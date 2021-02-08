約炮的心理歷程：暈船了，怎麼辦？

你曾經有約過炮嗎？你的約炮經驗當中，有暈船過嗎？前陣子我去參加一個podcast 的錄音，主題剛好是在做「約炮與暈船」，我想說我對這個議題了解有限，所以就上網找了一下過去的文獻。沒想到研究一找，還真的很古老，我翻到是2006年紐澤西大學（The College of New Jersey）的Elizabeth L. Paul進行的焦點團體訪談（Focus Group） *。他引用過去美國的大學生研究調查指出，有66%-85%的大學生曾經有過「約炮」的經驗（sexual hook up）。約炮其實是一種「情緒自由的拋棄式性愛」（emotion-free sexual abandon），Paul認為，表面上看起來當事人可以「只做愛不相愛」，但通常很困難，如果你參與其中，會經歷內在跟外在的一些情感糾葛。

人生最難是暈船

對於慣於約炮的人來說，情感的連結（emotional connection）是一個令人厭惡的事情，大多數的人把它稱之為暈船（catching feelings），意思是說對於自己約炮的對象，有了情感上面的期待跟興趣。在Paul的採訪中，大多數的人認為，一個好的約炮大概是下面兩種情況之一：

●沒有人在過程當中有「情緒上面的連結」，也就是沒有人暈船。

●沒有別的後續劇本（drama after），可能是一開始就說好，或者是「你知我知」的一種潛在協議。

但關鍵的困難就在於，如果約炮以後，一個人暈船了（另外一個人則沒有）怎麼辦？Paul指出，暈船的症狀通常來自於「不平等」的感覺（imbalanced feelings），常見的症狀如下：

●覺得被拒絕（Feeling of Rejection）

●後悔做了這件事（Regret）

●自我責備（Self Blame）

暈船者心裡在想什麼

有人可能會問說，男生比較容易暈船或者是女生比較容易暈船呢？這個答案很難說明，畢竟在不同的樣本中，分析起來應該會有不一樣的結果，但可以確定的是，不論是男生或女生在面臨暈船的時候都會有一種「不平等」的感覺（我對他有感覺但是他對我沒有感覺），這種感覺讓兩個人之間變得很困難。Paul在團體成員在討論的時候，有一個人認為，男生可能比女生更不容易向其他人表示「他很在乎那個和他約過炮的人」（也就是說，男生比較不容易承認自己暈船）。

另一個受訪者指出，男生可能在做完愛之後變得很像「混蛋」（jerky）一樣，然後讓女生有一種「被用過」的感覺，這種方法會讓女生覺得「再來不會有任何的事情發生了」而降低期待。但有一些女生會變得越來越黏（needy and clingy），所以男生得在這時候畫出界限。

當然，有人認為一個好的約炮關係是所謂的「固定炮友」，兩個人有一些情感上面的連結，也有社會上面的互動，可以跟對方相處得很自在，但這件事情可能是可遇不可求的。

如何避免暈船？

那要怎麼樣避免暈船呢，可能有兩個主要的要點：第一個是，當事人必須有性的溝通能力（interpersonal negotiation of sex），另外一個是當事人得建立一個良好的自我價值（self-confidence and self worth），否則很容易在關係結束的時候會感覺到不安全感，甚至是覺得自己只是一個性工具。但我在這裡必須說，出來混總有一天是要還的，夜路走多了總是會遇到鬼，你只能盡量的在約炮的過程當中保持理性，時時刻刻覺察自己的狀態，但如果真的大魔王出現，你還是可能會深陷其中。

最後，如果暈船怎麼辦呢？Paul認為比較好的做法是直接跟對方溝通（Communication about troubling experience）。在溝通的過程當中，對方可能比較能夠站在你的角度思考（perspective taking)、給你一些支持（social support），甚至讓你有被懂（understanding）的感覺。如果你無法真的跟對方溝通，也可以跟一個朋友討論，透過討論的過程，你就有機會可以獲得上面這三個東西。

暫時性的安撫並不是愛

一個值得放在心裡面的建議是，避免「暫時安撫性行為」（temporary appeasement sexual behavior），意思是說，當你覺得孤獨或者是寂寞的時候，如果你只是暫時找一個人作為肉體或者是慾望上面的慰藉，那麼就更容易進入這種暈船的漩渦。因為當下你所飢渴的不只有性慾而已，可能還有情緒上面的飢渴一一其實你是需要被愛和被連結的，所以當你和一個人產生身體上面的接觸，情緒也會跟著被連結起來，於是就變成你最不想要的「暈船」情節。

當然，不可諱言的有一些人在約炮的關係當中獲得了很好的體驗，但在作者的調查當中指出，大部分的人報告他們在約炮的過程當中，感覺到「情緒氾濫」（panoply of emotion），首先是興奮、再來是困惑，接著是跟驕傲、焦慮有關的情緒。

最後我想說，為什麼我們會喜歡做「約炮」這件事情呢？當然除了基本的性需求可以被滿足之外，很多時候我們內心是渴求歸屬感（belongingness）以及連結的（need for connection），我們當然可以尋求一些相對風險比較小的的活動來滿足這些需求，但我部分同意Paul的觀點：如果我們選擇了約炮，那麼就是選擇了「短暫和有限」（temporary and finite）。暫時性的安撫並不是愛，有時激情反而是空虛的源頭。

從完形治療的角度來看，「覺察」、「選擇」跟「責任」是綁在一起的，覺察到自己有一些需求需要被滿足（不論是性的慾望或者是情緒上面的匱乏），而你選擇用約炮的方式來滿足這個慾望，那麼你可能就要負起一些相對應的責任。正所謂天下沒有白吃的午餐，每一種享受都隱含著代價，唯有當你清楚自己真正想要的是什麼，才不會在一段約炮的關係當中，被彼此的情緒綁架。

*參考文獻

Paul, E. L. (2006). Beer goggles, catching feelings, and the walk of shame: The myths and realities of the hookup experience. Relating difficulty: The processes of constructing and managing difficult interaction, 249.

海苔熊