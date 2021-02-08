【愛情電影推薦】15部情侶必看浪漫愛情片單，趕緊和另一半窩棉被追起來

假日一到懶得出門約會，只想和另一半窩在棉被裡好好看場電影？大推15部經典浪漫愛情電影推薦，趕緊抱著另一半追起來吧！

1.《曼哈頓戀習曲 Begin Again》

由《曾經。愛是唯一》愛爾蘭著名導演約翰卡尼執導，綺拉奈特莉、馬克魯法洛及魔力紅主唱亞當李維主演。

故事講述唱片公司高層丹穆里根面對失敗的婚姻、荒廢的事業，以及女兒的疏離感到一蹶不振。就在最絕望無助的時候，他意外聽見了葛莉塔所唱的一首歌；她是一位默默無聞的音樂人，在經歷心碎與挫折之後，正準備放棄自己的音樂夢想。兩條失落的生命，在這一個晚上因為音樂而相遇，也因為音樂而拯救了他們瀕臨崩塌的人生。

電影歌曲《Lost Stars》廣受歡迎，更被提名到奧斯卡最佳原創歌曲獎。

2.《真愛每一天 About Time》

由《愛是您．愛是我》導演李察寇蒂斯執導，多姆納爾格里森、瑞秋麥亞當斯主演。

劇情講述一場不開心的新年派對之後，提姆雷克的父親在他滿21歲時告訴他，這個家庭裡的全部男人，都有回到自己回憶中任何時間旅行的能力，嘗試生活中所有不同可能，而提姆決定要找個女朋友，讓自己的世界變得更美好。不過這件事並沒有想像中那麼容易，主角在次次穿越的過程中，逐漸體會到如何去享受珍惜每一天。

3.《愛情，不用翻譯 Lost in Translation》

由《教父》導演法蘭西斯柯波拉的女兒蘇菲亞柯波拉執導，比爾莫瑞、史嘉蕾喬韓森主演。

講述一名過氣的中年明星鮑伯與年輕女孩夏綠蒂，在日本東京的邂逅，兩人因遠在他鄉、語言不通而感到了前所未有的孤獨，但卻在相識時一見如故，進而產生一種很微妙的感情。

這部電影獲得了奧斯卡最佳影片、導演…等四項提名，最後抱回最佳原創劇本獎。而為了營造出如同片名般「迷失東京」感覺，本片在日本以外的地區上映時，片中所有日文對白都沒有附上字幕。

如果你看過瓦昆菲尼克斯主演的《雲端情人》，並且也很喜歡的話，那麼你一定得回過頭去看看《愛情不用翻譯》，兩部電影不管在整體氣氛、調性、畫面，以及給人的感覺上都有幾分相似。

這是為什麼呢？因為它們的導演史派克瓊斯和蘇菲亞柯波拉曾經是對夫妻，不少人認為，《雲端情人》有許多部分都是在「懷念」《愛情不用翻譯》，而且史嘉蕾喬韓森也是貫穿這兩部作品的其中一個元素呢！

4.《情人節快樂 Valentine’s Day》

由《麻雀變公主》導演蓋瑞馬歇爾執導，片中集結茱莉亞羅勃茲、布萊德利庫柏、艾希頓庫奇、潔西卡艾巴…等多位好萊塢知名演員。

電影以交錯糾葛的故事線，述說一群洛杉磯人在情人節一天之中所發生的浪漫趣事，他們也因此覓得愛情的真諦。

5.《王牌冤家 Eternal Sunshine of the Spotless Mind》

由法國導演米歇龔德里執導，金凱瑞和凱特溫絲蕾主演，電影榮獲奧斯卡最佳原創劇本獎。

劇情講述一對交往兩年多的天才怨偶甜蜜沒多少、吵架沒停過，正覺煩悶時，男方驚覺女友竟將與他有關的記憶通通刪除，種種甜蜜冤仇就此煙消雲散。為了報復，金凱瑞也決定使用同樣招數，但此時他突然反悔了起來，發現兩人過往的歡喜憂傷竟如此動人，不該輕易拋棄。

6.《雲端情人 Her》

由《變腦》導演史派克瓊斯執導，瓦昆菲尼克斯、史嘉蕾喬韓森、艾美亞當斯、魯妮瑪拉主演。電影廣受好評，全球票房大賣之外也獲得奧斯卡最佳影片、原創劇本…等五項大獎提名。

劇情敘述近未來的洛衫磯，主角西奧多托姆利是個心思細膩又感情豐富的男人，某日他買到一套全新研發的智慧軟體，使用後他發現功能著實令他出乎意料地滿意！而西奧更與這套智慧軟體發展出了一段曖昧關係，交雜著未來科幻和傳統浪漫的不尋常愛情。

7.《真愛繞圈圈 Love, Rosie》

由《艾蜜莉在巴黎》莉莉柯林斯、《飢餓遊戲》山姆克拉弗林主演。

劇情敘述亞歷克斯和露絲這對從小一起生活到大的好朋友，明明都喜歡對方卻因遲遲未坦誠對彼此的心意，而一而再再而三的錯過，經過了各種挫折和打擊，最後繞了一大圈仍回到了彼此身邊的故事。

