回味《慾望城市》5 句「經典名言」：總有一天，會有一個人喜歡你的全部

美國經典影集《慾望城市》即將再次開拍，續集將圍繞在莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）、辛西亞尼克森（Cynthia Nixon）和克莉絲汀戴維斯（Kristin Davis）3 位女主角進入 50 歲人生階段後的生活 。雖然目前沒有確切上映日期，但看到這個消息，是不是很期待能在螢幕上再次看到凱莉她們的故事？

還記得當初這四個充滿魅力的女人腳踩高跟鞋，走在曼哈頓街道的模樣嗎？幽默迷人的凱莉、能幹理性的米蘭達、浪漫天真的夏綠蒂、豪放自信的莎曼珊，她們各自的感情故事以及人生轉折，讓我們跟著她們一起成長， 一起來重溫《慾望城市》中有哪些關於愛情、友情與人生的啟發。

單身，其實有無限的可能

「單身才不代表沒人愛你，而是代表妳很完美，並且能夠決定你想要什麼樣子的生活，選擇想要和誰一起走過人生的每個片段。」——凱莉

《慾望城市》中，女主角們經歷過不少失敗的感情，也會有遇到空窗的時候，即便可能會因此感到迷茫、懷疑，但最後她們仍會振作起來，努力工作、認真生活，並且在遇到適合的人時，勇敢再愛一次。

一個人，代表無限的可能 ，享受自由的同時，其實也正一步一步往理想的生活愈靠愈近。

我們最該寵愛的其實是「自己」

「我愛你，但我更愛我自己。我與自己在一起 49 年，這才是我真正該花心力的關係。」——莎曼珊

四人中最瀟灑的莎曼珊，事業上是個女強人，總是無所畏懼，勇於為自己發聲。但即便是這樣的她，在愛情裡，也會遇到委屈的時候，最後她終於明白，不管多麼深愛對方，也不能忽視自己的感受。

在一段關係之中，我們有時會因為愛著對方，而將對方的需求擺在自己之前。但其實，「自己」才應該是第一順位，這並不是自私，而是明白能永遠陪在身邊的，除了自己，沒有其他人。



每一次失敗，都藏著機會

「生命中有很多讓你搞砸事情的機會，不過從另一方面來看，你有相同的機會讓事情變得更好！」——凱莉

三、四十歲是一個正步入成熟的年紀，擺脫了二十幾歲的稚嫩，卻還在追尋理想的路上跌跌撞撞。如同劇中的她們，即便在職場和情場上都已經有一定的歷練，還是會有犯錯的時候。

無論在什麼年齡階段，有過多少經驗，都有失敗的可能 ，但在失敗中，也藏著學習的機會。也許會因此感到挫折，但這也是一次讓自己變得更好的機會。

有個人，會愛你的全部

「總有一天，會有一個人喜歡你的全部，了解你的一切缺點後，還是義無反顧的選擇愛上你。」——凱莉

即便四人的感情路曲曲折折，經歷過被劈腿、被背叛、離婚⋯⋯，但面對愛情，她們依然抱著希望，依然相信在未來，會遇到一個全心全意接受自己的那個「他」。

有時候， 比起失戀更可怕的是失去再愛的勇氣 ，《慾望城市》告訴我們，有一天，你會遇到一個人，在看到你的缺點後，依然深愛著你，接納你的全部。

「真正的友誼」恆久不變

「世界上沒有永恆的事情，夢想會改變，流行會更迭，唯一不變的就是一段相知相惜的友誼。

《慾望城市》除了討論性與愛情，最令人動容的，無非是四個人之間的友情，當有人在事業或愛情得意時，她們聚在一起舉杯狂歡；當有人遭遇巨變或挫敗時，他們也陪伴在彼此身邊，給予對方支持。

真正的友誼，就如同劇中的四人的感情一樣， 就算世界不停改變，心中都會知道，這些「朋友」永遠是自己最大的後盾。

再次回歸的《慾望城市》，會帶來什麼樣的故事以及啟發？真的非常期待！

文／陳致加

本文出自VidaOrange生活報橘

Facebook：VidaOrange生活報橘