女孩們請筆記，想追到男神，有四件事絕對要避開！

▲如果想「成為他心中獨一無二的女孩」這幾招撩男行為千萬別做！（圖／Shutterstock）

有了喜歡的對象，女孩絕對懂這種感覺！彷彿受到邱比特、月下老人幸運的眷顧，把全世界的幸福都給了自己，從淡淡好感開始，喜歡的感覺在心底被時間熬煮著、產生越來越確定、越來越濃郁的感覺！

不小心對視的瞬間，感覺心臟揪了一下！任何場合只要有他在，就能感覺心裡有個皮卡丘跳啊跳的，瞬間思緒都當機了。都說女追男隔層紗，但是如果想「成為他心中獨一無二的女孩」這幾招撩男行為千萬別做！

1. 帥氣示愛，比卑微地討好更迷人

遇見一段愛情能否保持理智，其實是命中注定。

有些不該陷入的沼澤，明明知道會很痛苦還是身不由己，但是在妳能夠掌控的階段，要時時提醒自己：妳的喜歡值得被「對的人」珍惜。

有時候女生會不自覺把「心裡渴望男生追求自己的方式」代入角色，每天站在宿舍樓下送早餐、自己淋著狂風暴雨卻執意幫對方送傘，瘋狂用苦肉計刷存在感，期待感動上蒼的那一天，男神就會注意到妳的存在。

事實是，還沒確認關係就先降低姿態去討好對方，只會把戀愛關係的平衡打亂，妳可以帥氣示愛，但主動不等於倒貼，把自尊心的底線穩穩拉緊，對方不喜歡，未必是妳的問題，但是如果他喜歡妳，這男人蠻有眼光的！

2. 訊息轟炸，絕對讓心動變反感

每天抱著手機，一條訊息就能讓妳像剛嗑完一整盒巧克力，整個人甜滋滋，這種故障狀態就是陷入愛情的女孩會有的症頭無誤。

記住你們還是普通朋友關係，如果他沒回訊息，該忍，就忍著。現實就是每個人的生活、工作都有很多突發狀況，妳不需要以時計算、甚至用一連串對話瘋狂轟炸，追根究底背後的原因。

得到妳想要的答案，有一百種優雅的方法，在戀愛裡學會以退為進，適時安靜絕對比偷偷跟蹤對方、或是找他身邊的兄弟瘋狂追問更好。

忍不了這刻，就別追了。

3. 談戀愛簡單點，別總是請朋友助攻

閨蜜是閨蜜，愛情是愛情，兩件事情要搞清楚。

別因為害羞就總是請閨蜜幫忙，托朋友幫忙傳話、溝通事情，有時候太頻繁接觸，不小心閨蜜就成了別人家的可愛女友，妳的暗戀沒還成真，就要學會練習含淚祝福的旅程。

還有一種生物自詡為男神身旁的萬年閨蜜，仗著兩個人認識時間久就想幫妳助攻、甚至分析男方行爲與心理狀態，這些女孩可能都在「曾經暗戀」或是「暗戀男神ing」的狀態裡，相信妳自己，別傻傻把愛情往外推！

4. 及時止損，人生總有比愛情更重要的事

如果男神對妳也有好感，女追男真的是隔層紗，根本不需要打持久戰。所以妳要有及時止損的清楚認知，聚散終有時，拿得起就要學會放下，認真考慮妳的美好年華是不是能投資在更有意義的地方？

既然兩個人沒有實質的戀愛關係，愛情就是妳單方面決定的事，不需要拿自己付出過的一切道德綁架，認為對方應該要為妳做些什麼。認真愛一個人的女孩不傻，傻的是愛到沒有力氣去正常生活。

滿身是傷依然勇於期待、相信愛情才是心智強大的本事。

當妳有點動搖的時候，要相信這世界總會有一個人等待著回應妳的溫柔，而這些眼淚都會變成流星，讓妳變成一個有故事的女人。

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