不幫忙就算了還要念！老婆想要的只是老公的體貼

▲婚姻最容易影響感情的就是把對方的付出當成理所當然，用一家人當口號就無止盡的要對方付出。（圖／Shutterstock）

最近有個讀者和我抱怨，嫁給老公以後一起工作，因為被定位成什麼都要做的人（家事、照顧小孩、一起幫忙工作），每天忙到沒時間休息，搞到身體很差，家用老公每個月才給兩萬多，有三個孩子加上整個家庭支出根本就入不敷出。

她心情很糟，被當成無支薪的員工，重點還求助無門，和老公抱怨，老公說都是一家人分什麼？？和婆婆說，婆婆也說都是一家人…。

我聽了就和她說，重點不是一家人不一家人的問題，而是嫁到你家不是被當成免費佣人，何況佣人都還會有薪水，老婆＆媳婦做事沒薪水，每天還要苦哈哈？省吃儉用這樣就算了，老公還亂花，這是非常不公平的事情。

婚姻最容易影響感情的就是把對方的付出當成理所當然，用一家人當口號就無止盡的要對方付出，如果老公大方也就算了，但如果小氣就會變成苦了老婆和孩子，而自己整天花天酒地。

當初說好一起打拚，所以她用盡心力幫忙，一開始也沒想過要計較，沒想到當事業做大以後才發現自己什麼都沒有，難怪別人說婚姻是愛情的墳墓，為了一起打拚，她還辭掉高薪的工作，想要全力輔佐自己的老公，沒想到這麼多年以來，總是拿不到家用，有時候連食費都不太夠。想要和老公要多一點家用，就被回絕，說什麼伙食費不用吃太多，小孩而已！但是男人都沒想過孩子還有學校花費、家庭保險以及大大小小支出，這麼多張口這樣哪夠？？

老公下班回家就只會念，叫她幫忙用他公司要用的東西，不能拖太久，有時候太忙，她晚個兩天就會被念，好像她在家都是很輕鬆的什麼都不用做，但是明明她身兼公司會計、美編行銷業務，什麼都要做，更不用說還有打理家裡大小事。

大家常會忽略其實家庭主婦也是很辛苦，在家要面對很多瑣碎的事情，還要忙孩子的功課以及教育，老公常會認為在家就是輕鬆，但從來沒想過家裡現在會這樣乾淨到底是誰收拾的？

很多男人常會認為，自己出門工作才能養活家庭，所以男人是最辛苦的，卻忘了有個會幫自己張羅家庭的老婆才是更重要的。

婚姻其實是兩面的，曾經擁有很多的快樂同時也帶來很多的爭吵，尤其夫妻兩人如果感情不睦，為了經濟和小事爭吵，就會讓婚姻相處變得很痛苦，而會導致這樣的結果，往往就是對方缺少了體貼，假如有一方願意多體貼一點，將心比心就不會出現問題。

如果讀者的老公，願意設身處地的多為老婆和孩子想想，不要只把錢花在自己身上，而是願意和平討論家用支出，說不定兩人的關係會有所改善！

曾看過一句很對的名言，在講述婚姻幸福的秘訣有兩個秘密，能讓你的婚姻圓滿：「當你錯時，馬上認錯。當你對時，閉上嘴巴。」

雖然這個祕訣每個人很難做到，但真實的意思應該是，兩個人如果都在情緒上頭會很難溝通，唯有等一方稍微冷靜進行討論，才能有雙向良好的溝通。

下次不妨試看看吧！

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