8.《P.S.我愛你 P.S. I Love You》

由希拉蕊史旺、傑瑞德巴特勒主演。

故事講述一見鍾情的荷莉與杰瑞，熱戀後在短時間內結為夫妻，沈浸在幸福的婚姻生活中，沒多久杰瑞就重病而過世了，頓時成為年輕寡婦的她，躲在屋子裡不與人來往，直到她發現丈夫生前留下的十封書信，凡事都有條有理有所計劃的他，知道自己不久於世後為留下了一套「療傷計劃」，讓荷莉忘掉傷痛走出自己的人生，他在每封信的結尾都寫下了”PS. 我愛妳”….。

9.《手札情緣 The Notebook》

由《姊姊的守護者》導演尼克凱薩維茲執導，萊恩葛斯林、瑞秋麥亞當斯主演。電影講述在熱鬧的嘉年華會夜晚，年輕貌美的艾莉認識了帥氣可愛的諾亞，這是甜美難忘的初戀，雖然家世背景不同，但他們彼此吸引、無法自拔。然而，二次世界大戰突然爆發，無情的烽火硬生生迫使兩人離散。日復一日，艾莉痴痴等待諾亞7年，戰爭結束後，仍然沒有他的消息。

一名事業有成的青年，對艾莉展開真誠熱切的追求，並且提出求婚。艾莉答應了，偏偏又在報上赫然看見關於諾亞的消息。這個意外彷彿晴天霹靂，艾莉忐忑不安，最後決定獨自走向那棟有200年歷史的老房子。她想知道，諾亞回來了嗎？是否安然無恙？是否仍深愛著她？

10.《真愛挑日子 One Day》

由丹麥導演瓏薛爾菲格執導，安海瑟薇與《決勝21點》吉姆史特格斯主演。

電影講述男女主角兩人家庭背景天差地別，大學四年彼此互不相識，卻在畢業舞會當晚蹦出火花。兩人約定好每年這一天都要見面，不論任何困難、不論在那裡；一段20年前就開始的奇緣，到這一天才開花結果？當各自悲歡離合時，心裡都知道，他、她就那裡。

11.《戀夏500日 500 Days of Summer》

由《蜘蛛人：驚奇再起》導演馬克偉伯執導，喬瑟夫高登李維、柔伊黛絲香奈主演。

劇情敘述什麼都好的ok男，遇見了精靈古怪的肛門期女孩（超潔癖、一絲不苟），在彼此擁有的500個日子裡，所有的愛愛奇招，都為這段感情注入了無限火辣的熱情元素，像是淋浴性愛、床上床下、IKEA展示間的激情挑逗等，夏天的手臂也變成了湯姆的畫布，這些都在湯姆的心裡留下深深的愛戀痕跡，他已經認定了夏天就是這輩子要廝守的伴侶…不過，夏天卻不認為作愛等於戀愛，他倆又將如何面對500天後全新的開始呢？

12.《愛情藥不藥 Love＆Other Drugs》

由《血鑽石》導演愛德華茲維克執導，傑克葛倫霍與安海瑟薇主演，為兩人繼李安的《斷背山》後又一合作。

電影敘述傑米是個俊俏又意氣風發的藥商業務，在女人堆中無往不利，梅姬是一名不愛受拘束的漂亮女子，當兩人相遇，激出了炙熱無比的愛情火花，狂野無羈的愛戀令他們必須正視彼此的未來。傑米猶豫著是否要向梅姬表白自己的愛意，而梅姬的帕金森症，也一步步侵蝕著她的身體，在這個時候面臨著人生的重大變化，他們會如何抉擇呢？

13.《我就要你好好的 Me Before You》

由《冰與火之歌：權力遊戲》「龍后」艾蜜莉亞克拉克、《飢餓遊戲》山姆克拉弗林主演。

電影敘述住在英國鄉間的26歲女孩露易莎克拉克，天性樂觀但工作卻四處碰壁，為了幫忙養家，她接下了一個完全陌生的短期照護工作：在當地的城堡陪伴並照顧威爾崔納。

這名年輕有為的銀行家在兩年前發生一場意外，從此必須藉著輪椅才能行動，這讓威爾從樂觀開朗變得憤世嫉俗，每次看到露易莎都不想跟她說話，但是凡事不輕易放棄的露易莎決定再一次讓他看見人生值得活下去的美好光明面，與他展開一連串的冒險。最後，露易莎與威爾都得到意想不到的收穫，在過程中找到人生與心靈的歸屬，這種改變是兩人始料未及的。

14.《愛情三選一 Definitely, Maybe》

由萊恩雷諾斯、艾拉費雪主演。

故事講述威爾是個事業有成的大帥哥，有過三段美好的感情，最後都走入悲慘的無底地獄，這個神經永遠少一條的年輕老爹，對著日漸長大的古靈精怪十歲小女兒所提出的問題，面對了不得不回答的狀況，讓他思索起自己的感情路。而回首過去也讓威爾了解，想和前女友破鏡重圓絕對不會太晚，只是威爾選了誰？最後又會情落誰家，回首舊情與失落的情感，他又錯過了什麼？又愛了誰？

15.《戀愛沒有假期 The Holiday》

由《高年級實習生》導演南西梅爾斯執導，裘德洛、卡麥蓉狄亞、傑克布萊克、凱特溫絲蕾主演。

劇情描述聖誕節期間，一名英國女子與美國女子透過換屋網站，暫時交換住處後所發生的故事。

原文授權轉載自ＭＦ變型男

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