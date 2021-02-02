最好的相處之道，是讓彼此做自己

▲ 關係的問題都很類似；我們想掌控別人，卻又掌控不了，於是開始批評對方。（圖／Shutterstock）

辦公室新來了一個工友，做事非常「徹底」，只要做一件事，她都想要全部做好。例如，洗桌上的茶杯，她就會把所有的茶杯全都一起洗；擦地上的一點污漬，她就把整間地板都擦一遍。她說：「只要看到一點髒亂，我就不舒服！」「既然要做，乾脆就全部做！」但是，她過分認真的表現，卻令其他同事相形見絀。她們擔心主管會誤認為她們不夠努力，所以開始排擠她。

主管知悉後，便對大家說明：「我知道你們很努力，而且非常負責，我都看見了，只是『她喜歡這樣做』，這是她的個性，她多做，才會快樂，那就讓她快樂。她快樂，你快樂，大家都快樂，不是很好嗎？」

我們一再抱怨某個人做的事情，但抱怨沒有任何作用，他還是會照做不誤。為什麼？答案只有一個：「他會這麼做，因為這就是他做事情的方式。」

你應該反問自己：「是什麼原因，讓我無法忍受對方的行為？如果他可以忍受，為什麼我無法接受？如果別人可以接受，為什麼我受不了？」

沒有理由別人凡事都要順我們的意，對嗎？

以前，有位同事很懶散，開會遲到早退，做事拖拖拉拉，有些計畫明明期限快到了還一派逍遙。「真是受不了！」漸漸地，我對他失去耐心。某天，當我再度對他不滿時，突然間一個念頭閃過：「這個辦公室有數十個人，卻只有我在為他的表現惱怒。事實上，大部分的人根本不知道有這回事，即使知道也不像我那麼惱火。為什麼我會如此介意呢？」

我們預期別人應該要怎樣，或他們不該如何。當某人的表現讓我們覺得失望或不高興，這一定是他的錯嗎？可能只是不符我們的期待，對方並沒做錯事。有時別人的不對，只是和我們的看法和做法不同而已。並非每次對某人產生反感，就表示對方一定做錯了什麼。

從另一個角度來說，或許錯的是我們，因為不高興或生氣的人是我們。當我們發脾氣，誰需要負責？我們需要反省自己，而非怪罪別人。沒有理由別人凡事都要順我們的意，對嗎？

不久前，有位學生跟我說：「我的男友根本不在意我，我覺得很傷心。」

於是我問：「怎麼說？」

「他這個月有兩個週末都和朋友出去。顯然我不是那麼重要。」

原來她心中認為，愛一個人應該時時刻刻只想跟愛人在一起。了解她的觀點後，我們便開始探討「這個想法是正確的嗎？」

她明白了這沒有道理。當然，如果男友對她變得冷淡，不想跟她在一起，那也許表示他沒那麼喜歡她。但想和朋友出去是可以理解，而且是很正常的事。她才發現自己沒必要傷心難過。

「當我放下幻想，不再期待他成為我心目中的情人，從那時開始，我的失望就消失了。由於我一直投注心力在改變他，因此我完全沒看見他對我的好，也忘了兩人在一起的幸福。」聽完她的話，我點頭微笑。嗯，這就對了。

關係的問題都很類似；我們想掌控別人，卻又掌控不了，於是開始批評對方，借此來突顯自己的正確，而對方為了捍衛自己，雙方便互相爭執。改變別人的意圖越強烈，對方就越難被改變。

你生氣，因為對方還是老樣子，但這份無力改變更讓你憤忿難平。結果，關係也一直處在失望挫敗之中，痛苦不堪。直到你願意接受對方的本來面目，不加批判，才能從這個情境中超脫出來。

我們都想做自己，為什麼別人就不能？

許多人應該都聽過類似的問題：「為什麼我這麼愛他，他這樣對我？」

「為什麼我這麼用心，他還這樣？」「我已經用過各種辦法，為什麼他還是老樣子？」

事實就是：「他就是這樣的人啊！」現在的問題在你，你要接受這樣的他，還是浪費剩餘的生命直到他改變？如果對方不改變，你打算一輩子彼此傷害嗎？

有位讀者是個過來人，她說：「剛結婚時，我的生活真的過得很痛苦。因為先生脾氣很大，做事一絲不茍。我每天都過得戰戰兢兢，每一想到他，心中就有許多委屈與憤怒。」

「後來我想通了，我先生就是因為這種做事態度，所以事業才有今天的成就，而脾氣大也是求好心切，這就是他的個性啊！我為什麼要希望他不是這樣？」

我們無法改變別人。我要再強調一次：我們無法改變別人。想想，我們自己活了幾十年，都很難改變自己了，憑什麼要對方改變？我們都想做自己，為什麼別人就不能？

◆ 很多人會執著於那些自己無法控制的事，例如主管個性不好、客戶難搞，合不來的同事，看不順眼的同學，難相處的伴侶……。結果對方有改變嗎？怪罪有用嗎？關係有變更好嗎？

◆ 那是不可能的。耗費時間和精力在無法控制的事，只會把自己變成無能為力的受害者。

◆ 除非我們先改變自己，對方才可能變得不一樣。放手讓彼此真正做自己，關係中有自由，喜樂友誼才會存在，這也是最好的相處之道。

文／何權峰

本文出自《所有經歷，都是為了成就更好的你》高寶書版

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