是這樣想的。

也許你認為結婚就是愛情的結果，又也許你已經描繪出了一個幸福婚姻的想像；但這些都僅屬於「你個人」的腦補，而不是與另一半溝通、討論出的答案，也許對他來說「理想的未來」跟你所想的完全不一樣。

2 彼此之間能否互相尊重？

在一段理想的感情關係裡面，雙方應該是平等且互相尊重的，無關乎金錢地位等一切的外在因素，打從心底去認同、尊重你的另一半。如果你們的關係有明顯的上下階級，或是任由某一方完全主導一切，就等於替這段感情埋下了一枚未爆彈；一旦步入婚姻，也只會讓雙方的關係更加緊張，甚至完全失控。

3 準備好接納彼此的家人了嗎？

結婚當然是兩個人的事，但同時也是兩家人的事。即便你們只打算簽簽字公證一下就好，回到家裡終究還是必須面對生活的現實；尤其是婚後要與家人同居的新婚夫妻來說，更需要做好面對「陣痛期」的心理準備。

雖說現在觀念已經不像從前死板，姑嫂婆媳的問題也不見得會像八點檔那樣狗血，但是朝夕相處下來，再親密的家人都難免產生摩擦，更何況是初來乍到的新成員？因此不論是男方還是女方，婚前、婚後的溝通與協調都是相當重要的一環，而夾在中間的你們，自然就身負著調劑雙方關係的潤滑角色。

4 別讓期待成為你們的壓力

在童話故事中，王子與公主的婚姻往往象徵故事迎來幸福快樂的結局；但在現實世界裡，幸福快樂並不一定要和結婚畫上等號。

婚姻不應該是拿刀架著脖子，像綁架一樣逼著雙方畫押簽字。結婚是相愛相守的一種形式，卻不見得是每個人都要遵守的標準答案。要婚還是不婚、什麼時候要結，都應該是你與另一半共同做出的決定，而不是在親朋好友的壓力下被迫訂下終身。如果你們覺得還沒準備好，那麼不妨再給雙方一點時間好好考慮，畢竟誰說結婚才是幸福唯一的模樣呢？

原文授權轉載自ＭＦ變型男

Facebook：這樣變型男