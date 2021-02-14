「鞋王」謝家華的離世／劉軒：別讓自己的善良，變成內傷

▲今年，無論好與壞，讓我們練習說出來吧。（圖／截自劉軒臉書）

不要把世界的痛內化為己有。

讓我們管理好自己能控制的範圍，

也多關心身邊的人……

二○二○年，所有提早離開我們的名人中，打擊我最深的就是謝家華。

謝家華是誰？大家可能比較知道他的英文名字：Tony Hsieh—Zappos的創辦人，媒體俗稱的「鞋王」。

為什麼影響我最深呢？他是我哈佛的同屆同學。

當年，Tony 住的 Quincy House 就在我宿舍旁邊。那間宿舍的特點就是有許多很用功的亞裔學生。他經營宿舍裡的小吃店，我們有過一面之交，但不能算認識。

Tony 畢業後，很快就成為了我們這一屆的傳奇人物。二十四歲的他把自己的第一家公司賣給微軟，賺了兩億多美元。還沒第一次同學會，他就已經有財力退休了，但他接下來反而投資並投身經營 Zappos 網路鞋店，差點賠掉老本，苦撐幾年後反虧為盈，後來以十二億美元賣給 Amazon 並留任執行長，讓他正式成為矽谷家喻戶曉的明星。

憑著一股良心生意人的信念，他在 Zappos 打造了前所未有的客戶服務和企業文化。他把員工當家人，也鼓勵員工把客人如此對待。Zappos 關心的似乎不是賣鞋子，而是盡可能地讓客人滿意。對於大部分遵循互惠原則的消費者來說，Zappos 很快就成為無比信賴並願意向所有親朋好友推薦的網路商店。

Tony 成了管理界的一代宗師，經常登上雜誌封面，著作穩坐《紐約時報》排行榜。他帶著一群門徒搬到拉斯維加斯，振興了原本沒落的下城，常去內華達參加沙漠裡的火人祭，平常住在露營車裡，寵物是一頭草泥馬。他過著一種無比瀟灑的生活：暴富但純樸、自由又古怪、永遠在打破規則，也處處在為他人實現快樂。

以我看來，他不但已經到了馬斯洛需求金字塔的最頂端，還在金字塔上倒立向八股的社會做鬼臉。直到他意外去世的消息，傳到我們同學群中。

一開始，新聞說是豪宅大火，後來聽說房子完好無缺；接著又聽說Tony 不在屋內，而是在旁邊的工具棚，裡面有許多蠟燭，疑似吸入過多濃煙……整個案件越來越離奇，接著就出現了富比世雜誌的長篇報導，訪問他身邊二十位親近好友，揭開他過去一年的崩解狀態。

身邊人士表示，Tony 本來就很愛辦派對，但隨著新冠肺炎的疫情越發嚴峻，他的酗酒問題也變得更嚴重，還開始使用迷幻藥和笑氣。漸漸地，Tony 開始與原本的摯友圈疏遠，身邊反而出現一群縱容他行徑的朋友—他還付他們高薪，讓他們住他的房子，與他一起「尋找快樂」。

富比世雜誌和接下來的報導，一再使用同個關鍵詞來形容他的遭遇：tragedy 悲劇—他少年得志，實現了美國夢，最後也喪於這場夢的倒影，留下將近八億美金的財富，但沒有遺囑。

我與 Tony 不熟，沒有立場揣測他內心的狀態和動機，但我不免想起身邊認識的朋友們。尤其有一位算相當熟稔的，他為人慷慨、態度瀟灑，也很愛飲酒。每次都會大方招待任何前來聚會的朋友們，把大家統統灌醉才盡興。但他每次喝醉後，都會私下抱著我哭，說他感受到世界上有太多的不公平和痛苦，讓他很難受。他有滿滿的愛，卻不知道如何表達。

我很能體會這種感受。我有時候也會因為看了負面新聞而憂鬱一整天，太多的壞消息讓我全身無力。這種無力感，就是外在的負面情緒被內化，成為了自己的痛。內化的情緒容易導致身體的痛感，再加上睡眠問題，便構成心理諮商師所謂的「不快樂三部曲」—這就是一種慢性內傷。

我相信 Tony 是個心地善良的人，也許太善良，善良到把世界的痛內化為自己的痛。我不禁懷疑，若我也有八億美元身價，又能買通限制，是否也會走上越來越極端的行徑，逐漸偏離現實？

我們都剛度過一個充滿遺憾和挫折的考驗。眼前是個新希望，但世界還有很長一段時間才會復原。我只是希望提醒大家，不要把世界的痛內化為己有。讓我們管理好自己能控制的範圍，也多關心身邊的人，包括那些總是笑臉待人、平時當大夥兒的開心果、充滿正能量的小太陽們。

另一位同學在校友留言區寫道：「那些給予最多的人，往往也需要最多，唯有自己說不出口。」

今年，無論好與壞，讓我們練習說出來吧。不要讓自己的善良，變成內傷。

本文出自《天上總會有雲，但你才是天空》三采文化出版

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